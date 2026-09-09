Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, Cục Thuế đã xây dựng bộ tài liệu "Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết". Tài liệu đã giới thiệu những nội dung cơ bản người nộp thuế cần biết và cần thực hiện từ khi được cấp mã số thuế trong quá trình hoạt động, đến khi thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Việc đầu tiên ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần thực hiện kiểm tra ngay lập tức thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống để bảo đảm đầy đủ, chính xác và phù hợp với hồ sơ pháp lý. Gồm tên người nộp thuế; mã số thuế; số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý. Địa chỉ trụ sở, địa chỉ kinh doanh, địa điểm kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các thông tin liên hệ.

Theo Luật Quản lý thuế, mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chính là số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước. Vì vậy, cá nhân cần bảo đảm các thông tin như họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân/CCCD và các thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Trường hợp phát hiện thông tin thuế chưa đúng hoặc chưa đồng bộ, người nộp thuế nên chủ động thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin để tránh phát sinh vướng mắc khi kê khai, quyết toán, hoàn thuế hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Khi chuyển địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, cần xác định việc thay đổi có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đúng thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến theo quy định. Khi người nộp thuế không cập nhật địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế thì việc cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký có thể làm phát sinh các hệ luỵ pháp lý nghiêm trọng.

Chuyển đổi số đã mang lại sự tiện lợi vượt trội khi người nộp thuế có thể chủ động đăng ký, sử dụng các phương thức giao dịch thuế điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng các ứng dụng thuế điện tử hợp pháp khác.

Tuy nhiên, đi đôi với sự tiện lợi là nghĩa vụ tự bảo vệ thông tin cá nhân. Người nộp thuế phải chủ động bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập, chữ ký số và các phương thức xác thực điện tử khác của mình. Tuyệt đối không bàn giao tài khoản giao dịch thuế cho những người không có trách nhiệm sử dụng.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ đăng nhập vào hệ thống khi đến kỳ hạn khai hoặc nộp thuế, hãy hình thành thói quen kiểm tra định kỳ tài khoản giao dịch thuế điện tử, hòm thư email, số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn thông báo để không bỏ sót các thông tin quan trọng từ cơ quan quản lý. Việc chủ động rà soát thường xuyên sẽ giúp phát hiện sớm các hồ sơ còn thiếu, nghĩa vụ nợ thuế phát sinh, tiền chậm nộp hoặc các thông báo, quyết định khẩn cấp từ cơ quan thuế để xử lý kịp thời.