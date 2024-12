Xử lý cây sen đá mới mua về theo cách sau đảm bảo cây sống tốt tươi khỏe mạnh

Loài sen đá có nguồn từ những đất nước có điều kiện khí hậu khô cằn và khắc nghiệt, vì vậy chúng có khả năng tích trữ nước để tồn tại qua những đợt khô hạn kéo dài.

Top các loại hoa hồng dễ trồng, đẹp rực rỡ cho người mới bắt đầu GĐXH - Được sở hữu một khu vườn hoa hồng là điều mơ ước của rất nhiều người. Nó không chỉ giúp tô điểm cho ngôi nhà thêm đẹp mắt, sang trọng mà loài hoa này còn mang ý nghĩa đặc biệt, như lời nhắn gửi yêu thương tới người thân trong gia đình.

Đây mới là loài hoa nên cắm khi về nhà mới để đón tài lộc GĐXH - Về nhà mới nên cắm hoa gì là thắc mắc của rất nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loài hoa phù hợp cho lễ nhập trạch đón nhà mới.

Về nhà mới không nên cắm những loại hoa này kẻo ảnh hưởng phong thủy GĐXH - Trang trí hoa không chỉ giúp ngôi nhà thêm đẹp, mà còn giúp thu hút tài lộc theo phong thủy nhà ở. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vẫn có một số loài hoa kiêng kỵ cần tránh. Dưới đây là các loài hoa không nên cắm hoặc trang trí khi nhập trạch.

Sen đá có thể sống sót trong những điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn cây sen đá khỏe mạnh, tốt hơn hết là chúng ta phải tạo ra môi trường thích hợp cho nó.

Sen đá là một loại thực vật mọng nước, tức là nó có khả năng tích trữ nước và dinh dưỡng trong các bộ phận của mình.

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách xử lý sen đá khi mới mua về, do giai đọan ban đầu đóng vai trò rất quan trọng tới khả năng sống còn của cây sen đá sau này.

Nguyên nhân sen đá không phát triển

Sen đá bị sốc nhiệt

Nghe tới cụm từ "sốc nhiệt", nhiều người sẽ dễ lầm tưởng với hiện tượng cây sen đá bị cháy lá khi được đặt dưới trời nắng gắt.

Thực tế, ngay cả khi được trồng trong mát thì cây sen đá vẫn có thể bị sốc nhiệt. Và hiện tượng sốc nhiệt ở cây sen đá thậm chí nó còn diễn ra ở nơi có khí hậu mát mẻ.

Cây sen đá bị sốc nhiệt khi có sự thay đổi nhiệt độ xung quanh xảy ra một cách đột ngột, mà khi đó sen đá chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này.

Đây là một nguyên nhân hàng đầu khiến cho cây sen đá bị chết thường xuyên. Và hiện tượng sốc hiện diễn ra rất thường xuyên, do quá trình vận chuyển, thời tiết thất thường hoặc đến từ tác động ngoại cảnh.

Dấu hiệu là một vài lá sen đá sẽ bị mềm nhũn, mất màu hoặc đen lại. Nếu như không kịp xử lý thì nó sẽ lan ra những lá còn lại, và sẽ khó tránh khỏi hao hụt.

Ngay cả khi được trồng trong mát thì cây sen đá vẫn có thể bị sốc nhiệt.

Do đó, cần phải xử lý cây sen đá mới mua về ngay, nhằm hạn chế cây bị sốc nhiệt, và giúp cho cây sen đá dần thích nghi với môi trường mới.

Giá thể thoát nước kém

Sen đá là một loại thực vật mọng nước, tức là nó có khả năng tích trữ nước và dinh dưỡng trong các bộ phận của mình.

Do đó, cây sen đá không cần phải tưới nước quá nhiều, thông thường nó có thể sống được mà không cần phải tưới từ 7 đến 30 ngày.

Đâu đó vẫn có một số loại sen đá ưa ẩm, nhưng đó chỉ là một số ngoại lệ, phần còn lại thì vẫn rất nhạy cảm với nước.

