3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thu

Sau tiết Bạch Lộ, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, thời tiết mát mẻ hơn, về ban đêm có xu hướng lạnh. Đối với người trung niên và người cao tuổi, chức năng tỳ vị suy yếu, sức đề kháng giảm sút nên rất cần chú ý bảo vệ sức khỏe. Bữa sáng, là điểm khởi đầu năng lượng cho một ngày, cần chú trọng "làm ấm cơ thể, bồi bổ dạ dày, bổ sung năng lượng".
Ăn đồ sống, đồ lạnh hoặc đồ ăn sáng nhiều dầu mỡ vào thời điểm này có thể dễ gây khó chịu đường tiêu hóa. Do đó chúng ta cần kết hợp những thực phẩm lành mạnh vừa giúp bổ sung dinh dưỡng lại làm ấm cơ thể và dạ dày, có lợi cho đường tiêu hóa.
3 bữa sáng dưới đây là sự kết hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu sức khỏe theo tiết khí mà còn đặc biệt giúp người trung niên và cao tuổi cải thiện chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày, tốt cho tiêu hóa để có một ngày tràn đầy năng lượng.
1. Bữa sáng 1: Cháo kê củ mài + trứng luộc
Tăng cường tỳ vị, cung cấp protein chất lượng cao. Kê được mệnh danh là "gạo vàng nuôi dưỡng dạ dày". Sau tiết Bạch lộ, cháo kê có tác dụng làm ấm tỳ vị, kết hợp với củ mài sẽ tăng cường bảo vệ dạ dày gấp đôi. Chất nhầy trong củ mài giúp phục hồi niêm mạc dạ dày và giảm kích ứng đường tiêu hóa do không khí lạnh gây ra.
Nguyên liệu: 50g hạt kê, 150g củ mài, một chút gia vị, 1 quả trứng gà.
Cách làm cháo kê củ mài
Bước 1: Kê bạn đem vo sạch rồi để ráo nước. Gọt vỏ củ mài, cắt thành miếng nhỏ. Sau đó bạn cho kê và củ mài vào nồi, thêm lượng nước vừa phải (theo tỉ lệ 1:7) rồi đặt lên bếp, đun sôi. Sau đó hạ lửa nhỏ và nấu trong khoảng 40 phút cho đến khi cháo sánh lại. Nêm chút gia vị hoặc đường phèn cho vừa khẩu vị.
Bước 2: Trong lúc nấu cháo kê, bạn đồng thời luộc chín 1 quả trứng gà. Với người trung niên và cao tuổi nên luộc chín cả lòng đỏ và lòng trắng. Không luộc trứng lòng đào vì hệ tiêu hóa người cao tuổi yếu, dễ bị kích ứng.
Thành phẩm: Bữa sáng này đơn giản, các nguyên liệu chín mềm, trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp tránh cảm giác lạnh bụng vào buổi sáng và cung cấp năng lượng cơ bản cho cơ thể. Đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi răng yếu hoặc dạ dày yếu.
Bữa sáng 2: Súp mè đen hạt óc chó + bí đỏ hấp
Bữa sáng này sẽ chủ yếu bồi bổ thận và não, dưỡng ẩm ruột và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Sau tiết Bạch lộ, thận khí cần được bổ sung. Hạt mè đen bổ gan thận, dưỡng ẩm ruột, quả óc chó là "thuốc bổ não". Kết hợp hai loại nguyên liệu này có thể cải thiện các vấn đề thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, chẳng hạn như rụng tóc và suy giảm trí nhớ. Bí đỏ hấp thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.
Nguyên liệu: 1kg mè đen, 320g hạt óc chó, một nắm lạc, lượng đường thích hợp, 1 miếng bí đỏ.
Cách làm súp mè đen hạt óc chó
Bước 1: Rang chín mè đen và óc chó theo tỷ lệ 3:1 cùng với 1 nắm lạc. Ss=au đó cho tất cả nguyên liệu vào máy, nghiền thành bột (giống bột đậu xanh). Chuẩn bị một lọ thủy tinh khô ráo, sau khi nghiền bột xong thì cho vào, đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo.
Bước 2: Để chuẩn bị bữa sáng cho 1 người, bạn hãy lấy 30g bột mè đen hạt óc chó, thêm nước ấm vào rồi khuấy đều. Sau đó cho vào hâm nóng trong lò vi sóng trong 1 phút. Cắt bí ngô thành từng miếng lớn và hấp trong nồi hấp khoảng 15 phút, đến khi có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa.
Thành phẩm: Mè đen và óc chó có vị ngọt đậm đà, bí đỏ hấp mềm dẻo, ngọt thanh. Sự kết hợp này ít đường, bổ dưỡng, có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm khô rát đường ruột do thời tiết mùa thu hanh khô.
Bữa sáng 3: Mì gà rau củ
Bữa ăn này giúp cơ thể được bổ sung vitamin và tăng cường miễn dịch. Người trung niên và người cao tuổi dễ bị cảm lạnh sau tiết Bạch lộ. Trong bữa ăn này, thịt gà giàu protein chất lượng cao, có thể tăng cường miễn dịch. Rau củ cung cấp vitamin, đậu phụ xé sợi bổ sung protein thực vật. Sự kết hợp của ba thành phần này cân bằng dinh dưỡng, đồng thời có thể tránh tình trạng thiếu năng lượng do ăn sáng quá ít.
Nguyên liệu: 1 miếng má đùi gà, 1 nắm mì tươi, một chút hành lá thái nhỏ, 2-3 cây cải chíp (hoặc rau bắp cải), vài cây nấm hương, 1/2 củ cà rốt thái miếng mỏng, một ít gừng thái sợi, lượng gia vị thích hợp.
Cách làm món mì gà rau củ
Bước 1: Thịt gà bạn rửa sạch với chút muối và gừng rồi thấm khô nước. Sau đó thái miếng vừa ăn. Rau cải chíp chẻ làm đôi hoặc 4 (tùy theo kích thước cây) rồi đem rửa sạch, để ráo nước. Nấm hương rửa sạch, thái thành các miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi rồi cho mì vào luộc chín. Vớt mì ra, xả lại dưới vòi nước để loại bỏ tinh bột, tránh bị dính.
Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Sau khi dầu nóng cho hành vào phi thơm rồi lần lượt cho nấm hương và thịt gà vào xào cùng cho đến khi thịt đổi màu. Tiếp đó bạn nêm lượng nước sôi vừa đủ vào, nấu trong khoảng 10 phút thì nêm gia vị, bột nêm vừa ăn rồi cho cà rốt, rau cải chíp vào nấu trong khoảng 3 phút thì thêm mì vào. Đun sôi trở lại thì tắt bếp, lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.
Thành phẩm: Sợi mì ấm nóng, thịt gà mềm ngon đậm đà, với hương gừng giải cảm, không chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn mà còn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giúp người cao tuổi tràn đầy năng lượng vào buổi sáng.
Sau tiết Bạch lộ không cần phải cầu kỳ chuẩn bị bữa sáng cho người trung niên và cao tuổi. Điều quan trọng là phải "nhẹ nhàng, bổ dưỡng và hợp mùa". 3 sự kết hợp này rất dễ thực hiện và ít tốn kém, nhưng có thể giải quyết chính xác tình trạng khó chịu về thể chất do sự thay đổi của thời tiết, giúp người cao tuổi ăn ngon miệng và dễ dàng có đủ năng lượng cho cả ngày với mỗi bữa sáng.
