Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Trong trích đoạn giới thiệu tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim được phát sóng vào tối nay (14/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) phàn nàn với Linh (Lan Phương) về việc Mỹ Anh (Phương Oanh) lo lắng về dự án mới. Đăng cho rằng việc đó của Mỹ Anh cũng có cơ sở, tính cẩn thận nên lo xa...

Thấy Đăng có vẻ ngập ngừng, Linh thẳng thắn: "Anh thật ra ngây thơ, dễ bị kiểm soát". Linh nói chương trình mọi thứ đã được giám đốc phê duyệt, cả về tài chính. Bởi vậy Linh tự tin sẽ hỗ trợ anh hết mình, Đăng chỉ cần sáng tạo chương trình hoành tráng nhất có thể, mọi việc Linh sẽ chịu trách nhiệm. Linh còn quả quyết: "Nếu từ hôm nay vợ anh mà phàn nàn điều gì, em từ chối tiếp nhận".



Đối tác Linh cho rằng Đăng ngây thơ và đang bị kiểm soát.

Khi ở nhà, Đăng ngạc nhiên khi Mỹ Anh đã tự đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với anh. Mỹ Anh nói đã nghiên cứu rất kỹ và chỉ vừa mới đưa ra quyết định. Đăng tỏ ra bực mình, cho rằng mọi việc xong rồi thì chỉ là báo cáo thôi. Đăng còn lấy ví dụ, việc công ty dù nhỏ đến mấy cũng bắt nhân viên giải trỉnh, bây giờ là thứ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng mà vợ lại không hỏi ý kiến mà đã tự quyết.

Mỹ Anh cũng liên tục chạm tới giới hạn chịu đựng cũng như sự tự tôn của người đàn ông khi liên tục tự quyết và can thiệp vào những việc làm ăn, đối tác của Đăng. Đăng thẳn thắn với vợ: "Nếu em cho rằng bây giờ hỏi ý kiến anh, nếu anh nói không đồng ý thì sao?".

Mỹ Anh bất ngờ khi bị Đăng tỏ ra khó chịu về việc tự ý xem đất và chốt mua.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Mỹ Anh nói chuyện về ngoại hình và tính cách của Trường (Denis Đặng), hai người bàn tán khá sôi nổi, thậm chí có phần chê bai sau lưng về bạn trai của Kim Ngân.

Đúng lúc này, Kim Ngân (Việt Hoa) đến khiến hai chị em giật mình, tỏ ra đang làm điều gì mờ ám. Kim Ngân kể vừa xin nghỉ việc 1-2 hôm để đi dã ngoại với đối tác cùng Trường. Trúc Lam cho rằng, việc này cũng chứng tỏ Trường đang nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với Trúc Ngân.

Kim Ngân tiết lộ sắp có chuyến đi dã ngoại với đối tác của "Tổng tài" Trường.

Tập 29 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 14/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

