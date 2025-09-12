Người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng do chủ quan khi bị đau bụng dưới âm ỉ, ra máu bất thường suốt 3 tuần
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc mất máu nặng do khối chửa ở vòi tử cung bị vỡ.
Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ.
Theo đó, chị N.T.H (42 tuổi) được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc mất máu nặng. Người nhà cho biết, trước đó chị có biểu hiện ra máu âm đạo bất thường, đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài 3 tuần và bất ngờ ngất xỉu tại nhà.
Ngay tại phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền tĩnh mạch, tiến hành siêu âm và xét nghiệm nhanh. Kết quả gợi ý chửa ngoài tử cung vỡ, test nước tiểu cho thấy dương tính với thai.
Trước tình trạng tính mạng bệnh nhân chỉ còn tính bằng phút, ê-kíp cấp cứu lập tức hội chẩn cùng TS.BS Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau đó, các bác sĩ đã quyết định chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ, bỏ qua quy trình chờ xét nghiệm thường quy. Đây là bước đi mang tính quyết định, giúp rút ngắn "thời gian vàng" cứu sống bệnh nhân.
Chưa đầy 15 phút sau khi nhập viện, ca phẫu thuật khẩn cấp được diễn ra. TS.BS Phan Chí Thành – người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: "Khi mở ổ bụng, toàn bộ ê-kíp không khỏi căng thẳng. Hơn 1.500ml máu đỏ và máu cục đã tràn ngập ổ bụng – tương đương gần một nửa lượng máu của một người trưởng thành. Khối chửa ở vòi tử cung đã vỡ, chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu chậm nhịp tim".
Ngay lập tức, các bác sĩ vừa cầm máu, xử trí khối chửa vỡ, vừa truyền máu hồi sức song song. Tổng cộng 4 khối Hồng cầu, 1 plasma, 1 tủa VIII được sử dụng trong quá trình phẫu thuật.
Sau gần một giờ căng thẳng, nhờ phản ứng nhanh chóng, chuyên môn vững vàng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện. Hiện sức khỏe ổn định và đã được ra viện.
Cảnh báo về chửa ngoài tử cung
Theo các bác sĩ, chửa ngoài tử cung là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Các dấu hiệu của chửa ngoài tử cung cần lưu ý: Chậm kinh; ra máu âm đạo ít một, sẫm màu, liên tục hoặc không; đau bụng âm ỉ một hay hai bên, bụng dưới hay đau toàn bộ ổ bụng, đôi khi kèm theo mót rặn; đau bụng dữ dội, chóng mặt, choáng/ngất.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ cần có thói quen đi khám phụ khoa định kỳ; điều trị sớm các viêm nhiễm phụ khoa, bảo vệ vòi tử cung để giảm nguy cơ chửa ngoài tử cung. Đặc biệt lưu ý với phụ nữ nguy cơ cao từng bị chửa ngoài tử cung hoặc có tiền sử phẫu thuật, viêm nhiễm vòi tử cung.
Khi thấy chậm kinh 5-7 ngày, nên thử que thử thai và đi khám ngay để biết thai đã vào tử cung hay chưa. Trường hợp thấy ra máu âm đạo ít, sẫm màu; đau bụng dưới âm ỉ kéo dài hoặc đau dữ dội, chóng mặt, ngất cần lập tức đi khám ngay để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.
