10 đồ gia dụng giúp tăng dương khí cho nhà ở và sức khỏe trong tháng 7 âm lịch - tháng 'cô hồn'
GĐXH - Tháng 7 âm lịch năm nay đến trễ hơn 1 tháng, được các chuyên gia phong thủy cho rằng năng lượng âm sẽ mạnh hơn so với mọi năm. Sau đây là 10 vật dụng đơn giản, dễ làm để giữ năng lượng, ấm dương khí trong cơ thể và nhà ở.
Chuyện một mùa âm thịnh tháng 7 âm
Một lần đi công tác vùng ven biển đúng dịp tháng 7 âm lịch, tôi được đưa vào thăm nhà một ngư dân đúng lúc cả nhà đi văng, chỉ có một bà cụ ngồi dưới ánh đèn vàng, hai tay ôm ly trà gừng nóng, nụ cười hiền móm mém. Lúc đó bà cụ vừa lau nhà, vừa thắp nụ trầm và đặt nắm muối góc cửa.
Thấy vẻ mặt lạ lẫm của tôi, bà bảo không phải mê tín đâu. Bởi vì, nhà bà và cư dân vùng này thường làm thế, với quan niệm nâng cao dương khí đến từng ngóc ngách không gian sống, giúp làm sạch nhà cửa và tâm hồn, cơ thể tấm lòng con người cũng được làm sạch, ấm áp như có ánh sáng mặt trời.
Đó là lần đầu tiên tôi biết về năng lượng, là cách tăng dương khí giản dị, gần gũi nhất trong đời sống. Và tháng 7 âm lịch năm nay đến trễ hơn thường lệ, được các chuyên gia nói là năng lượng âm sẽ mạnh hơn so với mọi năm.
Do đó, nhiều người sẽ cảm thấy:
- Trầm buồn, lạnh lẽo nội tâm, dễ mỏi mệt, mất phương hướng...
- Hoặc ngủ không sâu, mệt mỏi nhưng không bị bệnh.
- Hay gặp phải những chuyện bất như ý lặt vặt gây chán nản.
- Hoặc chưa đến tháng 7 âm đã gặp nhiều chuyện không may, nên nghi ngờ đã bị thiếu dương khí trong không gian sống.
Rất nhiều người nghĩ tháng 7 âm chỉ ăn uống, cầu an, hay kiêng kị là đủ.
Nhưng thực ra, môi trường sống từ ánh sáng, mùi hương đến vật dụng quen thuộc mới cần điều chỉnh đầu tiên cho cơ thể, nhà ở giữ ấm năng lượng dương.
Trong nguyên lý âm – dương, "âm thịnh thì dương suy", mà dương khí là yếu tố đại diện cho sức sống, sự tích cực, minh mẫn và khả năng hành động. Theo đó, nhà ở nếu thiếu dương khí sẽ dẫn đến:
- Tâm trạng u uất, dễ cáu gắt hoặc lười biếng.
- Khí huyết trì trệ, mất động lực sống.
- Trẻ nhỏ dễ khóc đêm, người già dễ ốm vặt.
- Gia đình hay xảy ra bất hòa không rõ lý do...
Vì vậy, cần chủ động kích hoạt dương khí trong nhà ở không chỉ trong tháng 7 âm, mà là mỗi ngày, với những vật dụng đơn giản trong cuộc sống.
10 vật dụng giữ ấm năng lượng dương trong tháng 7 âm
1. Tháng 7 âm nên dùng muối hạt tinh khiết
Muối là chất hút âm, khử khuẩn và tạo sự ổn định trong không gian.
Cách dùng: đặt 1 chén muối ở các góc khuất hoặc gần cửa ra vào. Sau 7 ngày thay mới. Có thể rắc muối quanh nhà rồi quét sạch để làm mới năng lượng.
2. Đèn muối hoặc đèn đá phong thủy màu cam ấm
Ánh sáng ấm (tông cam, đỏ nhẹ) giúp kích hoạt luân xa gốc, tăng cường sinh lực và cảm giác an toàn.
Cách dùng: đặt đèn gần khu vực làm việc, đầu giường hoặc phòng khách.
3. Hương trầm thiên nhiên, hoặc tinh dầu ấm
Mùi thơm từ thiên nhiên có thể xua tan khí lạnh, giúp tâm an và nâng cao tần số năng lượng.
Gợi ý: Tinh dầu quế, gừng, sả chanh, cam ngọt hoặc trầm hương nguyên chất.
4. Bình nước nóng, trà gừng
Giữ cơ thể ấm là cách giữ dương khí trong cơ thể tốt nhất.
Cách làm: Pha sẵn bình trà gừng, hoặc nước chanh ấm mật ong nhâm nhi cả ngày.
5. Gối ôm hoặc chăn ấm có mùi dễ chịu
Chăn gối không chỉ để giữ ấm mà còn là nơi nâng đỡ cảm xúc.
Hãy chọn vải cotton, màu sắc cam đất, be vàng hoặc xanh lá nhạt – gần với năng lượng tự nhiên - dùng hương thảo mộc nhẹ.
6. Nến thơm handmade
Nến là biểu tượng của lửa – dương tính mạnh nhất.
Lưu ý: Tránh dùng nến công nghiệp nhiều hóa chất. Ưu tiên nến làm từ sáp ong, sáp đậu nành, mùi quế, gừng, oải hương ấm.
7. Gương soi sáng và sạch
Gương nếu đặt đúng cách sẽ phản chiếu và nhân rộng ánh sáng, dương khí.
Lưu ý: Gương cần sạch, sáng, không đặt đối diện giường ngủ, và không rạn nứt.
8. Cây xanh lá dày, cây hương thảo
Thực vật là kho chứa năng lượng dương sống động.
Nên dùng: Hương thảo vừa thơm vừa đuổi muỗi. Cây cau tiểu trâm, lưỡi hổ, ngọc ngân cũng giúp thanh lọc và giữ sinh khí.
9. Âm thanh tự nhiên, chuông gió
Tiếng chuông nhẹ nhàng tạo nhịp năng lượng, xua tan cảm giác nặng nề.
Bạn có thể chọn chuông gió gỗ, tre, hoặc phát nhạc thiên nhiên như tiếng suối, tiếng chim vào buổi sáng.
10. Bộ bàn ăn ấm cúng và ngăn nắp
Đây là nơi "nạp năng lượng dương" mỗi ngày. Một bộ chén bát sứ, khăn trải bàn màu ấm, vài bông hoa tươi sẽ khiến bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn chữa lành.
Lưu ý đặc biệt trong tháng 7 âm
Vì năm nay tháng 7 âm đến muộn 1 tháng, kéo theo năng lượng âm mạnh hơn năm trước. Do đó, bạn cần lưu ý:
- Duy trì những vật dụng trên trước, trong và hết tháng 7 âm lịch.
- Không nên "làm quá", hay quá lo sợ mà kiêng kị mê tín. Hãy sống tỉnh táo, chăm sóc Thân – Tâm – Không gian sống mỗi ngày. Khi nhà sáng, lòng người sẽ ấm. Khi không gian sống ấm áp – năng lượng dương sẽ được duy trì, giúp bạn vững tâm trước mọi biến động.
Hãy giữ nhà sạch – sáng – ấm không chỉ trong tháng 7 âm, mà hãy tạo thói quen sống khỏe mạnh, tích cực và đầy yêu thương quanh năm. Chúng ta không cần "tránh tháng cô hồn", mà chỉ cần biết sống thuận tự nhiên – hòa với âm dương là an yên rồi.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
