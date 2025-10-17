Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Thứ sáu, 21:36 17/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 2 vụ ngộ độc cá nóc khiến 17 người phải nhập viện, trong đó 1 người tử vong.

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025- Ảnh 1.

Chị Trương Thị N. (32 tuổi) - bệnh nhân ngộ độc cá nóc ngày 16/10 vừa được cứu sống. Ảnh: BVCC.

Ngày 17/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc .

Theo Sở Y tế, trước đó vào ngày 5/1, trên địa bàn huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận trước đây) xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc với 6 người mắc, trong đó có một người tử vong.

Đến ngày 16/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố từ cá nóc trên địa bàn xã Phan Rí Cửa với 11 người mắc và 4 người nhập viện, trong đó có một người rất nặng và có nguy cơ tử vong.

Để phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố từ cá nóc gây ra, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân đối với nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên trong cá nóc.

Từ đó, giúp người dân nêu cao ý thức tự giác không đánh bắt, thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến và tiêu dùng cá nóc.

Song song đó, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hải sản thực hiện cam kết không mua bán, chế biến, tiêu thụ cá nóc.

Đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác hành vi đánh bắt, thu mua, chế biến, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm kinh doanh hải sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán cá nóc trái quy định.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Y tế yêu cầu chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, phổ biến các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc để người dân biết và phòng tránh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, đặc biệt là độc tố trong cá nóc, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là khu vực ven biển.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: Hướng dẫn ngư dân nhận biết và loại bỏ cá nóc bị lẫn trong hải sản khai thác trong quá trình đánh bắt; khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến hoặc tiêu dùng cá nóc; loại bỏ ngay nếu phát hiện cá nóc khi sơ chế, chế biến các sản phẩm từ cá.

Đặc biệt, khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào; phát huy vai trò cộng đồng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi đánh bắt, chế biến, thu mua, buôn bán cá nóc làm thực phẩm.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 55, cơ thể - một cỗ máy tinh vi - cần được bảo dưỡng tỉ mỉ hơn. Và bữa sáng, "bữa ăn khởi động", đặc biệt quan trọng.

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Lo lắng vì đại tiện lẫn máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện mắc u tuyến ống, loạn sản độ cao - tổn thương tiền ung thư đại tràng.

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

Sống khỏe - 3 giờ trước

Thịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất nhưng ít người chú ý tới giá trị dinh dưỡng của nó. Không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì năng lượng và các chức năng quan trọng.

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.

3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũ

3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũ

Sống khỏe - 6 giờ trước

Mùa mưa lũ đi qua thường để lại những hệ lụy nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có các bệnh đường tiêu hóa.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.

Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn

Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?

Ăn bánh mì buổi sáng nhất định phải biết điều này để tránh tăng cân, tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bánh mì buổi sáng nhất định phải biết điều này để tránh tăng cân, tốt nhất cho sức khỏe

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Bánh mỳ là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mỳ thường xuyên có thể gây ra một số vấn đề cho sức khỏe.

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên

Y tế - 1 ngày trước

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...

Xem nhiều

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?

Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?

Sống khỏe
Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bệnh thường gặp
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top