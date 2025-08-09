Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Xe sedan hạng B giảm giá sốc

Trong tháng 8, những mẫu xe sedan hạng B từng lọt top bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City đang được điều chỉnh giá mạnh, với mức ưu đãi chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Xe sedan hạng B Toyota Vios

Trong đầu tháng 8, hãng Toyota và các đại lý áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó mẫu xe bán chạy nhất tháng 6 Toyota Vios được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương tự tháng trước.

Với giá niêm yết 458-545 triệu đồng, mức giảm lệ phí trên tương đương giá trị từ 23-27 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số khuyến mại, quà tặng riêng của hãng và từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 435-518 triệu đồng cho các phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G.

Xe sedan hạng B Hyundai Accent

Hyundai Accent đang được hãng và đại lý giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm kích cầu.

Tương tự với đối thủ Toyota Vios, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý đang áp dụng mức giảm giá 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó có Accent sản xuất năm 2025. Như vậy, với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua Accent được giảm giá trực tiếp với số tiền tương đương 22-28,5 triệu đồng.

Thậm chí, một số đại lý còn đang giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Hyundai Accent tồn kho (có năm sản xuất 2024) với số lượng hạn chế. Mức giảm trên tương đương với ưu đãi 44-57 triệu đồng. Như vậy, nếu chịu "thiệt" 1 đời, khách hàng có thể sở hữu Hyundai Accent với giá khoảng 394-512 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với đối thủ Toyota Vios.

Xe sedan hạng B Honda City

Honda City là mẫu xe được giảm giá sâu nhất trong số 3 mẫu xe sedan cỡ B bán chạy.

Trong 3 mẫu xe, Honda City giảm giá mạnh nhất trong tháng 8 này khi Honda Việt Nam tiếp tục "bơm" thêm khuyến mại bằng việc hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ. Ưu đãi lệ phí trước bạ của xe có giá trị từ 50-57 triệu đồng, tùy phiên bản.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên giúp giá bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng, rất cạnh tranh so với 2 đối thủ Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Doanh số 3 sedan hạng B giảm giá

Trong phân khúc sedan cỡ B nói riêng và tất cả dòng sedan nói chung, ba mẫu xe Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn là những cái tên nổi bật nhất, dù không phải là những mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc.

Trong đó, Vios - mẫu xe chủ lực của nhà Toyota vẫn dẫn đầu với tổng cộng 5.265 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau là Hyundai Accent với doanh số lũy kế 3.793 chiếc, giảm 24% so với cùng kỳ và đang tỏ ra "hụt hơi" trước đối thủ Vios. Bám sát ngay phía sau là Honda City với 3.585 chiếc, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2024.

