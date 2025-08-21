Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng để lại ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, sau vài ngày từ lúc biết vợ có bầu, Toàn (Tô Dũng) vẫn vô cùng rối bời, chưa biết phải làm thế nào. Nghe lời khuyên của Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam ngồi nói chuyện nghiêm túc, mong chồng chấp nhận việc vợ đã có bầu và sẽ sinh con. "Em biết việc có con không nằm trong kế hoạch của bọn mình nhưng em muốn làm vợ, làm mẹ như những phụ nữ khác" - Trúc Lam thuyết phục chồng.

Toàn thổ lộ rằng cũng muốn làm bố, nhưng anh lo lắng vì việc nuôi dạy đứa trẻ không dễ dàng chút nào. Toàn vẫn nhắc lại chuyện kinh tế vững vàng mới lo cho con được đàng hoàng. Khi Trúc Lam lấy ví dụ nhiều gia đình khác khó khăn nhưng vẫn đẻ nhiều con, Toàn cho rằng như vậy là ích kỷ... Cuối cùng, dù vợ động viên thế nào, Toàn vẫn rất lo lắng.

Dù rằng còn có bất hòa, Toàn vẫn tặng vợ một món quà xinh xắn mua khi đi công tác để làm lành. Toàn tiếp tục nói chuyện với vợ về việc có con. Anh đã tính toán chi tiết thu nhập hai vợ chồng, hàng tháng trừ đi tiền trả ngân hàng và chi tiêu sinh hoạt thì còn dư 1 triệu. Trong khi chi phí cho một em bé khoảng 10 triệu. Theo Toàn, việc sinh em bé bây giờ là quá sức với hai vợ chồng. Trúc Lam không muốn nghe những lời này, cô bịt tai thể hiện sự khó chịu với chồng.

Trúc Lam và Toàn vẫn bất đồng khi nói về chuyện nuôi con. Ảnh VTV

Vì chuyện có bầu mà Trúc Lam cả ngày buồn rầu, ngồi làm việc ở công ty mà như người mất hồn. Cô va phải một chàng trai đến công ty nộp hồ sơ xin việc. Dù là người mới đi xin việc nhưng chàng trai này đã trêu chọc Trúc Lam. Chàng trai này được dự đoán là "người thứ ba" sẽ xen vào cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn, bất đồng của vợ chồng Trúc Lam.

Giữa lúc vợ chồng Trúc Lam - Toàn bất hòa, đã xuất hiện "người thứ ba". Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, gặp Mỹ Anh ở thang máy, Trúc Lam lại buồn rầu, than phiền chuyện bất đồng giữa hai vợ chồng về việc có em bé. Khuyên nhủ, động viên mãi không được, lần này Mỹ Anh dùng chiêu "khích tướng". Cô kéo Trúc Lam đi đến bệnh viện, dọa làm thủ tục bỏ thai, vì Mỹ Anh cho rằng Trúc Lam đắn đo như vậy là chưa sẵn sàng làm mẹ.

Tại đây, Trúc Lam tình cờ nghe được câu chuyện một người phụ nữ van xin bác sĩ giúp mình giữ con. Trong khi đó, công ty Toàn nằm trong diện sáp nhập, anh cũng phải chuyển công việc và ảnh hưởng thu nhập. Điều này càng tạo thêm áp lực cho Toàn trong việc sinh con của hai vợ chồng.

Tại bệnh viện, Trúc Lam chứng kiến những người phụ nữ khát khao được làm mẹ. Ảnh VTV

Vì muốn Mỹ Anh mua hoa tươi mang tới nhà tặng bà Lý. Biết vợ chồng Mỹ Anh có công ty truyền thông nên bà Lý ngỏ lời muốn xuất hiện trên truyền hình. Nếu Mỹ Anh lo được chuyện đó thì bà sẽ xem xét việc cho bé Minh vào trường Sky.



Mang chuyện này về trao đổi với chồng, Mỹ Anh bị Đăng (Doãn Quốc Đam) phản đối kịch liệt. Anh khẳng định chương trình chân dung về bà Lý rất khó để lên sóng truyền hình. Đăng không đồng quan điểm với vợ về việc con cứ nhất nhất phải học ở trường đó.

Trong khi hai vợ chồng đang có chút căng thẳng vì bất đồng quan điểm, Phương - nữ nhân viên thường xuyên ra vào phòng riêng của giám đốc - xuất hiện khiến Mỹ Anh càng "nóng mắt". Thấy vợ sếp, Phương bối rối định lùi ra thì bị Mỹ Anh gọi lại vào. Nữ nhân viên này giải thích mua cà phê cho sếp, Mỹ Anh liền dặn: "Hàng ngày mua cho anh ấy giúp chị" và cô sẽ chuyển khoản trả tiền.

Mỹ Anh tiếp tục cảm thấy "nóng mắt" trước sự xuất hiện của nữ thư ký công ty chồng. Ảnh VTV

Một phụ nữ ăn mặc giản dị, thậm chí có phần quê mùa nhưng vào cửa hàng trang sức lại muốn xem bộ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, phiên bản giới hạn. Kim Ngân tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Cô không chỉ giới thiệu sản phẩm đơn thuần, mà còn gửi gắm cảm xúc khi nói về ý nghĩa của bộ sưu tập đặc biệt này. Vị khách nữ kia quyết định "chốt" lấy cả bộ nhưng không mang đủ tiền, hẹn sẽ quay trở lại lấy sau.



Kim Ngân khéo léo thuyết phục khách hàng mua bộ sưu tập thời trang. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 25/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

