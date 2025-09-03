Xe máy điện giá chỉ từ 3,2 triệu đồng đẹp không kém Honda Vision, SH Mode, bán siêu rẻ

Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, Vision GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.

Xe máy điện đẹp không kém Honda Vision, SH Mode

Xe ga điện SoloEra Solo 1C

Công ty xe máy điện (e-bike) Blueshark cùng với đơn vị sản xuất trực thuộc là EP Manufacturing Berhad (EPMB) sẽ bắt đầu sản xuất mẫu xe ga điện SoloEra Solo 1C tại nhà máy của họ đặt tại Glenmarie, Shah Alam, Selangor.

Solo 1C mới được trang bị động cơ điện 2kW (2,7 mã lực)





Solo 1C mới được trang bị động cơ điện 2kW (2,7 mã lực), mặc dù Blueshark chưa công bố mô-men xoắn. Được trang bị pin LFP 70,4V 28Ah (1,97kWh) có thể tháo rời, xe có thể đạt phạm vi hoạt động lên đến 101km theo tiêu chuẩn NEDC với người lái nặng 75kg và có thể đạt tốc độ tối đa 75km/h.

Khách hàng sẽ được cung cấp bộ sạc tại nhà cùng với xe

Khách hàng sẽ được cung cấp bộ sạc tại nhà cùng với xe, và mất khoảng 3,5 đến 4 giờ để sạc pin từ 20% lên 100%. Blueshark đang có kế hoạch triển khai chương trình đổi pin cho Solo 1C trong tương lai gần, mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ liệu chương trình này có được áp dụng cho những khách hàng mua xe điện thông qua chương trình khuyến mãi trước khi ra mắt hay không.





Solo 1C có khả năng chở tối đa 220kg

Mặc dù xe khá nhẹ, chỉ 84kg, nhưng Solo 1C có khả năng chở tối đa 220kg. Solo 1C cũng có 4 chế độ lái, bao gồm hỗ trợ lùi và có khả năng leo dốc lên đến 16 độ. Xe cũng được trang bị cặp bánh xe 12 inch với lốp 100/70. Về lực phanh, Solo 1C sử dụng phanh đĩa CBS.

Giá xe máy điện Solo 1C

Giá bán khởi điểm cho Solo 1C là 599 RM (khoảng 3,2 triệu đồng) theo chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi ra mắt, mức giá này có được nhờ vào khoản hỗ trợ 2.400 RM (khoảng 15 triệu đồng) từ chương trình MARiiCas cùng với sự trợ giá thêm từ Blueshark.

Để đủ điều kiện mua xe với mức giá khuyến mãi, khách hàng phải là công dân Malaysia từ 18 tuổi trở lên, có bằng lái xe máy hạng B2 hợp lệ, và nộp đơn xin hưởng ưu đãi MARiiCas, tuy nhiên chương trình này giới hạn theo hạn mức quota.

Khách hàng cần đặt cọc 278 RM (1,7 triệu đồng không hoàn lại), và việc đặt mua chỉ có thể thực hiện thông qua trang web MyMesra hoặc ứng dụng Setel. Ngoài ra, người mua phải đồng ý tham gia hợp đồng thuê pin trong 5 năm với chi phí 59 RM mỗi tháng, cộng thêm gói kết nối 10 RM mỗi tháng (tổng khoảng trên 400.000 đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.