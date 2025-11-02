1,5 triệu người xem hành trình 'lột xác' ngoạn mục của Ánh Viên
GĐXH - Mới đây, Ánh Viên khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại loạt ảnh trong quá khứ - thời kỳ cô còn đang ở đỉnh cao phong độ, tập huấn và thi đấu liên tục. Để từ đó càng thấy nể phục hành trình lột xác, mà cô gọi là hành trình tìm lại cô gái trong bản thân.
Trước đây, cô gái vàng của thể thao Việt từng tự ti về thân hình vạm vỡ, nước da sạm đi vì tập luyện ngoài trời và mái tóc lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Ánh Viên từng tự nói với chính mình: "Vai mình đô thế này chắc không bao giờ mặc váy được đâu nhỉ?" - câu nói nghe vừa hóm hỉnh, vừa chạm đến trái tim của những ai từng trải qua cảm giác tự ti vì ngoại hình.
Thế nhưng giờ đây, "cô gái thép" năm nào đã khác. Trong loạt ảnh mới, Ánh Viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nụ cười tự tin cùng phong thái dịu dàng khiến ai cũng phải trầm trồ: "Đúng là người con gái đẹp nhất khi cô ấy tự tin với chính mình".
Hình ảnh quá khứ và hiện tại được ghép lại, tạo nên chùm ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ trong ít giờ. "Hãy sống lương thiện và tin rằng bản thân mình có thể làm được. Và không ngừng nỗ lực để chạm tới ước mơ của chính mình!" là điều mà Ánh Viên nhắn nhủ những người hâm mộ qua trang Facebook cá nhân của cô.
Nhiều bình luận để lại bên dưới: "Thật sự xúc động, từ một cô gái chỉ biết bơi và nỗ lực hết mình, giờ Ánh Viên đã toả sáng theo cách rất riêng", "Đẹp nhất không phải là váy áo, mà là khi cô ấy dám tin rằng mình cũng xứng đáng để yêu thương"... Từ "nữ kình ngư" từng chỉ biết sống giữa hồ bơi, Ánh Viên giờ đây không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt mà còn là biểu tượng cho hành trình tìm lại sự tự tin của chính mình.
