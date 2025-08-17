Mới nhất
Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệt

Chủ nhật, 14:26 17/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Nho sữa Trung Quốc hiện đang được rao bán tràn ngập thị trường Việt với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 25.000 đồng/kg nhưng điều đáng chú ý, loại nho này đang được không ít tiểu thương đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ.

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệuHàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 17/8, ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), nho sữa Trung Quốc đang được rao bán với mức giá vô cùng rẻ, dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mặc dù Việt Nam mới canh tác thành công loại nho này tại Hải Dương, Lào Cai… với sản lượng rất ít, chưa thể bán đại trà trên cả nước và giá bán thấp nhất từ 550.000 đồng/kg, nhưng tại chợ đầu mối phía Nam, dù giá bán chỉ 30.000 đồng/kg, người bán hàng khẳng định nguồn gốc nho sữa giá rẻ này là hàng nội địa để dễ dàng tiêu thụ.

Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệt- Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), nho sữa Trung Quốc đang được rao bán với mức giá vô cùng rẻ, dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Theo đó, không ít người tiêu dùng đã tin tưởng đặt mua. Số nhiều chị em phụ nữ đã nhanh chóng lắc đầu từ chối mua khi nhìn nhận hình thức nho sữa quá đẹp, căng bóng, xanh mướt mà giá lại chỉ bằng bó rau.

Là người có kinh nghiệm "đi chợ", chị Nguyễn Thị Oanh (45 tuổi, ở Phương Liệt, Hà Nội) cho biết, thời điểm này là chính vụ các loại trái cây nên nếu người tiêu dùng không có kinh nghiệm, sẽ dễ dàng tin nho sữa giá rẻ là hàng được canh tác trong nước.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm hơn 20 năm chăm sóc gia đình, chị Oanh cho biết, nho được trồng ở Ninh Thuận có quả nhỏ, kích thước trung bình và không đồng đều, có hạt và cuống giòn dễ gãy. Trong khi đó,  nho sữa Trung Quốc có quả to, căng bóng, số lượng quả trong chùm có kích thước đều tăm tắp, trong quả thường có hạt nhỏ hoặc không có hạt, quả và cuống quả đanh, cứng.

Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệt- Ảnh 3.

Quầy hàng này, nho sữa Trung Quốc quả đanh, mã đẹp bóng, cuống cứng được tiểu thương "chào hàng" nho Ninh Thuận. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Ngoài ra, màu sắc, hương vị và giá bán của nho Ninh Thuận và nho Trung Quốc cũng khác nhau.

Theo chị Oanh, nho Ninh Thuận có màu tím than, tím đỏ hoặc xanh vàng tự nhiên, khi chín vỏ có lớp phấn, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, ăn không gắt mà giá bán không dưới 50.000 đồng/kg. Nho xuất xứ từ Trung Quốc thì ngược lại, nho sữa có vỏ xanh bóng, đanh và nho tím thì tím mọng, bóng, khi ăn có vị ngọt gắt mà giá lại rất rẻ, chỉ từ 15.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, nho sữa Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm qua, vốn được quảng cáo là "quý tộc" nhờ hương vị ngọt thanh, thơm mùi sữa và quả to căng bóng.

Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệt- Ảnh 4.

Tại chợ đầu mối phía Nam, một số tiểu thương khác không ngần ngại "chào hàng" nho Trung Quốc. Họ khẳng định, chỉ có nho Trung Quốc mới có giá rẻ mã đẹp như thế này. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Những năm trước, loại nho này được bán với giá khá cao, phổ biến từ 70.000 – 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vụ năm nay, do nguồn hàng từ Trung Quốc về nhiều, giá giảm mạnh, có nơi bán rẻ ngang rau.

Trên chợ online, chị Phạm Thị Lan (Hà Đông, Hà Nội) đang chào bán nho sữa đóng sọt 10kg với giá chỉ 150.000 đồng, tức 15.000 đồng/kg.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) rao giá sỉ 16.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với 50.000 đồng/kg hồi giữa tháng 7.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nho Ninh Thuận thực sự có giá cao hơn hẳn, dao động từ 50.000 – 120.000 đồng/kg tuỳ loại. Việc nho Trung Quốc được gắn mác Ninh Thuận không chỉ đánh lừa người mua mà còn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu trái cây Việt.

Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mua phải nho đội lốt, người tiêu dùng nên chọn mua tại cửa hàng uy tín, yêu cầu hoá đơn, nguồn gốc rõ ràng.

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêmCao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

GĐXH - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng xe ô tô chở 35 con lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi tại Cao Bằng; hơn 2 tấn mỡ bò và da bò tại Hà Nội.

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớpHà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuấtThu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

KHÁNH DƯƠNG
Top