Dinh dưỡng từ loại thịt hỗ trợ phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường sinh lý nam giới

Nầm dê chứa chất hỗ trợ phòng chống ung thư

Nầm dê là phần mô mỡ và tuyến sữa nằm ở vùng ngực dưới của dê cái. Tỷ lệ mô tuyến sữa trong nầm dê thay đổi tùy thuộc con vật đã sinh sản hay chưa. Đây là bộ phận không phổ biến nhưng được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc biệt. Khi chế biến, nầm dê cho cảm giác giòn, béo và dai vừa phải, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Hỗ trợ phòng thiếu máu : Nầm dê giàu sắt - khoáng chất tham gia vào quá trình tạo hemoglobin. Điều này đặc biệt hữu ích với những người bị thiếu máu hoặc phụ nữ mang thai -nhóm đối tượng dễ thiếu sắt trong thai kỳ.

Tăng cường miễn dịch và chống viêm : Nầm dê chứa omega-3 và axit linoleic liên hợp (CLA) - các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Chúng giúp giảm các phản ứng viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch và có lợi cho người bị viêm khớp.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư : CLA (Conjugated Linoleic Acid - Axit Linoleic Liên Hợp) là một loại axit béo omega-6 tự nhiên, có nhiều trong thịt và sữa động vật nhai lại (bò, cừu, dê) ăn cỏ, hoạt động như một loại chất béo chuyển hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ và cải thiện sức khỏe tim mạch. CLA trong nầm dê đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư. Ngoài ra, lượng vitamin nhóm B dồi dào cũng góp phần giảm nguy cơ mắc một số dạng ung thư.

Tăng cường sinh lý nam giới : Trong y học cổ truyền, thịt dê, bao gồm nầm dê, được xem là thực phẩm bổ dương, giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới. Khi dùng hợp lý, nầm dê có thể hỗ trợ tăng cường khí huyết và cải thiện chức năng sinh lý.

Bật mí 2 cách ướp nầm dê nướng thơm ngon, đậm vị, chuẩn cho bếp nướng điện

Nầm dê nướng sa tế

Nguyên liệu (cho 3 – 4 người ăn):

Nầm dê: 400g (chọn phần tươi, có màu hồng nhạt, không có mùi hôi)

Sa tế: 4 thìa canh (có thể dùng loại sa tế tôm hoặc sa tế ớt tùy khẩu vị)

Sữa tươi có đường: 80ml

Mật ong: 2 thìa cà phê

Gia vị thông dụng: hạt nêm, bột canh, tiêu xay (dùng lượng vừa phải)

Cách chế biến:

👉 Sơ chế nầm dê

Trước hết, bạn rửa sạch nầm dê với chút muối hoặc rượu trắng để khử mùi hôi, sau đó để ráo nước. Khi đã ráo, cắt nầm thành từng miếng vừa ăn, không quá dày để dễ ngấm gia vị và nhanh chín khi nướng.

👉 Ướp nầm dê

Cho nầm dê vào một tô lớn, thêm 80ml sữa tươi để làm mềm thịt và giảm mùi hăng. Tiếp đó, cho vào tô 2 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê mật ong để tạo vị ngọt dịu và độ bóng cho thịt, 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê bột canh cùng 4 thìa canh sa tế cay nồng. Trộn thật đều hỗn hợp và dùng màng bọc thực phẩm che lại, để thịt nghỉ ít nhất 1 giờ (hoặc lâu hơn nếu có thời gian) giúp gia vị thấm sâu vào từng thớ nầm dê.

👉 Nướng nầm dê

Làm nóng bếp nướng điện, phết nhẹ một lớp dầu ăn để tránh thịt bị dính. Khi bếp đã nóng, lần lượt gắp từng miếng nầm dê đặt lên vỉ nướng, trở đều tay cho đến khi miếng thịt chuyển sang màu vàng óng, dậy mùi thơm hấp dẫn và chín đều cả hai mặt. Lưu ý nướng vừa lửa để nầm dê chín tới, không bị cháy sém mà vẫn giữ được độ mềm ngọt.

