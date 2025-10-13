Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Cô là cựu học sinh của Trường THPT Trưng Vương với thành tích học tập "khủng" khi 12 năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp III, Hằng theo học tại Đại học Western Sydney của Australia. Cô nàng đã có chứng chỉ IELTS 6.0 từ khi học cấp ba. Ngoài ra, cô có thể giao tiếp tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.

Á hậu Ngọc Hằng còn được biết đến với thói quen ăn chay trường từ năm 2020. Ngọc Hằng cho rằng ăn chay tốt cho sức khỏe và giúp bảo vệ môi trường, duy trì tình yêu với chúng sinh. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam cho biết, cô quyết định ăn chay trường tới hết cuộc đời.

Chia sẻ về lý do ăn chay, Ngọc Hằng tiết lộ, sau một lần bị đau dạ dày, cô nghĩ rằng bản thân phải thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống. Ngọc Hằng nghĩ rằng việc ăn chay sẽ tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bố mẹ Ngọc Hằng đã ăn chay trường từ khá lâu nên cô hiểu được lợi ích của việc này. Hai chị em Ngọc Hằng đã thử ăn chay và bắt đầu chay trường từ đó.

Á hậu Ngọc Hằng cảm nhận rõ nét sự thay đổi của cơ thể, tâm hồn kể từ thời điểm cô ăn chay trường. Việc duy trì chế độ ăn thuần chay giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt, tinh thần thoải mái. "Tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tinh thần tích cực, biết kiềm chế và sống điềm tĩnh hơn" - Ngọc Hằng bày tỏ.

Á hậu Ngọc Hằng chia sẻ, thực đơn của người ăn chay rất đa dạng. Thay vì ăn tôm và thịt thì Hằng sẽ ăn thêm nhiều trái cây, ngũ cốc và bổ sung đủ protein từ men dinh dưỡng, đậu phụ và các loại rau. Điều này đảm bảo cơ thể luôn được nạp đủ các chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó ăn chay không ảnh hưởng đến chất lượng của việc tập luyện, thậm chí còn hỗ trợ cải thiện vóc dáng và tăng cường sức khỏe nếu ăn uống đầy đủ và bổ sung các chất cần thiết.

Ngoài việc quyết tâm ăn chay trường và tập luyện, Á hậu Ngọc Hằng thời gian rảnh, thay vì nghe nhạc, xem phim, thường nghe giảng về triết lý cuộc sống. Ngọc Hằng luôn xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, thân hình khỏe khoắn, năng lượng tràn đầy… khác hẳn với những gì người ta hay tưởng về "ăn chay". Không hề xanh xao hay yếu đuối, mà ngược lại, rất tươi sáng và vững vàng.

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng - Viện nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, việc ăn đúng cách các loại thức ăn thực vật có lợi cho sức khỏe như giảm cân và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống như: béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Để ăn chay mà không bị thiếu chất, những người ăn chay cần ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Sử dụng các phương pháp chế biến như hấp, luộc, trộn thay vì chiên, xào, nướng để giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý liên quan. Nên ăn trứng, uống sữa sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể. Nếu cần thiết nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng để bổ sung một số vi chất, đặc biệt là B12, canxi, kẽm, sắt…