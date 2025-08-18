Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay đi ngang.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6-119,6triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Thị trường vàng trong nước ngày 16/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.334,1 USD/ounce. Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 3.334 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.341 USD/ounce.

Đa số chuyên gia phố Wall tuần này bất ngờ đưa ra nhận định trung lập về triển vọng giá vàng ngắn hạn.

Trong số 10 chuyên gia tham gia, chỉ 1 người (10%) dự báo giá vàng tăng, 1 người (10%) dự báo giảm, trong khi phần lớn còn lại (80%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần này.