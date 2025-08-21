Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

Tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, sau khi dẫn nhà báo Phong Điền đi khảo sát một vòng tại xã Tiên Phong, Phó chủ tịch xã Xuân cùng doanh nhân Bằng đã mời khách dùng bữa trưa tại quán Hồng Tơ.

Bữa cơm được chuẩn bị thịnh soạn, vừa thể hiện sự hiếu khách, vừa là dịp để ông Xuân bày tỏ mong muốn nhà báo sẽ có một bài viết tích cực về xã, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương và khắc họa chân dung một lãnh đạo trẻ đầy năng lượng.

Tiệc chiêu đãi nhà báo để Phó chủ tịch Xuân có cơ hội được xuất hiện trong bài báo. Ảnh VTV

Bà Phúc (mẹ Thiếu tá Huy) tìm đến nhà Chủ tịch xã Thứ để trao đổi. Khéo léo dẫn chuyện từ việc sáp nhập đơn vị hành chính vốn đang khiến nhiều người dân băn khoăn. Bà Phúc nói: "Chuyện sáp nhập đã rõ, nhưng bà con vẫn xôn xao. Có lẽ lãnh đạo nên gặp gỡ, giải thích, động viên để mọi người yên tâm hơn".

Ông Thứ chia sẻ chủ trương đã có chỉ đạo, song việc thông tin cũng cần cân nhắc để tránh gây suy diễn. Bày tỏ sự lo lắng khi liên tục nhận được đơn thư nặc danh, bà Phúc mong ông Thứ quan tâm, chỉ bảo thêm cho con trai của bà là Thiếu tá Huy. "Tôi còn ít gặp cháu hơn chú, nên mong chú giúp đỡ để cháu vừa làm tốt việc, vừa được dân tin yêu" - bà Phúc tâm sự.

Tại quán Hồng Tơ, sau khi lắng nghe chia sẻ của ông Xuân, nhà báo Phong Điền nhận xét: "Phó chủ tịch Xuân là người có nhiều năng lượng, năng lực và nhiệt huyết. Nếu chỉ viết trong khuôn khổ một bài báo về xã thì thật phí. Trong thời điểm này, xã hội rất cần lan tỏa những tấm gương như vậy. Việc này để tôi lo".

Trước cuộc họp, tại phòng làm việc của Bí thư Tuyết, ông Thứ báo cáo bổ sung về những mô hình tiêu biểu trên địa bàn, nhiều trong số đó đã được báo chí đưa tin. Bà Tuyết nhận định: "Bài báo lan tỏa hình ảnh và điểm sáng của xã ta cũng chính là một cách tuyên truyền hiệu quả".

Cuộc họp của xã thông tin phủ nhận những thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ là thiếu căn cứ. Ảnh VTV

Trong cuộc họp Ban Thường vụ xã, Bí thư Tuyết khẳng định: "Đơn thư tố cáo đồng chí Nguyễn Quang Thứ về bằng cấp, độ tuổi là sai sự thật. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện đã xác nhận hồ sơ của đồng chí trùng khớp, hợp lệ. Đề nghị chấm dứt khiếu nại tại đây".

Điều này khiến ông Thứ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt Phó chủ tịch Xuân lại có biểu hiện không vui. Liên quan đến vụ cháy tủ hồ sơ, Thiếu tá Huy thông báo kết quả điều tra: Nguyên nhân do điện thoại sạc pin để quên gây chập cháy, không có yếu tố chủ quan nào khác.

Chủ tịch xã Thứ cảm thấy nhẹ nhõm khi được minh oan. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Tiến cho rằng bài báo viết về xã ít, nhưng lại ca ngợi Phó chủ tịch Xuân nhiều. Nghe vậy, bà Nga vội vàng gọi điện cho chồng, cảnh báo: "Ông mở mạng xã hội mà xem, Xuân nó đang làm hình ảnh cho mình đấy". Bà cũng quyết định chi một chỉ vàng để nhờ người viết bài về ông Thứ.

Đúng lúc này, ông Thứ nhận được tin báo cá nuôi trên sông của người dân chết hàng loạt. Ngay lập tức, Thiếu tá Huy cùng ông Xuân và các cán bộ có mặt tại hiện trường để nắm thông tin. Chủ bè cá cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc trại lợn xả thải trộm ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước...

