20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Hai mươi năm làm dâu, tôi chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình, tin rằng chỉ cần mình dốc hết lòng thành thì sẽ được xem như người thân thật sự. Thế nhưng, khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ chỉ đứng tên ai trong di chúc, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài". Hóa ra, thanh xuân của người phụ nữ đôi khi chỉ đổi lại được một vị trí "tròn bổn phận" trong mắt gia đình chồng.

Bản di chúc khiến tôi lặng người

Tôi lấy chồng đến nay đã 20 năm. Ngần ấy thời gian đủ dài để một người phụ nữ đi qua gần hết tuổi trẻ của mình. Tôi vẫn luôn tin rằng, dù bắt đầu có khó khăn đến đâu, chỉ cần mình sống tử tế, sống hết lòng, rồi cũng sẽ được ghi nhận. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm.

Ba mẹ chồng tôi là người gia trưởng và áp đặt. Ngày mới về làm dâu, tôi từng tủi thân, từng muốn phản kháng, nhưng rồi lại tự dặn lòng: Vì chồng, vì con, mình nhịn một chút cũng không sao. Tôi sợ nếu làm trái ý, gia đình sẽ xào xáo. Thế là tôi chọn cách im lặng. Hai mươi năm qua, tôi sống như một "quản gia tận tụy". Bất kể đêm khuya hay trưa nắng, hễ ông bà gọi là tôi có mặt. Những ngày giỗ chạp, lễ Tết, một mình tôi lo toan từ A đến Z, mệt lả vẫn cố tươi cười cho tròn bổn phận.

Ảnh minh họa

Lúc vừa ý, ba mẹ chồng gọi "con" ngọt xớt và luôn nói: "Má coi con như con gái ruột". Nhưng chỉ cần một chút không hài lòng, giọng điệu "mày - tao" lại hiện hữu như một lời nhắc nhở về vị thế của tôi. Tôi đã dùng câu nói của bà để tự trấn an mình suốt 20 năm, cho đến khi sự thật phơi bày.

Tôi tình cờ biết chuyện ba mẹ chồng đã làm di chúc. Căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở – nơi tôi đã gắn bó, chăm sóc suốt hai thập kỷ – được để lại duy nhất cho chồng tôi đứng tên. Tôi ngồi chết lặng. Thật lòng, tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành tài sản của ông bà. Tôi không tham. Nhưng điều khiến tôi đau đớn không phải là tờ giấy tờ đứng tên ai, mà là cảm giác bị gạt ra ngoài lề sau 20 năm hy sinh.

Hóa ra, trong mắt họ, mọi cố gắng của tôi chỉ dừng lại ở mức "làm tốt trách nhiệm", chứ chưa bao giờ thực sự được coi là người trong nhà. Cái cảm giác bị đứng ngoài một mối quan hệ mà mình đã dốc cả thanh xuân vào… thật sự rất tuyệt vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi: Suốt 20 năm qua, mình sống vì điều gì? Vì một sự công nhận ảo ảnh hay vì một tình thân vốn dĩ không có thật?

Giờ đây, trong lòng tôi không còn giận dữ, chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc cố gắng làm hài lòng người khác để được công nhận, mà nằm ở chỗ mình có dám sống cho chính mình hay không.

P.Nhung

LTS: Đọc những dòng tâm sự của chị P.Nhung (tên tác giả đã thay đổi), có thể cảm nhận được một nỗi đau không phải đến từ sự thiếu thốn vật chất, mà đến từ sự đổ vỡ của một niềm tin kéo dài hai thập kỷ trước câu chuyện muôn thủa của mỗi gia đình: Quyền thừa kế.

