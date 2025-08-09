Mới nhất
Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Thứ bảy, 14:20 09/08/2025
GĐXH - Xe sedan hạng B giá rẻ, bán chạy nhất thị trường là Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn tiếp tục cuộc đua ưu đãi nhằm níu chân khách hàng Việt.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City lo không theo kịp doanh sốGiá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City lo không theo kịp doanh số

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ở mức cực hấp dẫn nhờ ưu đãi, Honda City hay Hyundai Accent gặp thử thách lớn trong việc cạnh tranh doanh số.

Xe sedan hạng B giảm giá sốc

Trong tháng 8, những mẫu xe sedan hạng B từng lọt top bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City đang được điều chỉnh giá mạnh, với mức ưu đãi chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Xe sedan hạng B Toyota Vios

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?- Ảnh 2.

Toyota Vios vẫn có lượng bán ra khá cao trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: TMV


Trong đầu tháng 8, hãng Toyota và các đại lý áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó mẫu xe bán chạy nhất tháng 6 Toyota Vios được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương tự tháng trước.

Với giá niêm yết 458-545 triệu đồng, mức giảm lệ phí trên tương đương giá trị từ 23-27 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số khuyến mại, quà tặng riêng của hãng và từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 435-518 triệu đồng cho các phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G.

Xe sedan hạng B Hyundai Accent

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?- Ảnh 3.

Hyundai Accent đang được hãng và đại lý giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm kích cầu.

Tương tự với đối thủ Toyota Vios, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý đang áp dụng mức giảm giá 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó có Accent sản xuất năm 2025. Như vậy, với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua Accent được giảm giá trực tiếp với số tiền tương đương 22-28,5 triệu đồng.

Thậm chí, một số đại lý còn đang giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Hyundai Accent tồn kho (có năm sản xuất 2024) với số lượng hạn chế. Mức giảm trên tương đương với ưu đãi 44-57 triệu đồng. Như vậy, nếu chịu "thiệt" 1 đời, khách hàng có thể sở hữu Hyundai Accent với giá khoảng 394-512 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với đối thủ Toyota Vios.

Xe sedan hạng B Honda City

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?- Ảnh 4.

Honda City là mẫu xe được giảm giá sâu nhất trong số 3 mẫu xe sedan cỡ B bán chạy.

Trong 3 mẫu xe, Honda City giảm giá mạnh nhất trong tháng 8 này khi Honda Việt Nam tiếp tục "bơm" thêm khuyến mại bằng việc hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ. Ưu đãi lệ phí trước bạ của xe có giá trị từ 50-57 triệu đồng, tùy phiên bản.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên giúp giá bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng, rất cạnh tranh so với 2 đối thủ Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Doanh số 3 sedan hạng B giảm giá

Trong phân khúc sedan cỡ B nói riêng và tất cả dòng sedan nói chung, ba mẫu xe Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn là những cái tên nổi bật nhất, dù không phải là những mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc.

Trong đó, Vios - mẫu xe chủ lực của nhà Toyota vẫn dẫn đầu với tổng cộng 5.265 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau là Hyundai Accent với doanh số lũy kế 3.793 chiếc, giảm 24% so với cùng kỳ và đang tỏ ra "hụt hơi" trước đối thủ Vios. Bám sát ngay phía sau là Honda City với 3.585 chiếc, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Những loại xe ô tô nào không phải thử nghiệm lại khí thải


K.N (th)
Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội tương đối cao.

Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước

Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Cuối phiên giao dịch hôm qua, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có nơi giảm so với buổi sáng. Trong khi giá vàng thế giới hiện tăng 16 USD/oz ở mức 3.400,5 USD/oz.

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao. Tình trang đội giá cao gần như đã không còn, đây có thể coi là thời điểm tốt nhất để tậu xe mới giá hợp lý.

Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên (Hà Nội) đang ghi nhận mức tăng mạnh, với nhiều căn đạt mức vài chục triệu đồng/căn/tháng.

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C có giá bán siêu rẻ chỉ 495 triệu đồng đang khiến Honda CR-V và Mazda CX-5 phải lép vế nhờ trang bị không hệ thua kém xe Nhật.

Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC chạm 124 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế gợi nhớ mẫu xe Spacy huyền thoại 1 thời chắc chắn sẽ làm cho những cái tên như Honda Vision hay SH Mode phải ‘phai mờ’.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 14 tiếp tục giảm sập sàn, số lượng không còn nhiều nhưng giá vô cùng hấp dẫn, đang dần trở thành dòng iPhone cũ fullbox giá rẻ nhất Việt Nam.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

