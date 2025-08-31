Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong một tuần cuối tháng 8, các bác sĩ bệnh viện đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân mắc các bệnh về gan như suy gan cấp, ung thư gan. Các bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Mỗi bệnh nhân mang một câu chuyện, nhưng xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Câu chuyện về chàng thanh niên N.H.N (19 tuổi, ở Bắc Ninh) hiến gan cứu bố. Khi người bố N.H.V mắc suy gan cấp, hội chứng não gan độ III và hôn mê, chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu sống – ghép gan, N quyết định hiến tặng một phần gan của mình cho cha.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V. Ảnh: BVCC

Trước đó, ông N.H.V thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 04 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 02 lần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực.

"Tình trạng của bố lúc đó rất nặng, cả gia đình chỉ hy vọng bố tỉnh lại. Khi bác sĩ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bố em còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan. Bố em đã hôn mê 01 ngày rồi, tức là bố em chỉ còn 36 tiếng đếm ngược. Lúc đó rất gấp, em và mọi thành viên trong gia đình đi làm các xét nghiệm, tuy nhiên chỉ có em và mẹ phù hợp, tương thích. Nhưng em không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Em kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố", N.H.N chia sẻ về quyết định của mình khi hiến tặng gan cho bố.

Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân N.H.V.

"Hình ảnh bố hôn mê, ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng", N.H.N xúc động chia sẻ.

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ, đang hồi phục tốt.

"Có lẽ, không gì thiêng liêng hơn độc lập của một dân tộc, và cũng không gì quý giá hơn khoảnh khắc thấy người bệnh được hồi sinh một lần nữa, thoát khỏi bệnh tật.", PGS.TS Vũ Văn Quang (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) nói.

