Xử phạt 2 người vi phạm vượt rào chắn đường sắt
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt các trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.
Công an xã Phúc Trạch vừa xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông vào ngày 18/3 tại Km 399+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Qua hệ thống camera giám sát an toàn đường sắt cho thấy, khi barie đang hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã bật, hai người điều khiển xe mô tô là P.T.S và P.Q.Đ, cùng trú tại xã Phúc Trạch vẫn cố tình vượt qua.
Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tàu hỏa không thể dừng đột ngột như các phương tiện giao thông đường bộ.
Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên với tổng số tiền 2.300.000 đồng.
Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các đường ngang đường sắt cần nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông và biển báo; dừng lại khi có tín hiệu cấm hoặc khi rào chắn đang đóng; tuyệt đối không cố tình vượt qua khi chưa bảo đảm an toàn, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễnThời sự - 2 phút trước
GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.
Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?Thời sự - 9 phút trước
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.
Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounceXã hội - 20 phút trước
GĐXH - Giá vàng miếng, vàng nhẫn dao động ở cả 2 chiều. Giá vàng thế giới tăng so với phiên sáng hôm qua. Giá bạc biến động trong phiên cuối tuần.
Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?Xã hội - 1 giờ trước
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thu phụ phí nhiên liệu với vé máy bay nội địa, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.
Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026Xã hội - 2 giờ trước
Tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.
Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nướcXã hội - 2 giờ trước
Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn...
Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.
Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C; Sau kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp gộp tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 tới, việc chi trả sẽ trở lại bình thường theo quy định.
Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nộiĐời sống - 12 giờ trước
Một lời hứa 10 năm, nhưng lại khiến người xem nghẹn lại ngay từ giây đầu tiên.
Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạmPháp luật
Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.