Xoá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 200 tỷ đồng/tháng

Ngày 18/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ/tháng.

Danh tính các đối tượng gồm Bạch Trung Sang (SN 1971), Nguyễn Tấn Trương (SN 1989), Phạm Văn Hùng (SN 1981), Nguyễn Hải Hồ (SN 1987), Nguyễn Quang Thái (SN 1984), Phạm Trường Thi (SN 1974) cùng trú tại TP HCM; Trần Bình Minh (SN 1983), Nguyễn Hữu Chấn (SN 1967) và Hà Học Minh (SN 1982) cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Ngày 6/1, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP HCM và Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 đối tượng nói trên.

Công an xác định, đường dây do Sang cầm đầu. Sang sử dụng tài khoản Super Master của trang cá cược viva88.com và cấp tài khoản cho các Master. Các đối tượng Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (Đại lý) và các tài khoản Member (con bạc) để trực tiếp cá độ trên trang web viva88.com.

Các tài khoản được cấp một hạn mức cá cược gọi là điểm, mỗi điểm sẽ tương ứng với số tiền mà các đối tượng tự quy ước với nhau. Các đối tượng tham gia cá cược các trận đấu bóng đá bằng số điểm được cấp, sau đó dựa trên kết quả trận đấu để thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Với phương thức trên, công an xác định đây là đường dây sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, xảy ra trên nhiều tỉnh thành với giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

