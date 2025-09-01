Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Chỉ với khoảng trên dưới 20 triệu đồng – một ngân sách "vừa túi" với đa số gia đình – người mua hoàn toàn có thể lựa chọn được những mẫu xe máy số mới, đến từ các thương hiệu lớn như Honda, Suzuki, SYM…

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý những mẫu xe máy số có mức giá khoảng 20 triệu đồng, được đánh giá cao về độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

Xe số 110cc Suzuki Revo giá từ 15,8 - 17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.





Với mức giá dao động từ 15,8 đến 17,7 triệu đồng (tùy phiên bản và đại lý), Revo 110 trở thành một trong những lựa chọn hợp lý nhất dành cho tân sinh viên hoặc người có ngân sách hạn chế đang tìm kiếm một phương tiện cơ bản, bền bỉ để di chuyển hằng ngày.

Đánh giá xe số 110cc Suzuki Revo

Revo 110 được trang bị động cơ 4 thì, 110cc, làm mát bằng không khí, mang lại khả năng vận hành ổn định và phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phụ tùng dễ thay thế cũng là những điểm cộng giúp mẫu xe máy số này duy trì sức hút dù không nổi bật về công nghệ hay kiểu dáng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Xe số 110cc SYM Elegant giá 17,4 triệu đồng

Elegant 110 nổi bật ở thiết kế đơn giản. Ảnh: SYM

Là một trong những mẫu xe máy số giá rẻ đáng chú ý, SYM Elegant 110 được định vị là chiếc xe dành cho sinh viên cần một phương tiện tiết kiệm nhưng vẫn đủ bền bỉ để sử dụng hằng ngày. Với mức giá chỉ khoảng 17,4 triệu đồng, Elegant 110 nổi bật ở thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và dễ sửa chữa.

Đánh giá xe số 110cc SYM Elegant

Xe sử dụng động cơ 110cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, phù hợp với nhu cầu đi lại cơ bản trong thành phố hoặc quãng đường ngắn. Mức tiêu hao nhiên liệu ở mức tiết kiệm, cùng với chi phí bảo trì thấp giúp SYM Elegant trở thành lựa chọn hợp túi tiền cho những ai muốn sở hữu xe mới nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kinh tế lâu dài.

Xe số 110cc Honda Wave Alpha giá từ 17,8 – 18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe máy số quốc dân nhờ độ bền cao. Ảnh: Vietnamnet

Không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt, Honda Wave Alpha là mẫu xe máy số quốc dân nhờ độ bền cao, tiết kiệm xăng và giữ giá tốt sau thời gian sử dụng. Với mức giá dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng, Wave Alpha không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên mà còn là lựa chọn phổ biến cho những ai cần một chiếc xe số cơ bản, đáng tin cậy.

Đánh giá xe số 110cc Honda Wave Alpha

Xe được trang bị động cơ 110cc, vận hành ổn định, nhẹ nhàng, dễ điều khiển ngay cả với người mới đi xe. Thiết kế gọn gàng, dễ luồn lách trong phố, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội (~1,6 lít/100km theo công bố của hãng) là những lý do khiến mẫu xe này luôn nằm trong top bán chạy của Honda tại Việt Nam.

Xe số 110cc Yamaha Sirius giá từ 18,5 - 24 triệu đồng

Sirius trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng. Ảnh: Yamaha

Yamaha Sirius là một trong những mẫu xe máy số phổ biến và được ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam, nổi bật với thiết kế thể thao, khỏe khoắn và vận hành bền bỉ. Mức giá từ 18,5 đến 24 triệu đồng giúp Sirius trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên.

Đánh giá xe số 110cc Yamaha Sirius

Xe sử dụng động cơ 110cc, cho khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Với khung xe chắc chắn cùng hệ thống phanh an toàn, Yamaha Sirius đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị và vùng ngoại thành. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích và mẫu mã đa dạng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo sở thích.

Xe số 110cc Honda Blade giá từ 18,9 - 21,9 triệu đồng

Blade là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Ảnh: Honda VN

Honda Blade nổi bật trong phân khúc xe máy số với thiết kế hiện đại, trẻ trung và hiệu suất vận hành ổn định. Với mức giá từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng, Blade là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên muốn sở hữu một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng di chuyển trong thành phố.

Đánh giá xe số 110cc Honda Blade

Xe được trang bị động cơ 110cc, công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu hiệu suất và giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng yên xe êm ái giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và thoải mái khi sử dụng hàng ngày.