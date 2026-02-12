Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ gây bất ngờ khi hé lộ 4 dự án giải trí trong Tết 2026. Nữ diễn viên gốc Huế tham gia phim điện ảnh và web drama với vai diễn đa dạng, mang lại tiếng cười và cảm xúc cho khán giả.
Mùa Tết Nguyên đán 2026 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ khi cô gần như "phủ sóng" trên nhiều nền tảng giải trí với loạt dự án từ điện ảnh đến web drama. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã xác nhận tham gia đến 4 sản phẩm sẽ ra mắt trong dịp đầu năm, thể hiện cường độ làm việc đáng nể và sức hút ổn định trong lòng khán giả.
Trên màn ảnh rộng, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn. Bộ phim khai thác đề tài gia đình quen thuộc, xoay quanh mối quan hệ cha con trong bối cảnh xã hội hiện đại. Không gian một căn nhà nhỏ chật hẹp giữa đô thị đông đúc trở thành "chất xúc tác" cho những tình huống hài hước, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt trong tư duy, lối sống và khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, đến hiện tại, thông tin về nhân vật do Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vẫn được giữ kín song sự góp mặt của cô đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của người xem.
Song song đó, Lâm Vỹ Dạ còn thử sức ở dòng phim huyền sử - lãng mạn qua dự án "Huyền tình dạ trạch", khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Trong phim, cô đảm nhận vai vợ Chử thủ lĩnh với tạo hình đậm chất Việt cổ như nhuộm răng đen, xăm mình, tái hiện không gian tín ngưỡng và thẩm mỹ xưa cũ. Hình ảnh mới lạ và sự đầu tư nghiêm túc này giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả khi lần đầu thử sức với chất liệu dân gian, đưa câu chuyện tình giàu ý nghĩa trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam đến gần hơn với công chúng hiện đại.
Bên cạnh phim chiếu rạp, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục góp mặt trong mảng web drama với "Cậu Út Cậu Con Cúc 5" của đạo diễn Huỳnh Lập. Cô trở lại với vai cô Mơ nhưng ở phiên bản đằm thắm, trưởng thành hơn.
Trước đó, vai diễn này đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong hạng mục Không gian mạng tại Ngôi Sao Xanh 2025. Ở mùa mới, series vẫn giữ không khí rộn ràng ngày Tết, đồng thời khéo léo lồng ghép các vấn đề thời sự và xu hướng nổi bật trong năm, vừa bắt kịp đời sống vừa bảo toàn tinh thần sum vầy đặc trưng của dịp Tết.
Ngoài ra, Lâm Vỹ Dạ còn góp mặt trong phim "Gia đình Cục Súc đón Tết 2026", vào vai một phu nhân nhà giàu thích "phông bạt", tạo nên những màn chạm trán hài hước với vợ chồng Cục Súc. Bộ phim khai thác chất liệu gia đình bình dân với nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng vẫn đậm tính nhân văn, phát huy thế mạnh diễn xuất duyên dáng, linh hoạt của nữ diễn viên.
Năm 2025 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ khi cô liên tiếp gặt hái thành tích nổi bật. Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025, cô được vinh danh ở hạng mục Diễn viên sân khấu xuất sắc nhất, khẳng định vị thế vững vàng trong lĩnh vực kịch nói – nơi cô được đào tạo và trưởng thành. Cùng thời điểm, nữ diễn viên gây chú ý khi tiết lộ đã giảm 14 kg, lấy lại vóc dáng thon gọn và gương mặt thanh thoát, giúp hình ảnh ngày càng trẻ trung, năng động.
Từ sân khấu kịch, hài truyền hình đến phim ảnh và chương trình thực tế, Lâm Vỹ Dạ luôn thể hiện sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề. Việc góp mặt trong 4 dự án dịp Tết không chỉ phản ánh sự tin tưởng lớn từ các nhà sản xuất mà còn minh chứng cho sức lao động không ngừng nghỉ của nữ nghệ sĩ. Với phong cách diễn xuất thông minh, biến hóa cùng hình ảnh gần gũi, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của làng giải trí Việt, hứa hẹn mang đến một mùa Tết rộn ràng tiếng cười và nhiều cảm xúc cho khán giả.
Ảnh đón Tết bình dị của gia đình MiduGiải trí - 32 phút trước
GĐXH - Hòa chung không khí mừng xuân, đón Tết nguyên đán, Midu đã có bộ ảnh kỷ niệm cùng bà và bố mẹ.
Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa tái hợp sau gần 3 thập kỷ xa cáchGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa đã tái hợp trở lại sau gần ba thập kỷ, ký ức trở về để viết tiếp hành trình còn dang dở.
Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạpXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.
Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng có động thái ý nghĩa những ngày cuối nămGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm gây chú ý khi cùng gia đình thực hiện hoạt động thiện nguyện tặng 1000 phần quà Tết, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho những bà con khó khăn tại Đà Nẵng.
Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.
Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.
Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xómXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.
Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của baGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Subeo và 2 em cùng Đàm Thu Trang tạo món quà bất ngờ cho Cường Đô la trong ngày sinh nhật tại nhà.
Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp TếtGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Thanh Hằng tận hưởng những ngày "sống chậm", tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa trước khi bước sang năm mới.
2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giangGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.
2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giangGiải trí
GĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.