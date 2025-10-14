Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

Thứ ba, 08:14 14/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Hiện tại, cô và chồng cùng làm việc trong tập đoàn gia đình, ngoài công việc, họ còn có tổ ấm hạnh phúc.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 1.Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú

GĐXH - Đi cùng bố mẹ đến sân cổ vũ bóng đá, bé Tuệ An – con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút người hâm mộ với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tít mắt và những biểu cảm đáng yêu.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn vào tháng 10/2022. Sau 3 năm ngày cưới, cặp đôi có một cuộc sống viên mãn với sự nghiệp ngày càng thành công và một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh không chỉ giỏi trên thương trường mà còn rất tâm lý, tinh tế với vợ. 

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 3.

Đỗ Vinh Quang được biết đến là con trai thứ 2 của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2020, nam doanh nhân từng gây xôn xao khi bỏ ra khoảng 270 tỷ đồng mua vào 35,9 triệu cổ phiếu một ngân hàng do bố anh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và anh trai làm Phó giám đốc. Hiện, anh nắm 73 triệu cổ phiếu của ngân hàng này. Nhiều chuyên gia tài chính ước tính, Đỗ Vinh Quang sở hữu tài sản lên đến hơn 500 tỷ đồng và lọt vào top 150 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 4.

So với anh cả Đỗ Quang Vinh thì Đỗ Vinh Quang kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Anh là người thích đi du dịch và dành thời gian bên gia đình. Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang là những người sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Hà Nội nên coi trọng văn hóa gia đình. Đây cũng chính là nét tương đồng giúp cả hai gắn kết với nhau và về chung nhà xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 5.

Từ khi kết hôn với chồng doanh nhân thành đạt, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sống kín tiếng và tập trung cho công việc ở gia đình chồng.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 6.

Cô bắt đầu công việc của mình tại tập đoàn từ cuối năm 2024 và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn minh với những giá trị văn hóa tốt đẹp.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 7.

Tự nhận mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở, Đỗ Mỹ Linh luôn tâm niệm phải học hỏi, cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 8.

Ngoài công việc ở tập đoàn gia đình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành thời gian cho con gái nhỏ. Cô hạnh phúc vì luôn được chồng ủng hộ, giúp đỡ trong việc nhà. Trên nền tảng mạng xã hội Tiktok, Hoa hậu Việt Nam 2016 vui vẻ khoe những khoảnh khắc đáng yêu của chồng con. Trong đó, nam doanh nhân thành đạt trên thương trường Đỗ Vinh Quang tự tay chăm sóc con gái nhỏ. Anh cũng dành thời gian để chơi đùa vui vẻ cùng con.

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 9.

Trải qua 3 năm làm dâu hào môn, kết hôn cùng chồng doanh nhân giàu có, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô hiếm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nhưng mỗi lần cô đăng ảnh con gái đều nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc chồng doanh nhân và con gái chơi đùa cùng nhau.

Ảnh, clip: Facebook, Tiktok nhân vật

3 năm cưới chồng doanh nhân 9X, Đỗ Mỹ Linh giờ ra sao? - Ảnh 10.Con gái Đỗ Mỹ Linh và cặp song sinh nhà anh chồng diện áo cờ đỏ sao vàng, fan trầm trồ 'đáng yêu hết cỡ'

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe "đội hình yêu nước" nhà bầu Hiển. Ái nữ nhà nàng hậu và cặp song sinh của anh chồng đáng yêu hết nấc.

Đỗ Quyên
