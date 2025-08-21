Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", sau khi được minh oan khỏi đơn thư nặc danh, Chủ tịch xã Thứ lại đối diện một nỗi lo khác: Chiếc ghế chủ tịch xã sau khi sáp nhập. Để giữ vững vị trí, ông tìm cách "lo lót" với cấp trên, đồng thời muốn che đi những vấn đề tồn tại ở địa phương...

Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, thư ký Long của chủ tịch huyện thẳng thắn cảnh báo: "Xã Tiên Phong phải phấn đấu đạt chuẩn toàn diện. Không để xảy ra tiêu cực, khiếu kiện, khiếu nại đông người hay đơn thư vượt cấp. Không thể để việc nọ xọ việc kia".

Chủ tịch xã Thứ gặp thư ký của chủ tịch huyện để tìm cách giữ ghế. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thiếu tá Huy cùng đồng đội đang sát cánh với người dân khắc phục hậu quả vụ cá chết hàng loạt. Bất ngờ nhận cuộc gọi gay gắt từ ông Thứ: "Dân đang tập trung khiếu kiện ở Ủy ban xã. Công an chính quy các cậu về đây không phải để đi vớt cá, về ngay đi".

Thiếu tá Huy nhận cuộc gọi về gấp của Chủ tịch xã Thứ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, doanh nhân Bằng đã gặp và khuyên ông Chủ tịch xã Thứ nhanh chóng xử lý dứt điểm trại lợn, đây là điểm nóng gây bức xúc trong dân. Đồng thời Xuân cũng đưa ra gợi ý nên tính đến việc bỏ cả khu khai thác đá để tránh điều tiếng.

Bằng không ngại nhắc đến những đồn đoán đó là trại lợn có phần của phó chủ tịch xã, còn mỏ đá lại gắn với tên tuổi của chủ tịch xã. "Nhập hết vào hệ sinh thái của anh thì còn ai dám dị nghị" - Bằng nói. Tuy nhiên, ông Thứ không đồng tình.

Doanh nhân Bằng gợi ý ông Chủ tịch xã Thứ "buông" mỏ đá đang gây điều tiếng. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 21/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

