Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ thế chân Honda Air Blade và Vario nhờ thiết kế cực thể thao, trang bị xịn xò, giá rẻ như Vision.

Xe ga 125cc trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode

“Siêu tay ga” Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 với thiết kế đẹp, giá chỉ 24 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Vừa qua, Yamaha đã ra mẫu xe ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 tại thị trường Ấn Độ. Lần trình làng này đánh dấu bước tiến mới với hàng loạt cải tiến đáng chú ý.

Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này chính là chức năng “Hỗ trợ lực điện nâng cao” (Enhanced Electric Assist). Xe sử dụng động cơ Hybrid, sử dụng pin hiệu suất cao để cung cấp mô-men xoắn liên tục, cải thiện khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Hệ thống này đặc biệt hữu ích khi chở hàng hoặc leo dốc.

Đây là mẫu xe "kình địch" mới của Honda SH Mode. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh đó, mẫu xe này được trang bị máy phát điện thông minh cho khả năng khởi động êm ái và hệ thống tự ngắt động cơ tạm thời khi không tải (Stop & Start System), giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Về màu sắc, Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 bổ sung tùy chọn Trắng Metallic White cho phiên bản phanh tang trống và màu Xanh Metallic Light Green cho phiên bản phanh đĩa cùng màu Xám Matte Grey cho phiên bản S.

Xe có kích thước tổng thể 1.920 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên 780 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm và khoảng sáng gầm 145 mm. Trọng lượng xe 99kg, dung tích bình xăng 5,2 lít và cốp 21 lít.

Sức mạnh đến từ động cơ Blue Core Hybrid 125cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, đạt công suất tối đa 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ tương thích với xăng E20.

Khung gầm underbone được trang bị phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch đi kèm lốp không săm, kích thước lần lượt 90/90-12 và 110/90-10.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, với tùy chọn phanh tang trống 130mm hoặc phanh đĩa 190mm cho bánh trước, bánh sau sử dụng phanh tang trống cơ bản.

Đáng chú ý, phiên bản S được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT màu, hỗ trợ dẫn đường qua ứng dụng Y-Connect, một trang bị hiếm thấy trên mẫu xe giá rẻ, thậm chí vượt trội so với Honda Vision hay SH Mode.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025

Giá bán Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid khởi điểm từ 80.750 Rupee (khoảng 24,3 triệu đồng), bản S 125 Fi Hybrid 90.850 Rupee (27,4 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất Fascino 125 S với màn hình TFT màu và kết nối Bluetooth có giá 103.000 Rupee (31 triệu đồng).

Với mức giá hấp dẫn, chỉ ngang nhiều mẫu xe số phổ thông tại Việt Nam, song những trang bị trên Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 có thể sẽ phải khiến các đối thủ như Honda Vision và SH Mode phải dè chừng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.