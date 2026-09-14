Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai

GĐXH - Nhận làm giả sổ đỏ, bằng đại học qua mạng, đường dây do người từng có tiền án cầm đầu vừa bị Công an Nghệ An triệt phá.

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với sổ đỏ cấp trước 1.7.2004.

GĐXH - Nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định trên đất ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) băn khoăn liệu có thể xin giấy phép để xây mới nhà ở hay không, nhất là trong trường hợp nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn sinh hoạt.