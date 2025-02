Xem phim 'Sex and the City' hiểu ra điều quan trọng cần có trong tình dục

Bài học chăn gối từ “Sex and the City”: Đừng ngại làm mới chính mình

Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc tình dục, các nhân vật nữ của bộ phim “Sex and the City” đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tự do và dám làm mới bản thân trong chuyện chăn gối. Samantha dũng cảm khám phá đồ chơi tình dục, Charlotte từ bỏ hình ảnh "công chúa hoàn hảo" để thử nghiệm những điều mới lạ, trong khi Carrie không ngần ngại bước qua các giới hạn của bản thân.

Những nhân vật và tình huống trong phim dạy chúng ta nhiều điều để có một hành trình yêu đương hạnh phúc.

Một cảnh trong phim Sex and the City.

Đừng ngại thử điều mới

Theo chuyên gia tình dục học Dr. Emily Morse, việc làm mới chuyện phòng the là yếu tố quan trọng để giữ lửa trong mối quan hệ dài lâu. “Nếu bạn chỉ giữ mãi một lối mòn trong đời sống tình dục, sự nhàm chán là điều không thể tránh khỏi. Hãy thử nghiệm từ những điều nhỏ, như một bộ đồ mới, một địa điểm khác, hoặc các kỹ thuật mới để mang lại cảm giác mới mẻ cho cả hai.”

Khám phá bản thân là hành trình đáng giá

Như Samantha trong phim, việc dám thử nghiệm không chỉ tạo ra những trải nghiệm thú vị mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Chuyên gia tâm lý tình dục Esther Perel cho rằng: “Khám phá tình dục là một hành trình cá nhân, không chỉ gắn bó với đối phương mà còn giúp bạn tự tin và thoải mái hơn với chính mình.”

Ở bên nhau thường xuyên

Các cặp đôi hạnh phúc nên quan hệ tình dục thường xuyên để duy trì, gắn kết mối quan hệ. Hãy lưu ý rằng có một mối quan hệ tuyệt vời không có nghĩa là bạn cần phải quan hệ tình dục suốt cả tuần. Nếu thói quen tình dục trung bình mỗi tuần một lần hoặc chỉ vào cuối tuần, thì điều đó cũng không kém tuyệt vời. Chỉ cần chắc chắn rằng ở với nhau thường xuyên và điều quan trọng là tham gia vào các hoạt động thân mật với nhau, cả về tinh thần và thể chất.

Duy trì "chuyện ấy" với người bạn đời sẽ khiến cặp đôi xích lại gần nhau hơn và củng cố mối quan hệ tình cảm. Tình dục cũng giảm căng thẳng và loại bỏ những ức chế.

Nói những gì muốn nói

Bạn muốn đối tác của mình làm hài lòng bạn và ngược lại, nhưng bạn không thể làm điều đó trừ khi cả hai bạn đều biết đối phương thích gì. Cả hai nên sẵn sàng cởi mở về những ham muốn, nhu cầu và tưởng tượng tình dục của nhau.

Không nên phán xét nhau, điều này không chỉ dẫn đến một mối quan hệ tình dục thỏa mãn hơn mà còn tạo dựng niềm tin giữa các đối tác.