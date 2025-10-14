Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị công an triệu tập là ai? GĐXH - DJ Ngân 98 bị bắt vì bán hàng giả thu lợi nhuận khủng. Ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 cũng được công an triệu tập để làm rõ vai trò trong đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu.

DJ Ngân 98 có thể đối mặt án tù chung thân?

Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 (BLHS 2015).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bị can đã sử dụng chất cấm trong việc sản xuất hàng hóa, chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn như đã công bố và sử dụng phương thức thủ đoạn phạm tội là tặng kèm sản phẩm kém chất lượng. Thậm chí, một số hàng hóa, sản phẩm còn có chất cấm và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, TS.LS Đặng Văn Cường cho biết, nếu bị kết tội, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân đối với tội danh trên. Điều luật này quy định:

"1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm....;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên".

Ngân 98 và tang vật thu được từ vụ án. Ảnh: CA.TPHCM

Ngân 98 nổi tiếng với những chiêu trò, thị phi trên MXH trước khi bị bắt.





LS Đặng Văn Cường cho biết Ngân 98 có thể đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.

Vì sao những người nổi tiếng trên mạng xã hội hay vướng vào vòng lao lý?

Bàn về vấn đề này, TS.LS Đặng Văn Cường chỉ ra một thực tế, ngày nay, rất nhiều người trẻ nổi tiếng nhanh chóng, thậm chí là "nổi tiếng sau một đêm". Họ nổi tiếng nhờ công nghệ, các thuật toán, nổi tiếng từ sự dễ dãi của những người tiếp cận họ trên mạng xã hội. Với sự nhận diện cao trên truyền thông, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội thì những người nổi tiếng có thể dễ dàng kiếm tiền từ các chính sách của mạng xã hội, từ các hoạt động quảng cáo hoặc các hình thức bán hàng online.

Và người nào càng nổi tiếng thì càng dễ dàng trong việc bán hàng. Bởi những người hâm mộ sẵn sàng vung tiền để ủng hộ họ đối với các sản phẩm mới ra, đặc biệt là các hàng hóa nhu yếu phẩm, các loại hàng hóa thời trang hoặc các sản phẩm là thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân… sẽ thu hút được lượng người quan tâm rất lớn.

Một đặc điểm của bán hàng online là bán giá rẻ, các chương trình khuyến mại rầm rộ càng thu hút nhiều người mua hàng. Cạnh tranh về giá cả dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm, trở thành hàng kém chất lượng, thậm chí hàng giả (theo khái niệm của pháp luật), mà hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

"Đã đến lúc cần tăng cường quản lý đối với người nổi tiếng. Bên cạnh việc họ tự kiểm soát sự nổi tiếng của bản thân, tự thuê những đơn vị tư vấn, quản lý về hoạt động kinh doanh, quảng cáo cũng như các hoạt động biểu diễn sáng tạo nghệ thuật thì nhà nước cũng cần chú tâm đến những người nổi tiếng để quản lý họ. Tạo điều kiện cho họ phát triển, đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động nghề nghiệp của họ", LS Đặng Văn Cường bày tỏ.

Những người nổi tiếng trên mạng xã hội bị bắt vì lừa dối khách hàng.

Cũng theo luật sư Cường, xét về góc độ kinh tế thì người nổi tiếng cũng là nguồn lực, họ có thể mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội nếu được quản lý, được dẫn dắt, được bảo vệ và tạo điều kiện để phát huy tối đa giá trị bản thân. Một người nổi tiếng có thể thúc đẩy phát triển một ngành, một lĩnh vực, một địa phương, có thể thu hút sản phẩm, quảng bá cho sản phẩm địa phương, làm giàu cho bản thân và cho xã hội.

Thực tế, trước khi vướng vòng lao lý, không ít người nổi tiếng cũng từng mang lại những giá trị tích cực cho xã hội, thậm chí là những biểu tượng thiện chí của tinh thần hữu nghị, nhân ái, truyền cảm hứng. Có thể họ còn là những người bán hàng giỏi, có những năng lực đặc biệt về quảng cáo sản phẩm… tuy nhiên vì thiếu sự quản lý, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu sự dẫn dắt và không có sự tư vấn đầy đủ về pháp lý dẫn đến những người nổi tiếng dễ mắc sai lầm và vi phạm pháp luật.

"Khi người nổi tiếng được chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể quan tâm, quản lý, tạo điều kiện phát triển và bảo vệ ngay từ đầu thì nguy cơ họ vi phạm pháp luật, họ "lụi tàn" sẽ thấp hơn.

Còn nếu cứ để những người nổi tiếng một cách tự phát, nổi tiếng một cách nhanh chóng, nổi tiếng mà không cần năng lực tài năng, không cần tuân thủ các chuẩn mực đạo đức xã hội, thậm chí xem thường pháp luật thì rõ ràng họ dễ mang đến tai tiếng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội và bản thân họ sẽ phải đối mặt với chế tài hình sự.

Những sự việc xảy ra đối với Quang Linh, Thuỳ Tiên, Hằng "Du Mục", Hoàng Hường, nay là Ngân 98 là những bài học đắt giá đối với những người trẻ tuổi nổi tiếng mà thiếu dẫn dắt, thiếu quản lý và coi thường pháp luật…", Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.