👉 Thành phẩm

Khi hoàn tất, bạn sẽ có một đĩa nầm dê nướng sa tế hấp dẫn với màu vàng bắt mắt, mùi thơm lan tỏa. Miếng nầm khi ăn có độ mềm ngậy, xen chút giòn sần sật đặc trưng, hòa quyện cùng vị cay tê của sa tế và vị ngọt dịu từ mật ong. Đặc biệt, nhờ khâu sơ chế và ướp khéo léo nên hoàn toàn không còn mùi gây của thịt dê.

Nầm dê nướng chao

Nguyên liệu (cho khoảng 8 người ăn):

Nầm dê: 1,5 kg (nên chọn nầm dê cái, phần thịt còn tươi hồng, không có mùi hôi)

Chao trắng: 200g (giúp tạo hương vị béo ngậy, đặc trưng)

Mạch nha: 1 muỗng canh (có thể thay bằng ½ muỗng canh đường nếu không có)

Rượu trắng: 2 muỗng canh (khử mùi và làm mềm thịt)

Rượu Mai Quế Lộ: 1 muỗng canh (tăng mùi thơm hấp dẫn)

Sa tế: 1 muỗng canh (tùy chỉnh lượng cay theo sở thích)

Sữa tươi không đường: 3 muỗng canh

Hành tím và tỏi băm: 1 ít

Muối, bột ngọt: lượng vừa đủ

Rau ăn kèm: xà lách, đậu bắp, cà tím, rau thơm…

Cách chế biến nầm dê nướng chao:

👉 Sơ chế nầm dê

Để loại bỏ mùi hôi đặc trưng của dê, bạn pha hỗn hợp gồm muối, rượu trắng và một ít nước, sau đó ngâm nầm dê trong khoảng 5 phút. Vừa ngâm vừa xoa bóp nhẹ để mùi hăng được khử triệt để. Rửa lại với nước sạch nhiều lần, để ráo rồi thái thành các lát mỏng vừa ăn, dày khoảng 0,3 – 0,5cm.

👉 Ướp nầm dê

Đập dập và giã nhuyễn sả cùng tỏi, vắt lấy nước cốt để khi nướng không bị cháy khét. Tiếp đến, chuẩn bị hỗn hợp ướp gồm: 200g chao trắng đã nghiền mịn, nước cốt tỏi sả, 1 muỗng canh mạch nha, 1 muỗng canh sa tế, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh rượu Mai Quế Lộ và 3 muỗng canh sữa tươi không đường. Tất cả trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn.

Cho phần nầm dê đã sơ chế vào tô lớn, đổ hỗn hợp ướp vào, đeo găng tay rồi bóp nhẹ cho gia vị thấm đều. Bọc kín và để trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 1 tiếng (càng lâu thịt càng đậm vị).

👉 Nướng nầm dê

Bạn có thể nướng trên bếp than hồng để giữ trọn hương vị truyền thống, hoặc dùng bếp nướng điện tiện lợi. Trong quá trình nướng, nhớ quét thêm phần sốt ướp lên bề mặt thịt để nầm dê không bị khô, đồng thời giúp lớp ngoài bóng đẹp, dậy mùi thơm. Khi nầm dê chín vàng, se mặt, hơi cháy xém thì gắp xuống, tránh nướng quá lâu vì thịt dễ bị dai.

👉 Thành phẩm

Đĩa nầm dê nướng chao sau khi hoàn thành sẽ có màu vàng óng ả, tỏa hương thơm quyến rũ. Thịt nầm mềm vừa phải, xen chút giòn sần sật, đậm đà hương vị của chao béo ngậy, sữa tươi ngọt dịu và thoảng chút cay nồng của sa tế.

