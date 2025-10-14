Mới nhất
Yến Nhi thay đổi tại Miss Grand International 2025

Thứ ba, 08:22 14/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi vào phút chót đã thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” tại Miss Grand International 2025 khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 1.Yến Nhi có động thái gây bất ngờ giữa ồn ào 'vạ miệng'

GĐXH - Yến Nhi đang ở Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025 nhưng vẫn hướng về quê hương. Cô quyết định trích một phần tiền thưởng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Việt Nam.

Tối 13/10, phần thi National Costume tại Miss Grand International 2025 đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của nhiều thí sinh nổi bật, trong đó có Yến Nhi. Các thí sinh đã mang đến một không gian văn hóa đầy màu sắc, thể hiện bản sắc dân tộc và tinh thần sáng tạo. 

Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tự hào quảng bá nghệ thuật múa rối nước dân gian Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua bộ trang phục “Thăng Long Hội”.

Trang phục “Thăng Long Hội” là sáng tạo của của NTK trẻ Nguyễn Huy Hoàng, được lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, là niềm tự hào ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt. Bộ trang phục mang trong mình khát vọng gìn giữ bản sắc, để múa rối nước – di sản tinh thần vô giá tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giữa thời đại hội nhập, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Điểm đáng chú ý là trang phục dân tộc “Thăng Long Hội” có trọng lượng khoảng 30kg, với kích thước lớn và kết cấu cồng kềnh, đòi hỏi kỹ năng trình diễn vững vàng cùng khả năng làm chủ sân khấu. Trước khán giả quốc tế, Hoa hậu Yến Nhi sải bước tự tin, bản lĩnh, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chuyên nghiệp.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 2.

Trang phục dân tộc của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 là thiết kế mang tên “Thăng Long Hội”. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước - niềm tự hào ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 3.

Màn xoay váy biến hoá trang phục của Yến Nhi tại đêm thi.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 4.

Trên sân khấu, “Thăng Long Hội” xuất hiện nổi bật với phần khung bao quanh thân váy được mạ vàng và chạm khắc hoa văn tinh xảo, phần thân váy bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi di chuyển, kết hợp đạo cụ tái hiện hình ảnh con rồng trong nghệ thuật múa rối nước truyền thống.

Trước phần thi, Hoa hậu Yến Nhi gần như phải tự mình lắp ráp và mặc trang phục trong hậu trường. Dù bộ trang phục cồng kềnh với nhiều chi tiết phức tạp, cô vẫn tỉ mỉ ghép nối từng bộ phận, đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn thiện chỉn chu nhất để mang đến một màn trình diễn trọn vẹn và giàu cảm xúc trên sân khấu.

“Có thể nói, bộ trang phục này là thử thách, không chỉ ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn trong quá trình chuẩn bị, khi phải lắp ráp nhiều chi tiết với cấu trúc phức tạp. Khoác lên người, tôi gần như không thể di chuyển nhanh. Mỗi chuyển động đều phải được tính toán thật kỹ để vừa giữ được form dáng, vừa thể hiện tinh thần NTK muốn gửi gắm. Tôi cố gắng mang đến một phần trình diễn trọn vẹn nhất bằng tất cả niềm tự hào dân tộc”, Yến Nhi chia sẻ sau phần thi.

Trước đó, trong buổi send-off trước khi lên đường sang Thái Lan, Hoa hậu Yến Nhi từng khiến khán giả phấn khích khi trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” với điểm nhấn là hiệu ứng pháo hoa bắn ra từ đạo cụ hình rồng. 

Tuy nhiên, tại Miss Grand International 2025, phần đặc biệt này đã được lược bỏ. Điều này khiến không ít fan sắc đẹp tiếc nuối thì cho rằng như thế sẽ giảm đi phần hào khí, độ hoành tráng của trang phục có chi tiết đầu rồng.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 5.

Trước đó, trong buổi send-off trước khi lên đường sang Thái Lan, phần trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” gây chú ý với hiệu ứng pháo hoa bắn ra từ đạo cụ hình rồng.

Yến Nhi thể hiện bản sắc văn hóa tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, tại Miss Grand International 2025, phần đặc biệt này đã được Yến Nhi lược bỏ để đảm bảo an toàn và giúp phần trình diễn được gọn gàng, chuyên nghiệp hơn.

 Lý giải về điều này, Yến Nhi chia sẻ: “Ban đầu, tôi dự định mang theo cơ chế bắn pháo hoa như trong buổi trình diễn ở Việt Nam nhưng vì lý do an toàn và quy định vận chuyển trên máy bay, bộ phận kích pháo không thể đem sang Thái Lan. Bên cạnh đó, thời lượng trình diễn tại Miss Grand International khá ngắn, chỉ cho phép thí sinh tạo dáng vài giây ở điểm cuối sân khấu, trong khi hiệu ứng pháo kéo dài đến gần một phút. Vì vậy, tôi quyết định lược bỏ phần này để đảm bảo an toàn và giúp phần trình diễn được gọn gàng, chuyên nghiệp hơn”.

Với “Thăng Long Hội”, Yến Nhi được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang về giải Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất như hai đại diện Việt Nam trước đó là Đoàn Thiên Ân (2022) và Lê Hoàng Phương (2023). Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự sáng tạo của các nhà thiết kế Việt.

Theo như lịch trình đã công bố, sau phần thi National Costume, Hoa hậu Yến Nhi sẽ tham dự bán kết vào ngày 15/10 và chung kết vào 18/10 trong khuôn khổ Miss Grand International 2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Yến Nhi có mặt trong Top 20 hạng mục “Country’s Power of the Year” và đã tiến vào vòng bình chọn tiếp theo, có cơ hội góp mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng nhận được lượt bình chọn cao ở hạng mục “Best in Swimsuit”. Tuy nhiên, mặt bằng chung năm nay, Yến Nhi không phải thí sinh nổi bật, thậm chí cô còn liên tiếp bị "điểm trừ" vì yếu ngoại ngữ.

Trọn vẹn phần trình diễn của Yến Nhi trong trang phục "Thăng Long Hội" tại MGI

An Khánh
Top