Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Chủ nhật, 09:35 31/08/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong một tuần cuối tháng 8, các bác sĩ bệnh viện đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân mắc các bệnh về gan như suy gan cấp, ung thư gan. Các bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Mỗi bệnh nhân mang một câu chuyện, nhưng xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Câu chuyện về chàng thanh niên N.H.N (19 tuổi, ở Bắc Ninh) hiến gan cứu bố. Khi người bố N.H.V mắc suy gan cấp, hội chứng não gan độ III và hôn mê, chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu sống – ghép gan, N quyết định hiến tặng một phần gan của mình cho cha.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố- Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V. Ảnh: BVCC

Trước đó, ông N.H.V thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 04 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 02 lần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực.

"Tình trạng của bố lúc đó rất nặng, cả gia đình chỉ hy vọng bố tỉnh lại. Khi bác sĩ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bố em còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan. Bố em đã hôn mê 01 ngày rồi, tức là bố em chỉ còn 36 tiếng đếm ngược. Lúc đó rất gấp, em và mọi thành viên trong gia đình đi làm các xét nghiệm, tuy nhiên chỉ có em và mẹ phù hợp, tương thích. Nhưng em không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Em kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố", N.H.N chia sẻ về quyết định của mình khi hiến tặng gan cho bố.

Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân N.H.V.

"Hình ảnh bố hôn mê, ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng", N.H.N xúc động chia sẻ.

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ, đang hồi phục tốt.

"Có lẽ, không gì thiêng liêng hơn độc lập của một dân tộc, và cũng không gì quý giá hơn khoảnh khắc thấy người bệnh được hồi sinh một lần nữa, thoát khỏi bệnh tật.", PGS.TS Vũ Văn Quang (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) nói.

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ôngBé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan để hồi sinh cho bé trai 15 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh.

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiênBệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên

Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan ở người cho sống.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên

1 ca tử vong, 17 người phải ghép gan khi dịch viêm gan ở trẻ em bùng phát tại nhiều quốc gia

1 ca tử vong, 17 người phải ghép gan khi dịch viêm gan ở trẻ em bùng phát tại nhiều quốc gia

Ghép gan cấp cứu người bệnh chỉ còn thời gian sống 1 tuần

Ghép gan cấp cứu người bệnh chỉ còn thời gian sống 1 tuần

Em bé ung thư gan đầu tiên ở Việt Nam được ghép gan thành công

Em bé ung thư gan đầu tiên ở Việt Nam được ghép gan thành công

Ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Niềm mong mỏi của gia đình bệnh nhi mắc teo mật bẩm sinh

Ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Niềm mong mỏi của gia đình bệnh nhi mắc teo mật bẩm sinh

Cùng chuyên mục

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 13 giờ trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Y tế - 1 tuần trước

Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Xem nhiều

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Y tế
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top