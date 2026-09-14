Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14 - 20/9/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày rất nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 14 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ 2, đường Nguyễn Huệ (phía tay phải hướng từ ngã ba Cần Thơ đến Cầu Bình Lữ), phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Quốc Lộ 1, đường Phạm Hùng (phía tay phải hướng từ Cầu Bình Lữ đến Bến Tàu Vĩnh Long), phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Hùng Vương 2 (hướng từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương đến ngã ba 2/9 và Hùng Vương), đường Hùng Vương, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc Cụm Dân Cư Cổ Chiên (Khu dân cư Minh Linh), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Đào tạo Dược Tá, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Khu Thương Mại Dịch Vụ B, đường Hùng Vương, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN Thanh Đức, đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Karaoke 79, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Phòng Cảnh Sát Bảo Vệ và Cơ Động Công An tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh Sát QLHC về Trật tự Xã hội, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Ba Đức, Đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sóc Ruộng 6A, một phần tổ 7+8 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 10:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Bình 3A, một phần tổ 4+5 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Định 1B, một phần tổ 6 ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 14:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Định 1, một phần tổ 9 ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 14/09/2026 đến 15:15:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1B, một phần tổ 11+12 ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 6A một phần tổ 9 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Nhà Máy Nước Ninh Thuận, ấp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Nhà Máy Nước Xuân Hiệp, ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phước 2B, một phần tổ 6+7 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mương Điều 1B, một phần tổ 9+10 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 5A, một phần tổ 12+13 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 3A, một phần tổ 15 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/09/2026 đến 15:15:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiện Mỹ 3A một phần tổ 6 ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 6 Vĩnh Khánh 2 một phần tổ 11 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Lợi 4A một phần tổ 12 ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 5 Vĩnh Khánh 2 một phần tổ 13 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Lợi 6 một phần tổ 14 ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Tiến 2 một phần tổ 14 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Tiến 3 một phần tổ 16 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/09/2026 đến 15:15:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ông Lãnh 1 một phần tổ 8 ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Tiến 4 một phần tổ 17 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Đặng Văn Đông thuộc tổ 9 ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chùa Giác Long thuộc tổ 9 ấp 2, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Nguyễn Thị Liễu thuộc tổ 9 ấp 2 xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Nguyễn Đăng Tùng thuộc tổ 9 ấp 2, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Bùi Văn On thuộc tổ 5 ấp 7, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Như Ý thuộc tổ 22 ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thành Tài thuộc tổ 22 ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chùa Phước Hưng thuộc tổ 22 ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN ấp 3 Hòa Thạnh thuộc tổ 8 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty cổ phần Nam Phát SG thuộc tổ 6 ấp Thạnh An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh và Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn cầu V-GREEN tại tổ 11, khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/09/2026 đến 10:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH VALSVET Việt Nam tại tổ 11, khóm Đông Thạnh C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Trung học cơ sở Phú Thịnh tại ấp Phú An, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 14:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở gạch Tâm Nha tại tổ 17, ấp Phú Ninh, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 8 đến tổ 13 và tổ 23 khóm 5; Một phần từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 7 đến tổ 21 khóm Thuận Tân A; Một phần tổ 32 khóm Thuận Thới A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành B1 thuộc một phần tổ 1, 3 khóm Hoá Thành 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành C1 thuộc một phần tổ 3, 4 khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành D1 thuộc một phần tổ 2, 3 khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành D thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 4 khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đèn đường Đông Hoà do Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị phường Đông Thành quản lý thuộc khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn tại khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vườn thanh long Nguyễn Hữu Dũng tại khóm Đông Hưng 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vườn trái cây Nguyễn Tấn Đức tại khóm Thạnh Lý, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu học Phù Ly tại khóm Phù Ly 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 1D thuộc một phần tổ 1 khóm Đông Hoà 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hưng 4A thuộc một phần tổ 4, 5 khóm Đông Hưng 3, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hưng 5A thuộc một phần tổ 8, 9 khóm Đông Hưng 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hưng 3A thuộc một phần tổ 4 khóm Đông Hưng 3, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TiGon tại tổ 32, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 12:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh tại tổ 1, khóm Đông Bình, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đại Nghĩa 6, thuộc tổ thuộc tổ 13, 14, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Khê 1, thuộc tổ 08, ấp Thanh Khê, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 1A, thuộc tổ 08, ấp An Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thông Lưu 1, thuộc tổ 04, ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 8A Tân An Luông, thuộc tổ 08, ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Phong 2A, thuộc tổ 12, ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Minh 4, thuộc tổ 16, ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm TT Thanh Bình 1, thuộc tổ 06, ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Lộc 1A, thuộc tổ 14, 15, ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Quang Trạch, thuộc một phần ấp Quang Đức, xã Trung Hiệp; một phần ấp Quang Hòa, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Quan Vệ, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm KNO Trần Văn Sáu, ấp Long Thới, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần ấp Long Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Tân Phước, Tân Hòa, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Thành Lợi, thuộc tổ 6, ấp Thành Tâm, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Mới, Hòa Thới, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thực Phẩm Miền Tây, trạm Đình Thành Lợi 1A, thuộc tổ 3, ấp Thành Tâm, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Cty Dương Đông, thuộc tổ 6, ấp Thành Tâm, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp