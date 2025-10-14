Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

So với anh cả Đỗ Quang Vinh thì Đỗ Vinh Quang kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Anh là người thích đi du dịch và dành thời gian bên gia đình. Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang là những người sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Hà Nội nên coi trọng văn hóa gia đình. Đây cũng chính là nét tương đồng giúp cả hai gắn kết với nhau và về chung nhà xây dựng tổ ấm hạnh phúc.