Xuất hiện xe máy điện đi tới 80km/lần sạc, có NFC và 3 chế độ lái giá 16 triệu đồng

Xe máy điện giá 33,9 triệu đồng đã xuất hiện ở Việt Nam pin kép đi gần 200 km/lần sạc dễ 'đốn tim' người dùng GĐXH - Xe máy điện mới ra mắt thị trường Việt của Yadea có khả năng vận hành mạnh, tầm hoạt động dài nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe máy điện đi tới 80km/lần sạc, có NFC và 3 chế độ lái

Xe máy điện DK V2

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, trong nhóm xe máy điện phục vụ nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển quãng ngắn, DK V2 sở hữu thông số không quá thiên về sức mạnh nhưng được tích hợp khá nhiều tiện ích. Xe có động cơ tối đa 1.000W, vận tốc 39 km/h và quãng đường công bố lên tới 80 km trong điều kiện lý tưởng.

Đáng chú ý, DK V2 còn có thẻ từ NFC, Smartkey, chế độ Parking, ba chế độ lái và khả năng kết nối ứng dụng trên điện thoại là những trang bị giúp mẫu xe trở nên tiện dụng hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

DK V2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.740 x 680 x 1.060 mm, phù hợp với định hướng một mẫu xe nhỏ gọn dành cho môi trường đô thị. Khoảng sáng gầm đạt 155 mm, trong khi chiều cao yên ở mức 780 mm.

Xe sử dụng bộ vành 10 inch kết hợp lốp không săm kích thước 3.00-10. Kích thước bánh tương đối nhỏ giúp tổng thể xe gọn gàng, thuận tiện khi cần xoay trở trong bãi đỗ hoặc những tuyến đường đông phương tiện.

DK V2 sở hữu thông số không quá thiên về sức mạnh.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa một piston ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, cấu hình thường gặp trên các dòng xe điện phổ thông.

Phía trước người lái là bảng đồng hồ điện tử sử dụng màn hình tinh thể lỏng. Hệ thống cung cấp các thông tin cơ bản như tốc độ, đèn báo rẽ, đèn pha, cảnh báo lỗi, dung lượng ắc quy, tổng quãng đường và chế độ vận hành.

Một chi tiết đáng chú ý với nhóm khách hàng gia đình là DK V2 có khả năng lắp thêm ghế trẻ em. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống đèn pha phục vụ nhu cầu di chuyển vào buổi tối.

DK V2 sử dụng động cơ BLDC ba pha một chiều không chổi than, điện áp 48V. Công suất định danh đạt 400W, trong khi công suất tối đa có thể lên tới 1.000W.

Vận tốc tối đa của xe được công bố ở mức 39 km/h. Với thông số này, DK V2 không hướng tới khả năng vận hành tốc độ cao mà tập trung vào nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Người sử dụng có thể chuyển đổi giữa ba chế độ lái Eco, Normal và Sport. Eco ưu tiên tiết kiệm năng lượng, trong khi Sport khai thác khả năng vận hành cao hơn của động cơ.

Xe hỗ trợ hai cấu hình ắc quy 48V hoặc 60V, dung lượng 20Ah, sử dụng loại chì axit kín khí.

Theo thông số công bố, xe máy điện DK V2 có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện thông thường. Trong điều kiện lý tưởng, phạm vi hoạt động có thể đạt khoảng 80 km.

Thời gian nạp năng lượng từ 5-7 giờ. Bộ sạc có công suất từ 180-225W tùy cấu hình và hỗ trợ tự động ngắt khi ắc quy đã đầy. Hệ thống đồng thời ngắt động cơ trong quá trình sạc nhằm hạn chế việc xe vô tình được kích hoạt.

Mức tiêu thụ năng lượng được công bố ở mức 35,01 Wh/km. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển thực tế vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tải trọng, tốc độ, địa hình, áp suất lốp và tình trạng của bộ ắc quy.

Xe đi xa tới 80km/lần sạc.





So với cấu hình động cơ tương đối cơ bản, danh sách tiện ích trên DK V2 lại là điểm đáng chú ý. Xe được trang bị thẻ từ NFC kết hợp Smartkey giúp người dùng có thêm phương thức mở khóa thay vì chỉ phụ thuộc vào chìa khóa truyền thống.

DK V2 còn sở hữu nút P - Parking Mode. Khi được kích hoạt, chế độ này hạn chế động cơ phản hồi ngoài ý muốn nếu người dùng vô tình vặn tay ga trong lúc xe đang dừng, qua đó tăng thêm mức độ an toàn khi sử dụng.

Một tính năng khác là khả năng kết nối xe với ứng dụng trên điện thoại. Theo thông tin sản phẩm, người dùng có thể bật/tắt xe và chia sẻ quyền sử dụng phương tiện cho người thân thông qua ứng dụng.

Nhìn chung, xe máy điện DK V2 không chạy theo cuộc đua công suất khi tốc độ tối đa chỉ 39 km/h. Thay vào đó, mẫu xe tập trung vào tính thực dụng với quãng đường 65-80 km mỗi lần sạc, kích thước nhỏ và nhiều tiện ích như NFC, Smartkey, Parking Mode hay kết nối điện thoại.

Đây có thể là cấu hình phù hợp với người dùng chủ yếu di chuyển trong đô thị và không đặt nặng yếu tố tốc độ. Tuy nhiên, do sử dụng ắc quy chì thay vì pin lithium, người mua cũng nên cân nhắc trọng lượng, tuổi thọ và chi phí thay thế bộ ắc quy trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giá xe máy điện DK V2

Xe máy điện DK V2 chính hãng của DKBike có giá bán tham khảo dao động khoảng 16.000.000đ đến 16.800.000đ tùy theo đại lý và phiên bản.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.