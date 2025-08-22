Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCM
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" là một trong những chương trình đặc biệt do Đài THVN sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; và Bến Nhà Rồng (TP.HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.
Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.
Chương trình có 3 chương nội dung chính: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ"; "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công". Cầu truyền hình sẽ đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do; kể lại hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ và công cuộc Đổi mới, đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập...
Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Dự kiến đó là bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại; Đại tá - Nhạc sĩ Doãn Nho, người đã viết những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ...
Họ sẽ kể về những ngày tháng Tám rực rỡ, về những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng. Khán giả sẽ thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.
Bên cạnh đó, cầu truyền hình "Thời cơ vàng" không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping và hệ thống màn LED đa chiều, mang lại trải nghiệm chân thực.
Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 tối nay (22/08) trên VTV1.
Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi conXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước CubaXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhậpXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.
Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.
Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.
Những điểm mới thú vị của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba có chủ đề “Kiên trì phụng sự” với nhiều điểm mới thú vị.
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ conXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.
Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu viewsXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.