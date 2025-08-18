Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại do đón đà tăng trên thị trường thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6-119,6triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Thị trường vàng trong nước ngày 16/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.334,1 USD/ounce. Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 3.334 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.341 USD/ounce.
Đa số chuyên gia phố Wall tuần này bất ngờ đưa ra nhận định trung lập về triển vọng giá vàng ngắn hạn.
Trong số 10 chuyên gia tham gia, chỉ 1 người (10%) dự báo giá vàng tăng, 1 người (10%) dự báo giảm, trong khi phần lớn còn lại (80%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần này.
Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 57 phút trước
GĐXH - Xe ga 110cc, 125cc phiên bản mới vừa được Honda chính thức trình làng để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thương hiệu, hoàn toàn có đủ khả năng thay thế những cái tên cùng hãng như Vision, LEAD hay thậm chí SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A có thiết kế cực đẹp, giá bán chỉ 205 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Nho sữa Trung Quốc hiện đang được rao bán tràn ngập thị trường Việt với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 25.000 đồng/kg nhưng điều đáng chú ý, loại nho này đang được không ít tiểu thương đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ.
Cầm 3 tỷ đồng trong tay, săn đất Hà Nội ở những khu vực nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá đất tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 3 tỷ đồng người mua đất cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá 215 triệu đồng vừa ra mắt sẽ trở thành ‘ô tô quốc dân’ mới nhờ thiết kế cực đẹp và tiện ích.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.
Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rauGiá cả thị trường - 2 ngày trước
Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.
Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh OaiGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 4 tỷ đồng người mua nhà cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.