10 năm hôn nhân của nữ diễn viên VFC và ông xã quê Đồng Tháp
GĐXH - Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân. Dù có sóng gió, tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi nổi tiếng vẫn giữ gìn tình yêu và sự nghiệp.
Thúy Diễm - Lương Thế Thành là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Mới đây, cả hai gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kỷ niệm 1 thập kỷ "về chung một nhà".
Nam diễn viên sinh năm 1982 thổ lộ về 10 năm kết hôn không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân.
"Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em", Lương Thế Thành bày tỏ.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thúy Diễm - Lương Thế Thành sau 10 năm hôn nhân.
Đáp lại tình cảm của chồng, Thúy Diễm - nữ diễn viên "Trạm cứu hộ trái tim" gọi 10 năm qua là hành trình hai người cùng nhau trưởng thành. Cô hy vọng hai vợ chồng mãi vững vàng, tôn trọng, thấu hiểu và bao dung cho nhau để có thêm nhiều chặng đường ý nghĩa.
Lương Thế Thành gần đây được chú ý với vai người chồng phản bội trong phim "Bóng ma hạnh phúc". Thúy Diễm cho biết, nhiều khán giả bức xúc với nhân vật của Lương Thế Thành rồi ghét lây sang anh và "ghen giùm" cô. Điều đó chỉ khiến cô thấy thương chồng hơn và mừng vì anh đã có một vai diễn thành công.
Cô nhắn nhủ ông xã: "Chồng ơi, an tâm nhé, 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao nhiêu lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng".
Cuối 2025, vợ chồng diễn viên vướng tin ly hôn. Thời điểm đó, nụ hôn giữa Thúy Diễm và Ma Ran Đô trên một sân khấu lan truyền trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành lên tiếng đính chính, khẳng định họ vẫn hạnh phúc. Nụ hôn trên sân khấu kịch của Thúy Diễm chỉ là công việc, theo kịch bản do ê-kíp sản xuất, không liên quan đến cuộc sống ngoài đời thật của nữ diễn viên. Lương Thế Thành cũng có bài viết bày tỏ sự cảm thông và bênh vực bà xã giữa lúc sóng gió.
Trong mắt Thúy Diễm, ông xã là người đàn ông chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con. Thời gian này, cô bận rộn với dự án mới, anh chủ động đón đưa, chăm sóc vợ tỉ mỉ trên đoàn phim. Cùng là diễn viên, hai vợ chồng thấu hiểu và hết lòng hỗ trợ cho công việc của nhau. Nhờ sự cảm thông của chồng, cô có thể thoải mái nhận mọi loại vai diễn, hết mình với nhân vật để có tác phẩm ưng ý.
Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cả hai yêu nhau sau thời gian đóng chung nhiều bộ phim như: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa. Cặp diễn viên kết hôn năm 2016 sau hai năm hẹn hò và 2 năm sau đó, họ đón con đầu lòng - bé Bảo Bảo. Không chỉ có hôn nhân hạnh phúc, Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn có cuộc sống sung túc với biệt thự rộng 200 m2 tại TP HCM.
Vài năm nay, Thúy Diễm tích cực xuất hiện trên sóng VTV giờ vàng với các phim: Cát đỏ, Trạm cứu hộ trái tim,... Trong khi đó, Lương Thế Thành vẫn là một trong những gương mặt diễn viên nổi bật của khu vực phía Nam. Bên cạnh sự nghiệp thành công, hai vợ chồng còn đắt show quảng cáo, dự sự kiện.
