Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.