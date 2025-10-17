Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một ca nhiễm trùng mô mềm phức tạp, hậu phẫu cột sống, trên nền bệnh lý nền nặng, phức tạp và nhiễm vi khuẩn đa kháng.
Theo đó, bệnh nhân là ông N.V.T (66 tuổi, quê Tuyên Quang). Trước đó, ông T bị tai nạn sinh hoạt ngã từ tầng 2, bị gãy cột sống thắt lưng mức vũng có chỉ định can thiệp phẫu thuật và được tiến hành phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp vít tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Tuy nhiên, sau mổ, vết thương không liền, chảy dịch mủ kéo dài. Dù đã điều trị kháng sinh tại nhiều nơi, tình trạng vẫn không cải thiện. Bệnh nhân chỉ định tháo nẹp vít, cắt lọc tổ chức hoại tử. Xét nghiệm vi sinh cho kết quả dương tính với vi khuẩn đa kháng. Đồng thời, xuất hiện tổn thương phổi lan tỏa, suy hô hấp.
Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng, thể trạng suy kiệt, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng hở dài hơn 20cm, rộng trên 10cm, lộ cả xương sống và dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.
Chỉ số viêm tăng cao, như bạch cầu tăng cao, CRP tăng cao đạt 197 mg/L (gấp gần 20 lần ngưỡng bình thường). Hình ảnh CT cho thấy tổn thương phổi lan tỏa hai bên, phổi trái gần như trắng xóa – dấu hiệu tổn thương nặng nề, nguy cơ suy hô hấp cấp.
ThS.BS Đặng Văn Dương – Trung tâm khám bệnh theo yêu cầu và quốc tế, cho biết: Bệnh nhân có nền đái tháo đường, hẹp mạch vành, từng nhiều lần phẫu thuật. Bên cạnh đó, bệnh nhân nằm viện nhiều ngày, thể trạng suy mòn, xuất hiện nhiễm trùng vi khuẩn đa kháng tại nhiều vị trí làm cho việc can thiệp điều trị trở nên khó khăn, nguy cơ bệnh tiến triển nhanh, suy đa tạng và can thiệp các phẫu thuật trở lên phức tạp hơn nhiều. Do vậy việc kiểm soát nhiễm khuẩn cần can thiệp đồng bộ, đúng đích, chặt chẽ từng bước.
Bệnh nhân được hội chẩn với Khoa Ngoại Chấn thương, chỉnh hình và Thần kinh, cột sống, tiến hành phẫu thuật lần 1: Cắt lọc toàn bộ mô hoại tử; đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) nhằm kiểm soát dịch mủ, kích thích mô hạt phát triển và ngăn nhiễm trùng lan rộng. Đồng thời, kháng sinh được lựa chọn theo kháng sinh đồ phối hợp với hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát đường huyết và các bệnh lý nền.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, đỡ khó thở, tổn thương phổi cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm mạnh. Vết mổ sạch, mô hạt lên tốt, đủ điều kiện để phẫu thuật lần 2 cố định lại cột sống, phục hồi chức năng vận động.
BSCKII Nguyễn Thanh Tùng – Phó Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết: "Chúng tôi đã đặt lại hệ thống nẹp vít, cắt lọc mô xơ và khâu kín vết mổ có dẫn lưu. Ca mổ thuận lợi nhờ nền vết mổ đã được kiểm soát tốt nhiễm khuẩn. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát sao tại bệnh viện".
Sau hơn 35 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, tự ngồi và tập đi lại nhẹ nhàng, vết mổ liền, không còn dịch, chức năng hô hấp phục hồi.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, những bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, sau phẫu thuật nói chung, nếu thấy vết mổ sưng, đỏ, đau, đặc biệt chảy dịch mủ hoặc không liền vết thương sau 5–7 ngày (những biểu hiện của nhiễm trùng vết mổ) cần đến bệnh viện chuyên khoa để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh để lan rộng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết hoặc nguy cơ tháo bỏ dụng cụ cố định.
Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiênY tế - 20 giờ trước
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tụcY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinhY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọngY tế - 4 ngày trước
Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.
Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trịY tế - 6 ngày trước
GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.
Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chămY tế - 1 tuần trước
Người phụ nữ 44 tuổi vào bệnh viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau nhức khớp gối dữ dội do tập thể dục nhiều thậm chí chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày.
2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinhY tế - 1 tuần trước
GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.
Bật báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi vỡ bàng quang và buồng trứngY tế - 1 tuần trước
Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi bị dập phổi, vỡ bàng quang, buồng trứng và gãy gai ngang đốt sống do tai nạn giao thông.
Sai lầm khiến người đàn ông đột quỵ khi ra thăm vườnY tế - 1 tuần trước
Bị tăng huyết áp nhưng người đàn ông ngại dùng thuốc, ngày nào cũng uống rượu dẫn đến đột quỵ xuất huyết não khi đang ở ngoài vườn.
AI hỗ trợ bác sĩ nội soi tiêu hóa nhưng không thể thay thế con ngườiSống khỏe - 1 tuần trước
TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng – Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam ví von máy bay có chế độ lái tự động giúp phi công rất nhiều song lúc cất và hạ cánh, phi công phải tự thân thực hiện bằng kỹ năng và kinh nghiệm. Tương quan giữa bác sĩ nội soi tiêu hóa và AI cũng vậy.
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tụcY tế
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.