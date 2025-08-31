Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong một tuần cuối tháng 8, các bác sĩ bệnh viện đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân mắc các bệnh về gan như suy gan cấp, ung thư gan. Các bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan.
Mỗi bệnh nhân mang một câu chuyện, nhưng xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Câu chuyện về chàng thanh niên N.H.N (19 tuổi, ở Bắc Ninh) hiến gan cứu bố. Khi người bố N.H.V mắc suy gan cấp, hội chứng não gan độ III và hôn mê, chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu sống – ghép gan, N quyết định hiến tặng một phần gan của mình cho cha.
Trước đó, ông N.H.V thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 04 ngày không cải thiện.
Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 02 lần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực.
"Tình trạng của bố lúc đó rất nặng, cả gia đình chỉ hy vọng bố tỉnh lại. Khi bác sĩ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bố em còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan. Bố em đã hôn mê 01 ngày rồi, tức là bố em chỉ còn 36 tiếng đếm ngược. Lúc đó rất gấp, em và mọi thành viên trong gia đình đi làm các xét nghiệm, tuy nhiên chỉ có em và mẹ phù hợp, tương thích. Nhưng em không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Em kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố", N.H.N chia sẻ về quyết định của mình khi hiến tặng gan cho bố.
Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân N.H.V.
"Hình ảnh bố hôn mê, ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng", N.H.N xúc động chia sẻ.
Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ, đang hồi phục tốt.
"Có lẽ, không gì thiêng liêng hơn độc lập của một dân tộc, và cũng không gì quý giá hơn khoảnh khắc thấy người bệnh được hồi sinh một lần nữa, thoát khỏi bệnh tật.", PGS.TS Vũ Văn Quang (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) nói.
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 13 giờ trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biểnY tế - 6 ngày trước
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 1 tuần trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.