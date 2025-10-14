Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng
GĐXH - Siu Black vui mừng thông báo tin vui khi con dâu vừa sinh cháu nội thứ hai. Nhiều sao Việt như: Tùng Dương, Anh Thơ,... gửi lời chúc mừng chị.
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black hạnh phúc thông báo con dâu vừa sinh thêm một thành viên nhí.
"Hạnh phúc của Siu Black hôm nay là con dâu vừa hạ sinh cho gia đình thêm một thành viên kháu khỉnh dễ thương. Vậy là Siu Black có 4 cháu nội trai", nữ ca sĩ chia sẻ. Kèm theo đó, giọng ca "Ly cà phê Ban Mê" đăng ảnh đang bế cháu trai trên tay cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Ngay dưới bài đăng của Siu Black, nhiều sao Việt: Tùng Dương, Dương Trường Giang, Anh Thơ, Tấn Minh, Hàn Thái Tú,... và đông đảo khán giả để lại bình luận chúc mừng nữ ca sĩ thêm một lần nữa "lên chức" bà nội.
Siu Black sinh năm 1967, là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực bậc nhất Vbiz. Tên tuổi của cô từng gắn liền với nhiều ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên,...
Nhiều năm gần đây, Siu Black không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ, cuộc sống chủ yếu ở quê nhà nhưng cô vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Siu Black từng cho biết ngoài ca hát, hiện cô vẫn duy trì việc chăn nuôi heo, gà, vịt và có gia đình phụ giúp mỗi khi vắng nhà đi diễn.
Về sức khỏe, giọng ca sinh năm 1967 từng khiến nhiều người quan tâm khi tiết lộ bị tiểu đường và gặp biến chứng. Tuy nhiên, sau khi khám chữa, bệnh tình của cô đã thuyên giảm. Đặc biệt, Siu Black còn cho biết thêm hiện thân hình của cô trông thon gọn nhiều hơn trước. "Ngày xưa, tôi rất sợ mập, muốn xuống ký mà không được nhưng giờ tăng cân là rất vui, thậm chí nhiều lúc muốn lên ký mà khó quá", nữ ca sĩ chia sẻ.
