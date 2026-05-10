Xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị mới phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hai doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc là Công ty TNHH N.L. và Công ty TNHH K.C.

Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh vàng.

Qua kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định hai doanh nghiệp trên có hành vi kinh doanh dây chuyền bạc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp với tổng số tiền 24 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10 dây chuyền bạc vi phạm có trị giá trên 31 triệu đồng.

Trước đó, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. (tại Thôn 3, xã Lam Sơn) do ông C.H.Đ. làm chủ.

Kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp này kinh doanh dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng QLTT kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và xác định mức độ vi phạm vượt thẩm quyền, đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. số tiền 180 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật là 2 dây chuyền vàng trang sức vi phạm.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để giám sát chặt chẽ địa bàn.

Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gian lận thương mại đối với mặt hàng vàng, nhằm ổn định thị trường và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng.