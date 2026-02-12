Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba
GĐXH - Subeo và 2 em cùng Đàm Thu Trang tạo món quà bất ngờ cho Cường Đô la trong ngày sinh nhật tại nhà.
Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) chia sẻ hạnh phúc khi được bà xã Đàm Thu Trang cùng các con tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật. Không khí gia đình Cường Đô la trở nên rộn ràng khi Đàm Thu Trang hát ca khúc "Happy birthday to you" và các con lần lượt thể hiện tình cảm với bố.
Trong ảnh và video được Cường Đô la đăng tải, có thể thấy bé Suchin 6 tuổi bê bánh kem trong khi cậu út Sutin cầm vương miện chạy đến đeo cho bố, còn Subeo - cậu cả nhà nam doanh nhân tặng ba món quà tự chuẩn bị. Sau khi hôn Suchin và Sutin, Cường Đôla không quên hôn con trai lớn Subeo và nói cảm ơn vợ, con: "Cảm ơn vợ và ba cục kim cương của ba. Yêu mẹ và các con nhất trên đời".
Bé Suchin bê bánh kem trong khi cậu út Sutin cầm vương miện chạy đến đeo cho ba.
Bài viết của Cường Đô la được hàng nghìn khán giả yêu thích. Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, là những bình luận bày tỏ ngưỡng mộ không khí đầm ấm, hạnh phúc của gia đình doanh nhân.
Đồng thời, cũng không ít người trầm trồ vì sự trưởng thành của Subeo: "Vợ chồng Quốc Cường nuôi dạy và yêu thương các con hay quá. Dù lớn hay nhỏ đều biểu lộ tình yêu thương đều như nhau, làm cho các con ấm áp tình cha", "Cậu cả Subeo cao quá, ba phải kiễng chân mới ôm được con"; "Subeo ngày càng trưởng thành, điềm đạm nhỉ";...
Nhiều năm nay, Cường Đô la luôn cởi mở về cuộc sống cũng như công việc trên trang cá nhân. Qua các bài đăng, anh được nhiều người ngưỡng mộ với hình ảnh người đàn ông yêu thương, chiều chuộng vợ, con hết mực. Doanh nhân sẵn sàng trông con để vợ đi "đu" idol với bạn bè. Khi bên Suchin và Sutin, anh sẵn sàng làm mọi điều để các bé được vui, kể cả việc để con thoải mái vẽ lên mặt mình như chú hề. Với con trai lớn Subeo, anh cũng thường xuyên bày tỏ tình cảm với con, dành lời khen khi con có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Đàm Thu Trang cùng các con chúc mừng sinh nhật Cường Đô la.
Cường Đô la tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Anh nổi tiếng trong showbiz từ sớm khi có mối quan hệ tình cảm với nhiều người đẹp nổi tiếng, từng gắn bó và có con trai Subeo với ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước khi đến với Đàm Thu Trang.
Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn từ năm 2018. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang luôn sát cánh bên chồng trong mọi khó khăn. Bên cạnh sự độc lập, tự chủ về tài chính, Đàm Thu Trang còn cùng Cường Đô la mở cơ sở kinh doanh để vun vén cho tương lai của cặp đôi.
