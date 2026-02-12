Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế

Mùa Tết Nguyên đán 2026 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ khi cô gần như "phủ sóng" trên nhiều nền tảng giải trí với loạt dự án từ điện ảnh đến web drama. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã xác nhận tham gia đến 4 sản phẩm sẽ ra mắt trong dịp đầu năm, thể hiện cường độ làm việc đáng nể và sức hút ổn định trong lòng khán giả.

Trên màn ảnh rộng, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn. Bộ phim khai thác đề tài gia đình quen thuộc, xoay quanh mối quan hệ cha con trong bối cảnh xã hội hiện đại. Không gian một căn nhà nhỏ chật hẹp giữa đô thị đông đúc trở thành "chất xúc tác" cho những tình huống hài hước, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt trong tư duy, lối sống và khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, đến hiện tại, thông tin về nhân vật do Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vẫn được giữ kín song sự góp mặt của cô đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của người xem.

Tạo hình của Lâm Vỹ Dạ trong phim huyền sử "Huyền tình dạ trạch".

Song song đó, Lâm Vỹ Dạ còn thử sức ở dòng phim huyền sử - lãng mạn qua dự án "Huyền tình dạ trạch", khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Trong phim, cô đảm nhận vai vợ Chử thủ lĩnh với tạo hình đậm chất Việt cổ như nhuộm răng đen, xăm mình, tái hiện không gian tín ngưỡng và thẩm mỹ xưa cũ. Hình ảnh mới lạ và sự đầu tư nghiêm túc này giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả khi lần đầu thử sức với chất liệu dân gian, đưa câu chuyện tình giàu ý nghĩa trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Bên cạnh phim chiếu rạp, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục góp mặt trong mảng web drama với "Cậu Út Cậu Con Cúc 5" của đạo diễn Huỳnh Lập. Cô trở lại với vai cô Mơ nhưng ở phiên bản đằm thắm, trưởng thành hơn.

Trước đó, vai diễn này đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong hạng mục Không gian mạng tại Ngôi Sao Xanh 2025. Ở mùa mới, series vẫn giữ không khí rộn ràng ngày Tết, đồng thời khéo léo lồng ghép các vấn đề thời sự và xu hướng nổi bật trong năm, vừa bắt kịp đời sống vừa bảo toàn tinh thần sum vầy đặc trưng của dịp Tết.

Lâm Vỹ Dạ có năm 2025 khá nhiều dấu ấn nghệ thuật.

Ngoài ra, Lâm Vỹ Dạ còn góp mặt trong phim "Gia đình Cục Súc đón Tết 2026", vào vai một phu nhân nhà giàu thích "phông bạt", tạo nên những màn chạm trán hài hước với vợ chồng Cục Súc. Bộ phim khai thác chất liệu gia đình bình dân với nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng vẫn đậm tính nhân văn, phát huy thế mạnh diễn xuất duyên dáng, linh hoạt của nữ diễn viên.

Năm 2025 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ khi cô liên tiếp gặt hái thành tích nổi bật. Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025, cô được vinh danh ở hạng mục Diễn viên sân khấu xuất sắc nhất, khẳng định vị thế vững vàng trong lĩnh vực kịch nói – nơi cô được đào tạo và trưởng thành. Cùng thời điểm, nữ diễn viên gây chú ý khi tiết lộ đã giảm 14 kg, lấy lại vóc dáng thon gọn và gương mặt thanh thoát, giúp hình ảnh ngày càng trẻ trung, năng động.

Từ sân khấu kịch, hài truyền hình đến phim ảnh và chương trình thực tế, Lâm Vỹ Dạ luôn thể hiện sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề. Việc góp mặt trong 4 dự án dịp Tết không chỉ phản ánh sự tin tưởng lớn từ các nhà sản xuất mà còn minh chứng cho sức lao động không ngừng nghỉ của nữ nghệ sĩ. Với phong cách diễn xuất thông minh, biến hóa cùng hình ảnh gần gũi, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của làng giải trí Việt, hứa hẹn mang đến một mùa Tết rộn ràng tiếng cười và nhiều cảm xúc cho khán giả.