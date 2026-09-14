Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai

Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những vướng mắc về đất đai luôn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm hiện nay. Trong bản tin podcast hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai nội dung chính: Xử lý các trường hợp mua bán, tặng cho nhà đất bằng giấy viết tay từ sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 và quy định về người ký đơn đăng ký biến động đối với đất đứng tên hộ gia đình, vợ chồng.

Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai - Ảnh 1.Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá

GĐXH - Nhận làm giả sổ đỏ, bằng đại học qua mạng, đường dây do người từng có tiền án cầm đầu vừa bị Công an Nghệ An triệt phá.

Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai - Ảnh 2.Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào?

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với sổ đỏ cấp trước 1.7.2004.

Vợ, chồng đứng tên sổ đỏ, ai phải ký đơn đăng ký biến động đất đai - Ảnh 3.Nhà xuống cấp nhưng chưa có sổ đỏ, người dân có được xin phép xây mới?

GĐXH - Nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định trên đất ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) băn khoăn liệu có thể xin giấy phép để xây mới nhà ở hay không, nhất là trong trường hợp nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn sinh hoạt.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.