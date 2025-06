Xe số 110cc Honda Super Cub đẹp cổ điển có ABS, xịn hơn Future về Việt Nam có giá ra sao khiến dân tình xôn xao?

Xe số 110cc giá 28 triệu đồng 'xịn', rẻ hơn Honda Future GĐXH - Xe số 110cc huyền thoại của Suzuki đã được mở bán với mức giá 28 triệu đồng, rẻ hơn Honda Future.

Để kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của Hello Kitty, Honda đã phát triển một phiên bản hoàn toàn mới mang tên Honda Super Cub 110 - Hello Kitty.

Honda Super Cub 110 - Hello Kitty sở hữu một màu sắc duy nhất là "Magna Red".

Về phần mình, Honda Super Cub 110 - Hello Kitty sở hữu một màu sắc duy nhất là "Magna Red", lấy cảm hứng từ Hello Kitty. Ngoài logo "HELLO KITTY" ở mặt trước, mặt trên của yếm và bên hông chắn bùn sau, các ký tự đặc biệt cũng xuất hiện trên yên xe và ốp hông.

Super Cub 110 - Hello Kitty có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.860 x 705 x 1.040 mm,

Theo công bố từ nhà sản xuất, Super Cub 110 - Hello Kitty có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.860 x 705 x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.205 mm, khoảng sáng gầm xe 138 mm, chiều cao yên 738 mm, trọng lượng 101 kg và dung tích bình xăng đạt 4,1 lít.

Các trang bị đáng chú ý trên Super Cub 110 - Hello Kitty có thể kể đến đèn pha LED 2 tầng, bảng đồng hồ analog truyền thống kết hợp LCD, viền đèn pha và ốp ống xả được mạ chrome sáng bóng, yên xe hình tam giác đặc trưng được bọc da màu nâu sang trọng.

Các trang bị đáng chú ý trên Super Cub 110 - Hello Kitty có thể kể đến đèn pha LED 2 tầng

Để so sánh với phiên bản 50cc, Super Cub 110 - Hello Kitty được trang bị vành đúc thay vì vành nan, bảng đồng hồ cũng có thêm một màn LCD nhỏ, bánh trước sử dụng phanh đĩa với công nghệ chống bó cứng (ABS) xịn sò, cần khởi động được bọc cao su và có thêm gác chân cho người ngồi sau.

Super Cub 110 - Hello Kitty được trang bị vành đúc

Phía dưới, Super Cub 110 - Hello Kitty lăn bánh trên bộ vành đúc 17 inch với thông số lốp trước 70/90-17M/C 38P và lốp sau là 80/90-17M/C 50P. Hệ thống phanh được đảm bảo bằng phanh đĩa thủy lực (có ABS) ở bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Super Cub 110 - Hello Kitty lăn bánh trên bộ vành đúc 17 inch

Về vận hành, Honda Super Cub 110 - Hello Kitty được trang bị xi-lanh đơn, OHC, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 109cc. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Giá xe số 110cc Honda Super Cub 110 - Hello Kitty

Không lâu sau khi được mở bán tại thị trường nội địa, Honda Super Cub 110 - Hello Kitty đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam thông qua một đại lý xe máy tư nhân tại Tp. Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, Super Cub 110 Hello Kitty đang được chào bán với mức giá 162 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn 5 triệu đồng so với phiên bản Super Cub 50 Hello Kitty.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng