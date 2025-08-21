Mới nhất
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập

Thứ năm, 14:32 21/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", sau khi được minh oan khỏi đơn thư nặc danh, Chủ tịch xã Thứ lại đối diện một nỗi lo khác: Chiếc ghế chủ tịch xã sau khi sáp nhập. Để giữ vững vị trí, ông tìm cách "lo lót" với cấp trên, đồng thời muốn che đi những vấn đề tồn tại ở địa phương... 

Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, thư ký Long của chủ tịch huyện thẳng thắn cảnh báo: "Xã Tiên Phong phải phấn đấu đạt chuẩn toàn diện. Không để xảy ra tiêu cực, khiếu kiện, khiếu nại đông người hay đơn thư vượt cấp. Không thể để việc nọ xọ việc kia".

Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập- Ảnh 1.

Chủ tịch xã Thứ gặp thư ký của chủ tịch huyện để tìm cách giữ ghế. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thiếu tá Huy cùng đồng đội đang sát cánh với người dân khắc phục hậu quả vụ cá chết hàng loạt. Bất ngờ nhận cuộc gọi gay gắt từ ông Thứ: "Dân đang tập trung khiếu kiện ở Ủy ban xã. Công an chính quy các cậu về đây không phải để đi vớt cá, về ngay đi".

Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập- Ảnh 2.

Thiếu tá Huy nhận cuộc gọi về gấp của Chủ tịch xã Thứ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, doanh nhân Bằng đã gặp và khuyên ông Chủ tịch xã Thứ nhanh chóng xử lý dứt điểm trại lợn, đây là điểm nóng gây bức xúc trong dân. Đồng thời Xuân cũng đưa ra gợi ý nên tính đến việc bỏ cả khu khai thác đá để tránh điều tiếng. 

Bằng không ngại nhắc đến những đồn đoán đó là trại lợn có phần của phó chủ tịch xã, còn mỏ đá lại gắn với tên tuổi của chủ tịch xã. "Nhập hết vào hệ sinh thái của anh thì còn ai dám dị nghị" - Bằng nói. Tuy nhiên, ông Thứ không đồng tình.

Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập- Ảnh 3.

Doanh nhân Bằng gợi ý ông Chủ tịch xã Thứ "buông" mỏ đá đang gây điều tiếng. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 21/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏĐơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải &quot;phi công&quot;Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.

T.Hằng (th)
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.

Những điểm mới thú vị của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Những điểm mới thú vị của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Chiều 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba có chủ đề “Kiên trì phụng sự” với nhiều điểm mới thú vị.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc
Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Xem - nghe - đọc

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Xem - nghe - đọc
Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc
Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Xem - nghe - đọc

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Xem - nghe - đọc