Đa số các loại sen đá rất dễ bị úng nước nếu đất quá ẩm ướt, hoặc tưới nước quá nhiều. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho cây sen đá bị úng nước chính là do loại giá thể đang sử dụng không phù hợp với điều kiện khí hậu nơi trồng.

Cách xử lý sen đá khi mới mua về

Chuẩn bị giá thể cho cây sen đá

Tùy theo điều kiện nơi bạn đang sinh sống sẽ có nguồn nguyên liệu khác nhau, không nhất thiết phải giống 100% thì mới đem lại hiệu quả. Quan trọng nhất là yếu tố tơi xốp, thoáng khí và thoát nước tốt là được.

Chuẩn bị giá thể cho cây sen đá.

Nguyên liệu

Than tổ ong (hoặc đá akadama, đá pumice); Đá perlite; Phân hữu cơ (phân trùn quế, phân bò khô, phân dơi…); Đất sạch trồng cây; Trấu sống; Chất phòng bệnh (thuốc tím, vôi nông nghiệp hoặc trichoderma).

Than tổ ong rất dễ tìm, tuy nhiên, bạn nên lựa chọn than tổ ong đã cháy hết (không bị đen) để sử dụng, sau đó cần đập nhỏ than tổ ong tới kích thước 0,5 – 1 cm và đưa đi ngâm trong nước vôi khoảng hai ngày để loại bỏ dư lượng tạp chất và xử lý mầm bệnh.

Nếu như không muốn tốn thời gian phải xử lý thì bạn có thể mua đá akadama hoặc đá pumice để thay thế cho than tổ ong.

Bạn có thể thêm đá perlite vào hoặc không, bởi nó cũng có tác dụng tương tự, nhưng được cái vô trùng và rất nhẹ. Tuy nhiên, không nên trộn đá perlite với tỷ lệ cao vì nó giữ ẩm, hạt nhỏ dễ khiến cây bị úng nước.

Trấu sống cũng có tác dụng giúp thoát nước nhanh, nhưng nó mục rất nhanh, nên chỉ dùng với lượng nhỏ để đỡ mất thời gian thay giá thể mới. Còn thành phần phân hữu cơ và đất sạch thì có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng, giúp cây dễ bám vào giá thể hơn.

Công thức

30% than tổ ong + 30% đá perlite + 15% phân hữu cơ + 15% đất thịt + 10% trấu sống.

Thành phần phân hữu cơ và đất sạch thì có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng, giúp cây dễ bám vào giá thể hơn.

Các tỷ lệ và thành phần có thể thay đổi, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu nơi bạn đang sinh sống. Miễn làm sao loại nguyên liệu thoát nước tốt luôn ở quanh mức 60%, còn lại có thể thay đổi tùy thích.

Có thể bổ sung một số chất phòng bệnh cho cây như thuốc tím, vôi nông nghiệp hoặc trichoderma.

Lưu ý, không nên trộn chung trichoderma với thuốc tím hoặc vôi nông nghiệp, do trichoderma vốn là nấm đối kháng, nó sẽ bị chết khi trộn chung lại.

Cách thuần cây sen đá

Sen đá có mặt ở khắp nơi trên thế giới, mỗi loài đều có một đặc điểm sinh trưởng riêng, nên sẽ không có một phương pháp thuần dưỡng chung cho tất cả.

Cách thuần sen đá dưới đây là một gợi ý giúp bạn thuần sen đá từ vùng khí hậu lạnh sang vùng khí hậu nóng, từ đó gia tăng tỷ lệ sống của cây sen đá tốt hơn.

Đặt cây tại thoáng gió, đủ sáng

Khi mới mua về, không nên tưới nước ngay cho cây sen đá, mà hãy đặt nó tại một nơi thoáng gió, mát mẻ và có đủ ánh sáng trong vòng từ 3 – 5 ngày.

Điều này giúp cho cây ổn định trở lại, và dần làm quen với môi trường mới. Việc bỏ tưới nước vài ngày sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cây, bởi cây sen đá vốn đã dự trữ sẵn nước trong các bộ phận.

