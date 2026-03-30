Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Thứ hai, 19:00 30/03/2026 | Tâm sự

GĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".

Hai mươi năm làm dâu, tôi chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình, tin rằng chỉ cần mình dốc hết lòng thành thì sẽ được xem như người thân thật sự. Thế nhưng, khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ chỉ đứng tên ai trong di chúc, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài". Hóa ra, thanh xuân của người phụ nữ đôi khi chỉ đổi lại được một vị trí "tròn bổn phận" trong mắt gia đình chồng.

Bản di chúc khiến tôi lặng người

Tôi lấy chồng đến nay đã 20 năm. Ngần ấy thời gian đủ dài để một người phụ nữ đi qua gần hết tuổi trẻ của mình. Tôi vẫn luôn tin rằng, dù bắt đầu có khó khăn đến đâu, chỉ cần mình sống tử tế, sống hết lòng, rồi cũng sẽ được ghi nhận. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm.

Ba mẹ chồng tôi là người gia trưởng và áp đặt. Ngày mới về làm dâu, tôi từng tủi thân, từng muốn phản kháng, nhưng rồi lại tự dặn lòng: Vì chồng, vì con, mình nhịn một chút cũng không sao. Tôi sợ nếu làm trái ý, gia đình sẽ xào xáo. Thế là tôi chọn cách im lặng. Hai mươi năm qua, tôi sống như một "quản gia tận tụy". Bất kể đêm khuya hay trưa nắng, hễ ông bà gọi là tôi có mặt. Những ngày giỗ chạp, lễ Tết, một mình tôi lo toan từ A đến Z, mệt lả vẫn cố tươi cười cho tròn bổn phận.

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc vừa ý, ba mẹ chồng gọi "con" ngọt xớt và luôn nói: "Má coi con như con gái ruột". Nhưng chỉ cần một chút không hài lòng, giọng điệu "mày - tao" lại hiện hữu như một lời nhắc nhở về vị thế của tôi. Tôi đã dùng câu nói của bà để tự trấn an mình suốt 20 năm, cho đến khi sự thật phơi bày.

Tôi tình cờ biết chuyện ba mẹ chồng đã làm di chúc. Căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở – nơi tôi đã gắn bó, chăm sóc suốt hai thập kỷ – được để lại duy nhất cho chồng tôi đứng tên. Tôi ngồi chết lặng. Thật lòng, tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành tài sản của ông bà. Tôi không tham. Nhưng điều khiến tôi đau đớn không phải là tờ giấy tờ đứng tên ai, mà là cảm giác bị gạt ra ngoài lề sau 20 năm hy sinh.

Hóa ra, trong mắt họ, mọi cố gắng của tôi chỉ dừng lại ở mức "làm tốt trách nhiệm", chứ chưa bao giờ thực sự được coi là người trong nhà. Cái cảm giác bị đứng ngoài một mối quan hệ mà mình đã dốc cả thanh xuân vào… thật sự rất tuyệt vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi: Suốt 20 năm qua, mình sống vì điều gì? Vì một sự công nhận ảo ảnh hay vì một tình thân vốn dĩ không có thật?

Giờ đây, trong lòng tôi không còn giận dữ, chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc cố gắng làm hài lòng người khác để được công nhận, mà nằm ở chỗ mình có dám sống cho chính mình hay không.

P.Nhung

LTS: Đọc những dòng tâm sự của chị P.Nhung (tên tác giả đã thay đổi), có thể cảm nhận được một nỗi đau không phải đến từ sự thiếu thốn vật chất, mà đến từ sự đổ vỡ của một niềm tin kéo dài hai thập kỷ trước câu chuyện muôn thủa của mỗi gia đình: Quyền thừa kế.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

GĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Mẹ chồng kéo họ hàng đến ép tôi bán nhà: Lựa chọn của chồng đã giúp tôi thấu hiểu chân tướng của hôn nhân

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top