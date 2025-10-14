Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim được phát sóng vào tối nay (14/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) phàn nàn với Linh (Lan Phương) về việc Mỹ Anh (Phương Oanh) lo lắng về dự án mới. Đăng cho rằng việc đó của Mỹ Anh cũng có cơ sở, tính cẩn thận nên lo xa...
Thấy Đăng có vẻ ngập ngừng, Linh thẳng thắn: "Anh thật ra ngây thơ, dễ bị kiểm soát". Linh nói chương trình mọi thứ đã được giám đốc phê duyệt, cả về tài chính. Bởi vậy Linh tự tin sẽ hỗ trợ anh hết mình, Đăng chỉ cần sáng tạo chương trình hoành tráng nhất có thể, mọi việc Linh sẽ chịu trách nhiệm. Linh còn quả quyết: "Nếu từ hôm nay vợ anh mà phàn nàn điều gì, em từ chối tiếp nhận".
Khi ở nhà, Đăng ngạc nhiên khi Mỹ Anh đã tự đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với anh. Mỹ Anh nói đã nghiên cứu rất kỹ và chỉ vừa mới đưa ra quyết định. Đăng tỏ ra bực mình, cho rằng mọi việc xong rồi thì chỉ là báo cáo thôi. Đăng còn lấy ví dụ, việc công ty dù nhỏ đến mấy cũng bắt nhân viên giải trỉnh, bây giờ là thứ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng mà vợ lại không hỏi ý kiến mà đã tự quyết.
Mỹ Anh cũng liên tục chạm tới giới hạn chịu đựng cũng như sự tự tôn của người đàn ông khi liên tục tự quyết và can thiệp vào những việc làm ăn, đối tác của Đăng. Đăng thẳn thắn với vợ: "Nếu em cho rằng bây giờ hỏi ý kiến anh, nếu anh nói không đồng ý thì sao?".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Mỹ Anh nói chuyện về ngoại hình và tính cách của Trường (Denis Đặng), hai người bàn tán khá sôi nổi, thậm chí có phần chê bai sau lưng về bạn trai của Kim Ngân.
Đúng lúc này, Kim Ngân (Việt Hoa) đến khiến hai chị em giật mình, tỏ ra đang làm điều gì mờ ám. Kim Ngân kể vừa xin nghỉ việc 1-2 hôm để đi dã ngoại với đối tác cùng Trường. Trúc Lam cho rằng, việc này cũng chứng tỏ Trường đang nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với Trúc Ngân.
Tập 29 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 14/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.
Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hậnXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn một lần nói hết bao nỗi ấm ức trong lòng trước khi thường trú Tây Nguyên, Trúc Lam khóc vì ân hận nhưng không giữ chồng ở lại.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.