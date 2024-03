100 triệu đồng gửi tiết kiệm Ngân hàng Agribank lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Vẫn còn ngân hàng 'chơi lớn', gửi tiết kiệm 13 tháng có lãi tới 8,5% GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 10%. Nhưng để đạt mức lãi trên 8%, người gửi phải đáp ứng đủ điều kiện đi kèm.

PGBank vừa giảm lãi suất huy động kể từ hôm nay (13/3)

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa giảm lãi suất huy động kể từ hôm nay (13/3), đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1-18 tháng. Đây là lần thứ hai PGBank giảm lãi suất huy động trong tháng 3.

Theo đó, lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng tại PGBank giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn lần lượt: 2,6% - 2,7% - 3%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm, xuống còn 4%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, và 18 tháng cùng giảm 0,3 điểm phần trăm, lần lượt còn: 4,3%, 4,5% và 4,8%/năm.

PGBank giữ nguyên lãi suất huy động kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 5,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất tại PGBank ở thời điểm này.

Ngoài PGBank, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi trong ngày 13/3.

Như vậy, kể từ đầu tháng 3 đã có 11 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB, Techcombank.

Trong đó, BaoViet Bank, GPBank, BVBank, PGBank đã 2 lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 13 THÁNG 3 (%/năm) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG ABBANK 3 3,2 4,7 4,3 4,3 4,4 NCB 3,4 3,6 4,65 4,75 5,1 5,6 VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8 HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7 OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4 NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7 VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3 CBBANK 3,6 3,8 4,5 4,45 4,65 4,9 OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5 KIENLONGBANK 3,2 3,2 4,4 4,6 4,8 5,3 DONG A BANK 3,3 3,3 4,3 4,5 4,8 5 BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5 PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1 BVBANK 3 3,2 4,2 4,5 4,8 5,5 BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1 SHB 2,6 3 4,2 4,4 4,8 5,1 VIB 2,7 3 4,1 4,1 4,9 PGBANK 2,6 3 4 4 4,3 4,8 LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6 TPBANK 2,8 3 4 4,8 5 VPBANK 2,3 2,5 4 4 4,3 4,3 GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75 SACOMBANK 2,6 2,9 3,9 4,2 5 5,6 SAIGONBANK 2,5 2,7 3,9 4,1 5 5,4 EXIMBANK 2,8 3,1 3,9 3,9 4,9 5,1 MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3 SEABANK 2,9 3,1 3,7 3,9 4,25 4,8 ACB 2,5 2,8 3,7 3,9 4,8 TECHCOMBANK 2,45 2,55 3,65 3,7 4,55 4,55 MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,8 4,8 VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 4,8 4,8 SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,05 4,05 AGRIBANK 1,7 2 3 3 4,8 4,8 VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7

Trong khi đó, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 11/3 là 0,76%/năm, kỳ hạn 1 tuần 1,29%/năm.

So với phiên cuối tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm mạnh 0,41 điểm phần trăm và giảm mạnh hơn 3 điểm phần trăm so với đỉnh hồi giữa tháng 2. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần cũng giảm nhẹ 0,03 điểm phần trăm so với tuần trước.

Động thái đáng chú ý của NHNN trong tuần qua là là lần đầu tiên phát hành tín phiếu trở lại trong 4 tháng. Điều này cho thấy thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang dư thừa, việc phát hành tín phiếu, theo lý giải của NHNN, là để không tác động tới mặt bằng lãi suất.

Việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất sẽ giúp NHNN giữ được cân bằng tỷ giá. Ngay sau động thái hút ròng vừa qua, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do nhanh chóng hạ nhiệt hai phiên liên tiếp.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.359-25.591 VND/USD giảm 218 VND ở chiều mua và 42 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 12/3.

Tuy nhiên, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại có chiều hướng tăng trong sáng nay. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank mua vào là 24.430 đồng và bán ra là 24.800 đồng, tăng 10 VND so với phiên giao dịch ngày 12/3. Giá mua và bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400-25.300 VND/USD.

Lãi suất Ngân hàng Agribank mới nhất hiện nay

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lãi suất Ngân hàng Agribank đang dao động từ 1,7 -4,9%.

Trong đó, lãi suất gửi tiết kiệm Agribank cao nhất là 4,9%, áp dụng duy nhất kỳ hạn gửi tiền 24 tháng.

4,8% là mức lãi suất tiết kiệm Agribank áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng.

Các kỳ hạn gửi tiền từ 6-11 tháng, lãi suất tiết kiệm Agribank áp dụng là 3,0%.

Các kỳ hạn gửi tiền từ 3 - 5 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm ở mức 2,0%. Còn kỳ hạn gửi tiền 1 tháng, 2 tháng, lãi suất Agribank thấp nhất là 1,7%.

Gửi 100 triệu đồng tiết kiệm Agribank, tiền lãi nhận được cao nhất là bao nhiêu?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm như sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi.

Nếu bạn gửi 50 triệu đồng tiết kiệm tại Agribank, hưởng lãi suất cao nhất 4,9% trong vòng 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được là:

Tiền lãi = 100 triệu đồng x 4,9%/12 x 24 tháng = 9,8 triệu đồng.

Hoặc nếu bạn gửi tiết kiệm 50 triệu đồng tại Agribank kỳ hạn 1 tháng, lãi suất áp dụng là 1,7%. Số tiền lãi bạn nhận được là:

Tiền lãi = 100 triệu đồng x 1,7%/12 x 1 tháng = 141,666 đồng.

Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

