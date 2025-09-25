Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.
Xe ô tô ở Việt Nam xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị
Mới đây, đại diện TMT Motors công bố từ nay đến cuối năm sẽ ra mắt 4 dòng xe điện mới: MPV điện 7 chỗ, Bingo 261 thế hệ mới, Macaron 4 (tùy chọn 2 hoặc 4 cửa) và đặc biệt là Nano S05 EV là mẫu xe được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên "ôtô giá rẻ cho mọi nhà".
Nano S05 EV mang triết lý thiết kế tối giản, nhỏ nhắn, được phát triển nhằm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại trong thành phố. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 2.400 x 1.380 x 1.580 mm.
Điều đáng chú ý, chiều dài của Nano S05 EV chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe ga Honda SH 350i (2.160 mm), trong khi ngắn hơn rất nhiều so với mẫu SUV điện VinFast VF 3 (3.190 mm). Kích thước này giúp xe dễ dàng xoay trở trong ngõ hẹp, bãi đỗ chật chội hay những tuyến phố đông đúc là nơi xe ôtô cỡ lớn thường gặp khó khăn.
Ngoại hình xe theo phong cách tối giản nhưng vẫn hiện đại, với đường nét vuông vức, cứng cáp. Bản thân dòng xe điện mini hai chỗ như Nano S05 vốn đã quen thuộc ở thị trường Trung Quốc, nay được mang về Việt Nam hứa hẹn sẽ mở ra xu hướng mới cho phương tiện di chuyển đô thị.
Không gian cabin của Nano S05 EV bố trí 2 chỗ ngồi, đủ cho người lái và một hành khách. Ghế ngồi được thiết kế ôm sát, đảm bảo thoải mái khi di chuyển quãng ngắn. Khoang lái tuy không sang trọng nhưng gọn gàng và tối ưu diện tích, hướng đến tính thực dụng.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, Nano S05 EV có hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động khác nhau: Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng nhỏ, cho khả năng chạy khoảng 120 km/lần sạc; Phiên bản cao cấp hơn được trang bị pin 41,9 kWh, nâng phạm vi lên tới 150 km/lần sạc.
Dù con số không quá lớn so với các mẫu xe điện cỡ trung, nhưng đây lại là quãng đường hợp lý với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, nơi quãng di chuyển trung bình thường không vượt quá 30–40 km/ngày.
Một điểm cộng quan trọng là xe được trang bị chuẩn sạc châu Âu CCS2, hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc chậm. Điều này đồng nghĩa với việc Nano S05 EV có thể tận dụng hệ thống hơn 30.000 trạm sạc mà TMT Motors đang triển khai trên khắp cả nước. Với sự hỗ trợ hạ tầng này, người dùng có thể an tâm sử dụng xe điện mà không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề "hết pin giữa đường".
Dù chưa công bố chi tiết về động cơ, TMT Motors khẳng định Nano S05 EV sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất tối ưu cho di chuyển đô thị. Khung gầm xe được gia cố chắc chắn, hệ thống treo trước độc lập và treo sau dạng thanh xoắn giúp xe vận hành ổn định ngay cả trên những tuyến đường không bằng phẳng.
Giá xe ô tô Nano S05 EV
Giá xe ô tô Nano S05 EV sẽ được định vị chỉ cao hơn một chút so với xe tay ga cao cấp. Với mức giá dự kiến khoảng 160–170 triệu đồng, Nano S05 EV rẻ hơn rất nhiều so với ôtô truyền thống, mở ra cơ hội tiếp cận ôtô cho những khách hàng lâu nay vốn quen đi xe máy.
Với giá bán dự kiến rơi vào khoảng 160–170 triệu đồng, Nano S05 EV lập tức thu hút sự quan tâm lớn bởi mức chi phí sở hữu không chênh nhiều so với một chiếc xe máy tay ga hạng sang.
So sánh thực tế, Honda SH 350i hiện có giá khoảng 151–152 triệu đồng. Như vậy, chỉ với thêm vài triệu đồng, người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc xe điện bốn bánh nhỏ gọn, an toàn và tiện nghi hơn.
Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy sử dụng phương tiện xanh, Nano S05 EV có thể trở thành lựa chọn thay thế xe xăng trong nội đô. Thay vì bỏ ra 150 triệu mua một chiếc xe ga, nhiều người sẽ cân nhắc nâng cấp lên một chiếc ôtô mini điện, vừa an toàn, vừa che nắng mưa, lại không phát thải ra môi trường.
Các chuyên gia nhận định, nếu TMT Motors thực sự giữ đúng mức giá "nhỉnh hơn xe máy", Nano S05 EV sẽ cạnh tranh trực tiếp với xe xăng 50cc, xe tay ga phổ thông và cả xe điện hai bánh. Đây chính là phân khúc có thị trường khổng lồ, khi hàng chục triệu người dân Việt Nam vẫn sử dụng xe máy làm phương tiện chính.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
