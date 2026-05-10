Xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 18:12 10/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, xử phạt 3 doanh nghiệp vì kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị mới phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hai doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc là Công ty TNHH N.L. và Công ty TNHH K.C.

Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh vàng.

Qua kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định hai doanh nghiệp trên có hành vi kinh doanh dây chuyền bạc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp với tổng số tiền 24 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10 dây chuyền bạc vi phạm có trị giá trên 31 triệu đồng.

Trước đó, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. (tại Thôn 3, xã Lam Sơn) do ông C.H.Đ. làm chủ.

Kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp này kinh doanh dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng QLTT kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và xác định mức độ vi phạm vượt thẩm quyền, đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L. số tiền 180 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật là 2 dây chuyền vàng trang sức vi phạm.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để giám sát chặt chẽ địa bàn.

Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gian lận thương mại đối với mặt hàng vàng, nhằm ổn định thị trường và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng.

Giả mạo nhãn hiệu, doanh nghiệp vàng bạc Kim Chung bị phạt 55 triệu đồng

GĐXH - Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa xử phạt 55 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Chung do giả mạo nhãn hiệu.

Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2, H. đi đá bóng cùng bạn, không may gặp nạn.

GĐXH - Sáng 10/5, lực lượng kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Bình Giang sử dụng hàn the - một loại chất bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.

Tin tưởng những lời nói của Bùi Thị Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.

GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.

GĐXH - Từ ngày 11 đến 13/5, nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội sẽ được phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

