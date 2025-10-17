Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Chị Trương Thị N. (32 tuổi) - bệnh nhân ngộ độc cá nóc ngày 16/10 vừa được cứu sống. Ảnh: BVCC.

Ngày 17/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc .

Theo Sở Y tế, trước đó vào ngày 5/1, trên địa bàn huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận trước đây) xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc với 6 người mắc, trong đó có một người tử vong.

Đến ngày 16/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố từ cá nóc trên địa bàn xã Phan Rí Cửa với 11 người mắc và 4 người nhập viện, trong đó có một người rất nặng và có nguy cơ tử vong.

Để phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố từ cá nóc gây ra, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân đối với nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên trong cá nóc.

Từ đó, giúp người dân nêu cao ý thức tự giác không đánh bắt, thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến và tiêu dùng cá nóc.

Song song đó, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hải sản thực hiện cam kết không mua bán, chế biến, tiêu thụ cá nóc.

Đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác hành vi đánh bắt, thu mua, chế biến, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm kinh doanh hải sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán cá nóc trái quy định.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Y tế yêu cầu chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, phổ biến các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc để người dân biết và phòng tránh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, đặc biệt là độc tố trong cá nóc, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là khu vực ven biển.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Hướng dẫn ngư dân nhận biết và loại bỏ cá nóc bị lẫn trong hải sản khai thác trong quá trình đánh bắt; khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến hoặc tiêu dùng cá nóc; loại bỏ ngay nếu phát hiện cá nóc khi sơ chế, chế biến các sản phẩm từ cá.

Đặc biệt, khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào; phát huy vai trò cộng đồng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi đánh bắt, chế biến, thu mua, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.