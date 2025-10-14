Mới nhất
'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

Thứ ba, 16:50 14/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra BXH đánh giá về phần trình diễn Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 ngay sau đêm thi. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Yến Nhi cũng có tên trong top 20 bình chọn.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 1.Yến Nhi thay đổi tại Miss Grand International 2025

GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi vào phút chót đã thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” tại Miss Grand International 2025 khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 2.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor bình chọn Top 20 trang phục dân tộc. Đáng chú ý, Yến Nhi mang thiết kế "Thăng Long Hội" - lần đầu tiên đại diện nhan sắc Việt Nam năm nay có mặt trong BXH của chuyên trang này, kể từ khi Miss Grand International 2025 bắt đầu đến nay.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 3.

Trang phục “Thăng Long Hội” được lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 4.

Đứng đầu top bình chọn của chuyên trang nhan sắc Sash Factor là đại diện nước chủ nhà Miss Grand Thailand (Thái Lan) Sarunrat Puagpipat. Người đẹp gây một chút tranh cãi khi kết hợp giày thể thao cùng với bộ trang phục mang đậm màu sắc truyền thống. Tuy nhiên, rất nhiều fan sắc đẹp cho rằng đây là điều hết sức bình thường, giày thể thao giúp Sarunrat di chuyển tốt hơn, an toàn hơn khi trình diễn.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 5.

Đứng thứ hai là Miss Grand Ecuador – Samantha Quenedit.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 6.

Người đẹp mặc thiết kế lấy cảm hứng từ loài thằn lằn biển Iguana thuộc Galápagos, đây là loài vật chỉ có ở quần đảo Galápagos, ngoài khơi Ecuador.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 7.

Tiếp theo là Miss Grand Tanzania Beatrice Alex Akyoo với thiết kế đẹp ấn tượng lấy cảm hứng từ loài hổ.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 8.

Vị trí thứ 4 được chuyên trang Sash Factor bình chọn là Miss Grand Brazil - Kalianna Diniz. Cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ tay đua công thức 1 huyền thoại người Brazil Airton Senna - đây được xem là một trong những tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 9.

Vị trí cuối cùng trong Top 5 thuộc về Miss Grand Czech Republic (Cộng hoà Séc) Marketa Morwickova.

Ngắm những trang phục dân tộc độc đáo khác của phần trình diễn Trang phục Dân tộc (National Costume) của Miss Grand International 2025:

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 10.

Miss Grand India – Vishakha Kanwar

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 11.

Miss Grand Malaysia – Viviana Lin Winston

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 12.

Miss Grand Puerto Rico – Sarahi Figueroa Colon

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 13.

Miss Grand Laos – Sirisopha Phimmakaisone

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 14.

Miss Grand Ghana – Faith Maria Porter

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 15.

Miss Grand Indonesia – Vina Sitorus

Yến Nhi và trang phục dân tộc độc đáo tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 16.

Miss Grand Colombia – Laura Ramos


 

An Khánh
