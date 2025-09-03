Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ
GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất tại đại lý đang khá hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.
Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất niêm yết
Giá xe Future 125 FI 2024 tháng 9/2025 hiện không thay đổi so với tháng 8/2025. Xe được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt cùng mức giá lần lượt là 30,5 triệu, 31,7 triệu và 32,2 triệu đồng.
Xe Honda Future 125 FI được ra mắt vào đầu năm 2024.
Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất đại lý
Không lâu sau khi bán chính thức, mẫu xe số này đã được các đại lý ưu đãi hàng triệu đồng. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại mức giá này so với giá đề xuất của hãng hay các thời điểm khác có thể coi là mức giá ổn định để người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý.
Bảng giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất
Bảng giá xe Honda Future 125 Fi tháng 9/2025
(ĐVT: đồng)
Giá xe Honda Future 2025 tại TPHCM
Giá đề xuất
Giá đại lý
Tiêu chuẩn
30.524.727
31.500.000
Cao cấp
31.702.909
33.000.000
Đặc biệt
32.193.818
34.500.000
Giá xe Future 2025 tại Hà Nội
Giá đề xuất
Giá đại lý
Tiêu chuẩn
30.524.727
31.000.000
Cao cấp
31.702.909
32.500.000
Đặc biệt
32.193.818
33.000.000
Đánh giá xe Honda Future 125 FI 2025
So với phiên bản tiền nhiệm, Honda Future 125 FI 2025 được phối màu mới ở các chi tiết như yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe và giảm xóc nhằm tạo nên hình ảnh mới mẻ thu hút hơn.
Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp vành đúc – phanh đĩa được phối màu mới đa dạng như xanh đen, đen vàng, trắng đen và đỏ đen. Phiên bản Tiêu chuẩn với phanh đĩa – vành nan hoa phủ lớp sơn bóng màu xanh đen. Những đường nét xanh đậm kết hợp với từng mảng màu đen tạo cảm giác hài hòa cho thân xe.
Bên cạnh “dàn áo” mới ấn tượng hơn, Honda Future 125 FI 2025 còn sở hữu phần mặt nạ trước xe được mạ chrome cao cấp, kết hợp cùng thiết kế tạo khối và logo "Future" 3D. Mặt đồng hồ của cũng gây ấn tượng với các thông số được sắp xếp theo hình vòm rộng.
Chưa hết, Future 125 FI 2025 còn được trang bị hệ thống đèn pha dạng LED hiện đại. Đi cùng với đó là tính năng luôn sáng khi xe vận hành đảm bảo cho người điều khiển xe có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn pha khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo.
Ngoài những đặc điểm đáng chú ý trên, Honda Future 125 FI 2025 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.
Xe vẫn tiếp tục được duy trì hộc đựng đồ lớn và dễ dàng để vừa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân khác. Ổ khóa được thiết kế theo dạng 4 trong 1.
Tương tự, về vận hành, Future 125 FI 2025 vẫn sử dụng khối động cơ 125cc với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giống như đời trước, hiệu suất vận hành có được cải thiện nhưng không đáng kể.
Theo đó, nhờ trang bị lọc gió mới mà xe có công suất cực đại 9,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số tròn 4 cấp và làm mát bằng không khí. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức 1,47 lít/100km.
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá xe máy có thể thay đổi tùy theo thời điểm, chính sách của các đại lý Honda và khu vực phân phối.
Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SHGiá cả thị trường - 18 phút trước
GĐXH - Xe ô tô thiết kế xinh xắn thuộc thương hiệu LIVAN, tập đoàn Geely có mức giá cạnh tranh và hướng tới người dùng trẻ, đô thị.
Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 2,8 triệu đồng sau kỳ nghỉ lễ dài, vọt lên đỉnh cao chưa từng có 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn lên 128,5 triệu đồng.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắtGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đang rẻ chưa từng thấy, dọn đường cho iPhone 17 ra mắt trong 1 tuần nữa.
Xe máy điện giá chỉ từ 3,2 triệu đồng đẹp không kém Honda Vision, SH Mode, bán siêu rẻGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp không kém Honda Vision, SH Mode khiến dân tình phát sốt bởi có giá ưu đãi chỉ từ 3,2 triệu đồng, tuy nhiên để mua được cần có điều kiện đi kèm.
Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota ViosGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.
Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc với công nghệ và thiết kế nổi bật, thách thức vị thế của Honda Vision.
Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnhSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng thế giới ở ngưỡng cao kỉ lục. Trong khi đó giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý trong nước tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Suzuki sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 với mức giá 299 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?
Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.