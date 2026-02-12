Mới nhất
Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng có động thái ý nghĩa những ngày cuối năm

Thứ năm, 15:24 12/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Mỹ Tâm gây chú ý khi cùng gia đình thực hiện hoạt động thiện nguyện tặng 1000 phần quà Tết, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho những bà con khó khăn tại Đà Nẵng.

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 1.Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

Trong không khí những ngày cuối năm, Mỹ Tâm cùng gia đình đã gửi tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng (gồm cả Quảng Nam (cũ). "Một ngày ý nghĩa cùng gia đình và các Tri Âm để tặng 1000 phần quà Tết cho bà con khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng. Chúc bà con có một mùa Tết ấm áp và an vui!", nữ ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh ấm áp trên trang cá nhân. 

Đây là hoạt động nối dài hành trình thiện nguyện mà nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua. Trong chuyến đi lần này, ngoài gia đình, Mỹ Tâm còn có sự đồng hành của các thành viên cộng đồng người hâm mộ Tri Âm. 

Năm nay, mỗi phần quà được Mỹ Tâm trao tặng bà con bao gồm mì, nước ngọt, nước tăng lực, sữa và phong bì lì xì tiền mặt, phần nào mang đến một mùa xuân đủ đầy và ấm áp hơn. Hành động đẹp của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Mỹ Tâm đã cùng gia đình thực hiện hoạt động thiện nguyện vào những ngày cuối năm.

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 3.
Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 4.
Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 5.
Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 6.
Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 7.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Mỹ Tâm xuất hiện với trang phục giản dị, gần gũi. Cô cùng bố mẹ và người hâm mộ trực tiếp trao từng phần quà đến tay người dân. 

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 8.

Bố mẹ ruột Mỹ Tâm cũng đồng hành trong chuyến đi ý nghĩa này.

Trước đó, đại diện MT Group của Mỹ Tâm (bao gồm MT Entertainment, MT Cosmetics, Green Film) cũng đã đến thăm hỏi và trao quà đến các nghệ sĩ lớn tuổi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Nguồn kinh phí cho chương trình được trích từ lợi nhuận các hoạt động nghệ thuật cá nhân của Mỹ Tâm, bao gồm liveshow See The Light, merchandise, nước hoa, mắt kính và quỹ thiện nguyện của thẻ SeASoul trong một năm qua.

Thực tế, từ năm 2008, cô đã thành lập quỹ từ thiện MT Foundation với mục tiêu hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học. Toàn bộ chi phí vận hành quỹ được trích từ lợi nhuận công ty giải trí của nữ ca sĩ. Sau 18 năm hoạt động, MT Foundation đã xây dựng nhiều căn nhà tình thương, trao hàng nghìn suất học bổng và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Mỹ Tâm cùng ê-kíp đang tất bật chuẩn bị cho dự án phim điện ảnh dự kiến ra rạp vào tháng 3 năm nay. Nữ ca sĩ từng tiết lộ đã dành khoảng nửa đầu năm 2025 để thực hiện dự án này. Đặc biệt, Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, khiến khán giả càng thêm mong chờ màn tái hợp của cả hai trên màn ảnh rộng.

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 9.

Hình ảnh gần gũi ấm áp của Mỹ Tâm trong chuyến thiện nguyện cuối năm.

Mỹ Tâm tặng quà Tết cho bà con Đà Nẵng: Hành động ý nghĩa cuối năm 2026 - Ảnh 10.

Mỹ Tâm.

 

