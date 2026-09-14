Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai

Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm sâu, thấp hơn cả Toyota Vios, Honda City, SUV hạng B rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos đang vô cùng lợi thế do hãng ưu đãi sâu giúp giá xe chỉ còn hơn 500 triệu đồng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 14/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 14/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Xe máy điện Nhật Bản giảm giá mạnh ở Việt Nam, chỉ từ 18,5 triệu đồng, rẻ hiếm cóGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Nhật Bản đang được một số đại lý chào bán thấp hơn giá đề xuất.
Rẻ hơn SH, xe ga 150cc của Honda trang bị camera hành trình và ra-đa ô tô giá 58 triệu đồng sẽ ra sao nếu về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ra-đa sóng milimét cảnh báo điểm mù, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, chiếc xe hứa hẹn sẽ tái định hình tiêu chuẩn xe đô thị.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14 - 20/9/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày rất nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Rẻ hơn Kia Morning, ô tô điện giá 200 triệu đồng, pin CATL đi 210 km, sạc nhanh 30 phútGiá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện có giá quy đổi khoảng 170 triệu đồng, nổi bật với ngoại hình thể thao, pin CATL 17,2 kWh và phạm vi di chuyển 210km.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 14 - 20/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng đột biếnSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng SJC giảm sâu còn bao nhiêu tiền 1 lượng?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 14 - 20/9/2026: Khu dân cư nằm trong danh sách cúp điện để sửa chữa tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Đồng Đô la Mỹ biến động ra sao?Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 14/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.