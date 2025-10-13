Mới nhất
Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị công an triệu tập là ai?

Thứ hai, 23:17 13/10/2025 | Giải trí
GĐXH - DJ Ngân 98 bị bắt vì bán hàng giả thu lợi nhuận khủng. Ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 cũng được công an triệu tập để làm rõ vai trò trong đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu.

Theo Báo Thanh Niên, chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với ông Lương Bằng Quang (43 tuổi, chồng của Ngân 98) để làm rõ vai trò trong đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu do Ngân 98 trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Ngân 98 khai, Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V – người được nhờ đứng tên. Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân 98. Còn hộ kinh doanh là Lương Bằng Quang nhờ V đứng tên. Ngân thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

"Tôi đã quá chủ quan, vì phía công ty sản xuất có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin là hàng thật. Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng", Ngân khai nhận tại cơ quan chức năng.

Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị bắt là ai? - Ảnh 1.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Được biết, Lương Bằng Quang sinh năm 1982, từng là nhạc sĩ – ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 2000 với loạt ca khúc hit như: Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị... Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, anh dần lui về hậu trường, ít xuất hiện trong các dự án âm nhạc.

Năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98. Chuyện tình chú cháu chênh lệch 16 tuổi của cả hai từng khiến dân mạng bàn tán trái chiều. Trước khi đến với Ngân 98, Lương Bằng Quang trải qua nhiều mối tình và được cho là ca sĩ đào hoa. Sau khi công khai, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp.

Năm 2019, Lương Bằng Quang gây xôn xao khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình.

Năm 2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 chia sẻ thông tin đã đăng ký kết hôn, tung bộ ảnh cưới. Thế nhưng cả hai vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị bắt là ai? - Ảnh 2.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng tung nhiều bộ hình cưới nhưng đến hiện tại vẫn chưa từng tổ chức đám cưới.

Theo Phụ nữ số, trong nhiều năm qua, Lương Bằng Quang đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Nam ca sĩ là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống Ngân 98 đi diễn ở nhiều nơi.

Cả hai còn nhiều lần cùng xuất hiện tại các buổi biểu diễn ở tỉnh. Dù vấp nhiều chỉ trích về phong cách ăn mặc phản cảm và phát ngôn gây sốc, Lương Bằng Quang vẫn công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

DJ Ngân 98 vừa bị bắt: Tai tiếng bậc nhất showbiz, scandal dày đặcDJ Ngân 98 vừa bị bắt: Tai tiếng bậc nhất showbiz, scandal dày đặc

Ngân 98 - hot girl vừa bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - hành nghề DJ, được khán giả biết đến rộng rãi là bạn gái nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang.

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.

L.Vũ (th)
