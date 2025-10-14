Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV ở tuổi U50

Thứ ba, 08:57 14/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đáy sông" bất ngờ thông báo rời ban Văn nghệ (VTV), Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó.

Style đời thường nữ tính trẻ trung của NSƯT Kim Oanh - Ảnh 3.

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh, sinh năm 1975, xuất phát điểm là nghệ sĩ sân khấu, từng học khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (1995).

Style đời thường nữ tính trẻ trung của NSƯT Kim Oanh - Ảnh 4.

Khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, chị làm biên tập viên, đạo diễn tại phòng Sân khấu, ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Style đời thường nữ tính trẻ trung của NSƯT Kim Oanh - Ảnh 5.

Kim Oanh gây ấn tượng với vai diễn đanh đá, chua ngoa trong các bộ phim như: "Những ngọn nến trong đêm", "Sóng ở đáy sông", "Ma làng", "Đừng bắt em phải quên"…

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 4.

Năm 18 tuổi, khi đang là sinh viên năm hai, Kim Oanh đã được đạo diễn Lê Đức Tiến tin tưởng giao cho vai Mây trong phim "Sóng ở đáy sông". Kim Oanh đã thể hiện rất thành công vai diễn cô gái giang hồ.

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 5.

Trong phim, Mây là vợ của Núi – do Xuân Bắc đóng và liên tiếp đẩy chồng vào con đường lầm lạc. Nét mặt cong cớn, đanh đá của Kim Oanh khi diễn vai Mây khiến cô bị không ít khán giả ác cảm. Vai Mây trong "Sóng ở đáy sông" đã trở thành bước đệm giúp Kim Oanh được khán giả nhớ đến và có được sự nghiệp như hiện tại.

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 6.

Sau thành công của những bộ phim đầu tiên, Kim Oanh tiếp tục được mời vào vai phản diện trong nhiều tác phẩm khác như: "Ma làng", "Cầu vồng tình yêu", "Máy bay ký sự", "Chiều ngang qua phố cũ", "Đừng bắt em phải quên"... Kim Oanh là một trong những nhân vật chuyên trị vai phản diện xuất sắc trên màn ảnh nhỏ, khiến khán giả "nhìn là ghét".

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 7.

Kim Oanh vốn là diễn viên kịch nói và có thời gian dài gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Sau đó là nhiều năm làm biên tập viên về sân khấu của Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam. Kim Oanh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 8.

Vào năm 2018, Kim Oanh trở thành giám khảo tại chương trình Gương mặt thân quen cùng ca sĩ Quang Linh và Đàm Vĩnh Hưng.

Style đời thường nữ tính trẻ trung của NSƯT Kim Oanh - Ảnh 6.

Về đời tư, nữ diễn viên vẫn đang độc thân và giữ kín thông tin về chuyện yêu đương. Trên trang cá nhân, Kim Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân và những triết lý sống, nhưng không đăng bất cứ thông tin gì về chuyện riêng tư.

Style đời thường nữ tính trẻ trung của NSƯT Kim Oanh - Ảnh 7.

NSƯT Kim Oanh luôn xuất hiện trong phong cách trẻ trung, quyến rũ. Nữ nghệ sĩ còn công khai việc đi Hàn Quốc để "tân trang" nhan sắc, lấy lại tuổi thanh xuân.

NSƯT Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' độc thân tuổi 50, bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV - Ảnh 11.

Ngày 13/10, khán giả bất ngờ khi NSƯT Kim Oanh xác nhận thông tin cô rời ban Văn nghệ (VTV), Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chuyển công tác sang ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5). “Tạm biệt ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho tôi được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của mình tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn”, Kim Oanh chia sẻ trên trang cá nhân.

(Ảnh: Tư liệu, internet, FB nhân vật)

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngàyÁ hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

GĐXH - Á hậu Ngọc Hằng sau 5 năm ăn chay trường luôn cảm nhận bản thân khỏe đẹp hơn, tính cách điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo.

Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong "Tử chiến trên không"Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'

GĐXH - Cặp diễn viên Trâm Anh và Ma Ran Đô đều bất ngờ khi đoàn phim đã đóng máy nhưng đạo diễn lại yêu cầu thực hiện cảnh quay táo bạo cho kết thúc phim.

                                                                                                              

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội cao 1m84 giành Quán quân 'Vietnam’s Next Top Model 2025'

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội cao 1m84 giành Quán quân 'Vietnam’s Next Top Model 2025'

Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'

Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'

Cùng chuyên mục

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc và nhảy múa.

'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra BXH đánh giá về phần trình diễn Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 ngay sau đêm thi. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Yến Nhi cũng có tên trong top 20 bình chọn.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ốc Thanh Vân và chồng mới đây đã kỉ niệm 17 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng ở Thái Lan.

Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng

Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Siu Black vui mừng thông báo tin vui khi con dâu vừa sinh cháu nội thứ hai. Nhiều sao Việt như: Tùng Dương, Anh Thơ,... gửi lời chúc mừng chị.

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.

Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Việc DJ Ngân 98 bị cơ quan công an khởi tố vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của những người nổi tiếng. Từ một hiện tượng mạng, Ngân 98 đã tự tay hủy hoại hình ảnh và danh tiếng, nối dài danh sách những KOL vướng vòng lao lý gần đây.

Yến Nhi thay đổi tại Miss Grand International 2025

Yến Nhi thay đổi tại Miss Grand International 2025

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi vào phút chót đã thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” tại Miss Grand International 2025 khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Hiện tại, cô và chồng cùng làm việc trong tập đoàn gia đình, ngoài công việc, họ còn có tổ ấm hạnh phúc.

Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Sau khi sinh con đầu lòng, hoa hậu H'Hen Niê nói cô biết ơn vì được làm mẹ và cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử.

Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị công an triệu tập là ai?

Nam ca sĩ nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị công an triệu tập là ai?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - DJ Ngân 98 bị bắt vì bán hàng giả thu lợi nhuận khủng. Ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 cũng được công an triệu tập để làm rõ vai trò trong đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu.

Xem nhiều

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Giải trí

GĐXH - Á hậu Ngọc Hằng sau 5 năm ăn chay trường luôn cảm nhận bản thân khỏe đẹp hơn, tính cách điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo.

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Thế giới showbiz
Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Giải trí
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

Giải trí
Con trai NSND Xuân Bắc khoe bạn gái

Con trai NSND Xuân Bắc khoe bạn gái

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top