Kiểm tra lại độ ẩm

Sau vài ngày, giá thể đã bắt đầu khô lại. Tuy nhiên, để chắc ăn thì nên kiểm tra lại độ ẩm, xem nó đã khô hẳn chưa.

Nếu như quan sát thấy bầu đất vẫn còn ướt, sẫm màu, khi cầm lên có cảm giác thấy nặng tay thì không nên thay vào lúc này. Hãy đặt cây tại nơi mát mẻ, có đủ ánh sáng và tiếp tục chờ đợi thêm vài ngày nữa cho bầu đất thật khô.

Khi mới mua về, không nên tưới nước ngay cho cây sen đá.

Nếu như khi kiểm tra lại bầu đất mà thấy giá thể không còn sẫm màu, bắt đầu tơi ra, khi cầm lên có cảm giác thấy nhẹ tay thì đã có thể tiến hành bước tiếp theo được rồi.

Cắt tỉa lại bộ rễ cũ

Thông thường, để cho nhanh gọn, thì mọi người sẽ trồng luôn cây sen đá với bầu đất cũ vào giá thể mới.

Tuy nhiên, cách làm này sẽ giữ lại bộ rễ cũ kĩ chằng chịt, vốn chẳng biết là nó còn khỏe mạnh hay không, hay là đã bị chết một phần và thậm chí là có một số rễ cũ tiềm ẩn những mầm bệnh.

Việc cắt tỉa rễ sẽ giúp loại bỏ bớt phần những phần rễ cũ này, từ đó tạo sự thông thoáng cho phép rễ mới dễ phát triển một cách dễ dàng, bám chặt vào giá thể mới hơn. Ngoài ra, việc cắt tỉa rễ còn là một cách để giúp kích thích ra rễ mới.

Đầu tiên ta rũ bớt đi giá thể cũ, do đã khô hẳn nên nó sẽ rất dễ bung ra, phần rễ cũ sẽ lộ ra.

Sau đó hãy dùng kéo thật sạch thật sắc để cắt tỉa bớt phần rễ rũ, chỉ chừa lại khoảng 1,5cm, và chừa lại phần rễ cọc (rễ to). Nếu như thấy rễ cũ đã có dầu hiệu bị bệnh, tức là bị đen và nhũn thì nên cắt tỉa bỏ hẳn.

Đặt cây tại nơi thoáng gió, đủ sáng

Sau khi cắt tỉa xong, không nên trồng ngay vào giá thể mới mà cần chờ đợi từ 3 – 7 ngày. Nên đặt cây tại một nơi thoáng gió, mát mẻ và có đầy đủ ánh sáng.

Lượng ánh sáng cần thiết là đặt cây dưới nắng trực tiếp từ 2 – 3 tiếng mỗi ngày, trước thời điểm 10 giờ sáng hoặc sau 2h giờ chiều. Chẳng hạn như từ 7 – 9h sáng.

Lượng ánh sáng cần thiết là đặt cây dưới nắng trực tiếp từ 2 – 3 tiếng mỗi ngày.

Việc không trồng ngay mà để bên ngoài như vậy sẽ giúp cho các vết thương hở của sen đá có thời gian khô đi và lành lại. Nếu trồng ngay lúc này thì rất dễ bị vi khuẩn tấn công vào các vết thương hở này.

Trồng vào chậu mới

Chuẩn bị một chậu đất nung vừa vặn với kích thước của cây. Lót bên dưới một lớp than tổ ong. Sau đó đặt cây vào và thêm giá thể mới cho đủ mặt chậu.

Không ém đất chặt đất. Tiếp tục phủ lên trên một lớp than tổ ong hoặc một lớp sỏi, giúp cho lá tầng cuối không tiếp xúc với đất, tránh bị vi khuẩn tấn công.

Không cần tưới ngay vào lúc này, mà hãy để sang ngày hôm sau rồi mới tưới. Trong vòng đầu, chúng ta chỉ nên tưới vừa đủ ấm chứ không nên tưới quá nhiều vì cây chưa thể quen với giá thể mới ngay được.