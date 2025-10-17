Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 2 vụ ngộ độc cá nóc khiến 17 người phải nhập viện, trong đó 1 người tử vong.
Ngày 17/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc .
Theo Sở Y tế, trước đó vào ngày 5/1, trên địa bàn huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận trước đây) xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc với 6 người mắc, trong đó có một người tử vong.
Đến ngày 16/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố từ cá nóc trên địa bàn xã Phan Rí Cửa với 11 người mắc và 4 người nhập viện, trong đó có một người rất nặng và có nguy cơ tử vong.
Để phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố từ cá nóc gây ra, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân đối với nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên trong cá nóc.
Từ đó, giúp người dân nêu cao ý thức tự giác không đánh bắt, thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến và tiêu dùng cá nóc.
Song song đó, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hải sản thực hiện cam kết không mua bán, chế biến, tiêu thụ cá nóc.
Đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác hành vi đánh bắt, thu mua, chế biến, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.
Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm kinh doanh hải sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán cá nóc trái quy định.
Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Y tế yêu cầu chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, phổ biến các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc để người dân biết và phòng tránh.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, đặc biệt là độc tố trong cá nóc, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là khu vực ven biển.
Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Hướng dẫn ngư dân nhận biết và loại bỏ cá nóc bị lẫn trong hải sản khai thác trong quá trình đánh bắt; khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến hoặc tiêu dùng cá nóc; loại bỏ ngay nếu phát hiện cá nóc khi sơ chế, chế biến các sản phẩm từ cá.
Đặc biệt, khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào; phát huy vai trò cộng đồng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi đánh bắt, chế biến, thu mua, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.
Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 55, cơ thể - một cỗ máy tinh vi - cần được bảo dưỡng tỉ mỉ hơn. Và bữa sáng, "bữa ăn khởi động", đặc biệt quan trọng.
Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Lo lắng vì đại tiện lẫn máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện mắc u tuyến ống, loạn sản độ cao - tổn thương tiền ung thư đại tràng.
6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biếtSống khỏe - 3 giờ trước
Thịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất nhưng ít người chú ý tới giá trị dinh dưỡng của nó. Không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì năng lượng và các chức năng quan trọng.
Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuậtY tế - 4 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.
Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặpSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.
3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũSống khỏe - 6 giờ trước
Mùa mưa lũ đi qua thường để lại những hệ lụy nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có các bệnh đường tiêu hóa.
Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ănSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.
Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơnSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?
Ăn bánh mì buổi sáng nhất định phải biết điều này để tránh tăng cân, tốt nhất cho sức khỏeSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Bánh mỳ là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mỳ thường xuyên có thể gây ra một số vấn đề cho sức khỏe.
Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiênY tế - 1 ngày trước
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.