Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Thứ ba, 19:00 14/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc và nhảy múa.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 1.Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 2.

Phan Hiển mới đây khoe hình ảnh con gái út Lisa. Cô bé mới tròn 2 tuổi nhưng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ bố mẹ.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 3.

Khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 4.

Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa đáng yêu khi chơi cùng chị gái.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 5.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 6.

Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 7.

Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 8.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình yêu thích nhất.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 9.

Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 10.

Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập. Hoặc mới đây, cô bé còn cùng gia đình đi cổ vũ anh trai Kubi thi đấu ở giải nhảy chuyên nghiệp ở Hà Nội.

Ảnh: FBNV

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ - Ảnh 11.Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'

GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.

Đỗ Quyên
