Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng
GĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 500 triệu đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.
Chiều ngày ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 500 triệu đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.
Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online. Sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Cụ thể, vào ngày 18/11/2025, Công an xã Trung Giã nhận được tin báo của chị H (SN 2001) về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.
Chị H cho biết, do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng nên chị đã lên mạng xã hội vào tìm kiếm trang tuyển dụng của ngân hàng để xin việc. Khi đăng ký xong thì có một người nhắn tin giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của ngân hàng và hẹn lịch phỏng vấn online qua mạng.
Sáng ngày 18/11/2025, người này hướng dẫn chị đăng ký vào Zoom để gửi bài phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẻ trả lại ngay chị.
Do tin tưởng, chị H đã chuyển 08 lần với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
