Xử phạt 2 người vi phạm vượt rào chắn đường sắt

Công an xã Phúc Trạch vừa xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông vào ngày 18/3 tại Km 399+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp vi phạm.

Qua hệ thống camera giám sát an toàn đường sắt cho thấy, khi barie đang hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã bật, hai người điều khiển xe mô tô là P.T.S và P.Q.Đ, cùng trú tại xã Phúc Trạch vẫn cố tình vượt qua.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tàu hỏa không thể dừng đột ngột như các phương tiện giao thông đường bộ.

Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên với tổng số tiền 2.300.000 đồng.