'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

Đứng đầu top bình chọn của chuyên trang nhan sắc Sash Factor là đại diện nước chủ nhà Miss Grand Thailand (Thái Lan) Sarunrat Puagpipat. Người đẹp gây một chút tranh cãi khi kết hợp giày thể thao cùng với bộ trang phục mang đậm màu sắc truyền thống. Tuy nhiên, rất nhiều fan sắc đẹp cho rằng đây là điều hết sức bình thường, giày thể thao giúp Sarunrat di chuyển tốt hơn, an toàn hơn khi trình diễn.