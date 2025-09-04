Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá chỉ từ 14,9 triệu đồng ở Việt Nam không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị GĐXH - Xe máy điện có giá bán từ 14,9 triệu đồng cho đến gần 50 triệu đồng trên thị trường đa dạng kiểu dáng, mẫu mã mà không cần tới bằng lái phù hợp với học sinh.

Xe máy điện đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền

Xe máy điện e-LTR 2025.

QJMotor Malaysia vừa chính thức ra mắt mẫu xe máy điện e-LTR 2025.

Về thiết kế, QJMotor e-LTR 2025 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.890 x 710 x 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.310 mm, chiều cao yên 760 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm.

QJMotor e-LTR là mẫu xe tay ga điện thời trang





QJMotor e-LTR là mẫu xe tay ga điện thời trang, đầy đủ tính năng, được thiết kế dành cho người dùng đô thị hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn xi-nhan LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn hiển thị đầy đủ thông tin hỗ trợ người lái… e-LTR còn sở hữu cốp xe rộng rãi có thể để được mũ bảo hiểm, cổng sạc USB tiện lợi.

QJMotor e-LTR được đảm bảo bằng động cơ điện có công suất đầu ra là 3.000kW





Với thiết kế thanh lịch, các tính năng tiên tiến và kỹ thuật thân thiện với môi trường, e-LTR mang đến giá trị vượt trội cho những người lái xe mong muốn sự tiện lợi, phong cách và tính bền vững trong một sản phẩm thông minh.

Được trang bị hiệu suất và hiệu quả, xe có thể đạt tốc độ tối đa 80km/h và phạm vi hoạt động tối khoảng 70km – 105 kg chỉ với một lần sạc - lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Khả năng vận hành của QJMotor e-LTR được đảm bảo bằng động cơ điện có công suất đầu ra là 3.000kW, hệ thống kiểm soát nhiệt độ động cơ thông qua cơ chế làm mát bằng không khí.

Pin e-LTR sử dụng là loại lithium ion (1 bộ) có dung lượng 27Ah





Pin e-LTR sử dụng là loại lithium ion (1 bộ) có dung lượng 27Ah, người dùng cũng có thể lắp thêm 1 bộ pin thứ 2 nếu có nhu cầu. Thời gian sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 5 đến 6 giờ. Bộ pin nặng 13,5 kg trong khi trọng lượng xe không pin là 85 kg.

QJMotor e-LTR có 3 chế độ lái gồm Thấp





QJMotor e-LTR có 3 chế độ lái gồm Thấp, Trung bình và Thể thao. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Nhiệm vụ phanh được đảm bảo bằng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, có tích hợp công nghệ phanh kết hợp CBS.

e-LTR lăn bánh trên bộ vành hợp kim 12 inch

Ngoài ra, e-LTR lăn bánh trên bộ vành hợp kim 12 inch ở cả 2 bánh, lốp trước kích thước 100/90 và lốp sau là 110/90. Xe sử dụng chìa khoá cơ truyền thống.



Giá xe máy điện QJMotor e-LTR

Xe máy điện e-LTR 2025 với mức giá siêu rẻ chỉ 6.999 RM (khoảng 38 triệu đồng). Đặc biệt, khách hàng mua QJMotor e-LTR 2025 hiện đang nhận được chương trình trợ giá 2.400 RM từ MARiiCa. Do đó, giá xe e-LTR chỉ còn 4.599 RM (tương đương 25 triệu đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.