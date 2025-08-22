Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCM

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" là một trong những chương trình đặc biệt do Đài THVN sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; và Bến Nhà Rồng (TP.HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.

Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" được truyền hình trực tiếp vào tối nay (22/8) trên kênh VTV1. Ảnh VTV

Chương trình có 3 chương nội dung chính: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ"; "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công". Cầu truyền hình sẽ đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do; kể lại hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ và công cuộc Đổi mới, đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập...

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Dự kiến đó là bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại; Đại tá - Nhạc sĩ Doãn Nho, người đã viết những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ...

Họ sẽ kể về những ngày tháng Tám rực rỡ, về những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng. Khán giả sẽ thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được tổ chức tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, cầu truyền hình "Thời cơ vàng" không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping và hệ thống màn LED đa chiều, mang lại trải nghiệm chân thực.

Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 tối nay (22/08) trên VTV1.