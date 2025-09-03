Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ

Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất niêm yết

Giá xe Future 125 FI 2024 tháng 9/2025 hiện không thay đổi so với tháng 8/2025.

Giá xe Future 125 FI 2024 tháng 9/2025 hiện không thay đổi so với tháng 8/2025. Xe được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt cùng mức giá lần lượt là 30,5 triệu, 31,7 triệu và 32,2 triệu đồng.

Xe Honda Future 125 FI được ra mắt vào đầu năm 2024.

Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất đại lý

Không lâu sau khi bán chính thức, mẫu xe số này đã được các đại lý ưu đãi hàng triệu đồng. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại mức giá này so với giá đề xuất của hãng hay các thời điểm khác có thể coi là mức giá ổn định để người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý.

Bảng giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất

Bảng giá xe Honda Future 125 Fi tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Giá xe Honda Future 2025 tại TPHCM Giá đề xuất Giá đại lý Tiêu chuẩn 30.524.727 31.500.000 Cao cấp 31.702.909 33.000.000 Đặc biệt 32.193.818 34.500.000 Giá xe Future 2025 tại Hà Nội Giá đề xuất Giá đại lý Tiêu chuẩn 30.524.727 31.000.000 Cao cấp 31.702.909 32.500.000 Đặc biệt 32.193.818 33.000.000

Đánh giá xe Honda Future 125 FI 2025

So với phiên bản tiền nhiệm, Honda Future 125 FI 2025 được phối màu mới ở các chi tiết như yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe và giảm xóc nhằm tạo nên hình ảnh mới mẻ thu hút hơn.

Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp vành đúc – phanh đĩa được phối màu mới đa dạng như xanh đen, đen vàng, trắng đen và đỏ đen. Phiên bản Tiêu chuẩn với phanh đĩa – vành nan hoa phủ lớp sơn bóng màu xanh đen. Những đường nét xanh đậm kết hợp với từng mảng màu đen tạo cảm giác hài hòa cho thân xe.

Honda Future 125 FI 2025

Bên cạnh “dàn áo” mới ấn tượng hơn, Honda Future 125 FI 2025 còn sở hữu phần mặt nạ trước xe được mạ chrome cao cấp, kết hợp cùng thiết kế tạo khối và logo "Future" 3D. Mặt đồng hồ của cũng gây ấn tượng với các thông số được sắp xếp theo hình vòm rộng.

Chưa hết, Future 125 FI 2025 còn được trang bị hệ thống đèn pha dạng LED hiện đại. Đi cùng với đó là tính năng luôn sáng khi xe vận hành đảm bảo cho người điều khiển xe có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn pha khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo.

Honda Future 125 FI 2025 còn sở hữu phần mặt nạ trước xe được mạ chrome cao cấp

Ngoài những đặc điểm đáng chú ý trên, Honda Future 125 FI 2025 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Xe vẫn tiếp tục được duy trì hộc đựng đồ lớn và dễ dàng để vừa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân khác. Ổ khóa được thiết kế theo dạng 4 trong 1.

Honda Future 125 FI 2025 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Tương tự, về vận hành, Future 125 FI 2025 vẫn sử dụng khối động cơ 125cc với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giống như đời trước, hiệu suất vận hành có được cải thiện nhưng không đáng kể.

Theo đó, nhờ trang bị lọc gió mới mà xe có công suất cực đại 9,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số tròn 4 cấp và làm mát bằng không khí. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức 1,47 lít/100km.

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá xe máy có thể thay đổi tùy theo thời điểm, chính sách của các đại lý Honda và khu vực phân phối.