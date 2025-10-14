Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV ở tuổi U50

Ngày 13/10, khán giả bất ngờ khi NSƯT Kim Oanh xác nhận thông tin cô rời ban Văn nghệ (VTV), Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chuyển công tác sang ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5). “Tạm biệt ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho tôi được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của mình tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn”, Kim Oanh chia sẻ trên trang cá nhân.