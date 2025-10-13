Con trai NSND Xuân Bắc khoe bạn gái

Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình 'Vua tiếng Việt' GĐXH - BTV Sơn Lâm cảm thấy áp lực khi thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt". Trước thông tin này, khán giả tò mò thân thế của nam MC.

Khánh Minh trên trang Tiktok đã chia sẻ clip tặng quà bạn gái với dòng viết: "Đặt cọc cái túi trước, mai sau sắm nhà lầu cho". Sau khi đăng tải, khoảnh khắc Khánh Minh khoe người yêu nhận được nhiều sự quan tâm. Phần lớn người xem đều "cảm thán" vì "Minh Bủm" ngày nào nay đã là thanh niên trưởng thành.

Khánh Minh và bạn gái trên nền tài khoản Tiktok chính chủ.

Việc chia sẻ về bạn gái đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Có một số tài khoản đã thắc mắc việc con trai Xuân Bắc thoải mái đăng ảnh với người yêu. Một người dùng tài khoản mạng đã để lại bình luận: "Em này đẹp trai như chú Xuân Bắc vậy, đã được bố mẹ cho phép yêu rồi cơ à?". Trước câu hỏi trên, Khánh Minh cũng để lại tương tác là "thả tim". Ngoài ra, Khánh Minh cũng "thả tim" những bình luận khen ngợi bạn gái.

Khánh Minh hầu như ít xuất hiện trên truyền thông hơn Bi Béo (Nguyễn Nhật Võ Nguyên). Tuy nhiên, thời gian qua, cậu lại gây chú ý trên mạng xã hội bởi lời chúc mừng của mẹ.

NSND Xuân Bắc chụp hình cùng con trai và bạn của con.

Theo đó, chị Hồng Nhung – vợ của NSND Xuân Bắc – vào cuối tháng 8 đã đăng tải bài viết chúc mừng con trai đầu lòng Khánh Minh đỗ đại học. Kèm theo đó, chị tiết lộ thêm Khánh Minh đỗ cùng lúc ba trường, gồm Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Cụ thể, bà xã NSND Xuân Bắc viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng Mờ Ca (tên thân mật của Khánh Minh – PV) – Học viện Ngoại giao – Báo chí – Sân khấu Điện ảnh". Khánh Minh không chỉ học giỏi mà còn thừa hưởng gen hài hước từ bố. Hiện cậu có kênh TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên kênh cá nhân, cậu thường chia sẻ những hoạt động đời thường và nhận được hàng triệu lượt xem từ khán giả.

Khánh Minh và bạn gái.