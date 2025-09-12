Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống

Thứ sáu, 08:05 12/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thường chúng ta nghĩ rằng ăn chín, uống sôi là đủ an toàn, nhưng có những loại thực phẩm mà việc ăn sống lại càng nguy hiểm.

Rau củ và trái cây thường được khuyến khích ăn sống để giữ nguyên các dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc này cũng tốt cho sức khỏe. Một số loại thực phẩm nếu không được nấu chín có thể gây ra phản ứng viêm nhiễm hoặc gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

3 loại thực phẩm mà bạn cần lưu ý, tốt nhất nên nấu chín trước khi ăn

1. Đậu đỏ

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 1.

Nếu ăn sống đậu đỏ có thể chứa độc tố lectin mạnh gây ra tình trạng viêm ruột và ngộ độc thực phẩm. Độc tố này được gọi là "phytohaemagglutinin" và có khả năng bám vào niêm mạc đường tiêu hóa, gây viêm và cản trở quá trình hấp thụ protein và các dưỡng chất khác.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), ngay cả việc tiêu thụ một lượng nhỏ phytohaemagglutinin cũng có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Rất may mắn là độc tố này rất nhạy cảm với nhiệt và có thể bị phá hủy khi đun sôi ở nhiệt độ trên 100 độ C trong ít nhất 10 phút. Vì vậy, đậu đỏ cần phải được ngâm nước đầy đủ và đun sôi hoặc luộc kỹ trước khi ăn.

2. Cà tím

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 2.

Cà tím chứa solanine, một loại độc tố có thể gây rối loạn hệ thần kinh nếu tiêu thụ quá mức. Solanine là một loại alcaloid mà thực vật sản sinh ra nhằm bảo vệ bản thân khỏi côn trùng và vi khuẩn gây bệnh. Nếu tích tụ trong cơ thể, solanine có thể phá hủy các tế bào hồng cầu và cản trở sự truyền dẫn thần kinh, dẫn đến đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

Nghiên cứu tại Đại học Zhejiang (Trung Quốc) chỉ ra rằng, hàm lượng solanine trong cà tím giảm đáng kể sau khi nấu. Khi ăn cà tím, bạn nên bỏ vỏ và phần đắng, sau đó luộc hoặc nướng trước khi thưởng thức.

3. Rau chân vịt

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 3.

Rau chân vịt, hay còn gọi là rau bina, nếu tiêu thụ sống có thể tích tụ oxalate trong cơ thể và gây sỏi thận.

Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 310 giống rau chân vịt được phân tích, hàm lượng oxalate trong 100g rau sống có thể lên tới 647-1286mg. Oxalate khi kết hợp với canxi trong cơ thể tạo thành các tinh thể gây sỏi, có thể cứng như đá và gây tắc nghẽn đường tiết niệu. Điều này có thể dẫn đến đau dữ dội, máu trong nước tiểu và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tuy nhiên, nghiên cứu tại khu vực Gombi thuộc bang Adamawa (Nigeria) cho thấy, việc nấu chín có thể giảm bớt nguy cơ. Cụ thể, khi luộc rau chân vịt và các loại rau lá khác, thời gian luộc càng lâu thì hàm lượng oxalate và phytate càng giảm. Do đó, thay vì ăn sống, bạn nên luộc rau chân vịt và rửa sạch dưới nước trước khi ăn.

Các loại rau củ nên ăn sống sẽ tốt hơn

Một số loại rau củ khi ăn sống sẽ giữ lại trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, vitamin, và enzyme tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những loại rau củ bạn nên cân nhắc ăn sống để hấp thụ tối đa lợi ích của chúng:

1. Cà rốt

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 4.

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Ăn cà rốt sống giúp bạn nhận được lượng vitamin C và chất xơ dồi dào, tốt cho mắt, da và hệ tiêu hóa. Bạn có thể ăn trực tiếp, thái lát mỏng trộn salad, hoặc ép nước uống.

2. Bông cải xanh (Súp lơ xanh)

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 5.

Bông cải xanh sống giàu sulforaphane - hợp chất có đặc tính chống ung thư mạnh. Nấu chín bông cải xanh có thể làm giảm đáng kể hàm lượng hợp chất này. Ăn sống giúp bạn nhận được nhiều vitamin C, K, và chất xơ hơn. Bạn có thể thái nhỏ bông cải xanh trộn salad hoặc ăn kèm với các loại nước chấm lành mạnh.

3. Cần tây

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 6.

Cần tây sống có hàm lượng nước, vitamin K, và kali cao, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ hydrat hóa cơ thể. Ngoài ra, ăn sống còn giữ lại các enzyme tiêu hóa có lợi. Nước ép cần tây sống đã trở thành một xu hướng phổ biến để làm sạch cơ thể và bổ sung khoáng chất.

4. Ớt chuông đỏ

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống- Ảnh 7.

Ớt chuông đỏ sống là một trong những loại rau củ có hàm lượng vitamin C cao nhất. Khi nấu chín, vitamin C sẽ bị hao hụt. Ăn sống giúp bạn nhận được trọn vẹn dưỡng chất này, rất tốt cho da, hệ miễn dịch và quá trình sản xuất collagen. Bạn có thể thêm ớt chuông đỏ thái lát vào món salad hoặc dùng làm đồ ăn vặt.

Lưu ý khi ăn rau củ sống

Vệ sinh thật kỹ: Luôn rửa sạch rau củ dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch chuyên dụng để loại bỏ vi khuẩn và thuốc trừ sâu.

Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng: Chọn mua rau củ hữu cơ hoặc từ những nơi uy tín để đảm bảo an toàn.

Ăn uống cân bằng: Mặc dù ăn sống mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần kết hợp với rau củ nấu chín để cơ thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng khác như lycopene (trong cà chua) hay beta-carotene (trong cà rốt), mà chỉ khi nấu chín mới giải phóng hiệu quả.

TT
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

8 thói quen là 'thủ phạm' hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!

8 thói quen là 'thủ phạm' hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!

Sống khỏe - 5 giờ trước

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ở cùng độ tuổi nhưng có người già quá nhanh, có người lại trẻ rất lâu chưa? Thói quen hàng ngày chính là một trong những câu trả lời.

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.

Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng, cho thấy nguy cơ mắc Whitmore có thể xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt vào mùa mưa.

Chăm sóc sức khỏe chủ động - Xu hướng tất yếu

Chăm sóc sức khỏe chủ động - Xu hướng tất yếu

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và áp lực cao, việc tăng cường sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam. Thay vì chờ đến khi có vấn đề sức khỏe mới tìm cách khắc phục, người tiêu dùng thông minh ngày nay đã chủ động đầu tư vào việc duy trì và nâng cao thể trạng từ sớm.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 1 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Xem nhiều

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế
5 thói quen ăn uống ‘nhỏ nhưng có võ’ giúp giảm nguy cơ đột quỵ, bác sĩ khuyên ai cũng nên áp dụng

5 thói quen ăn uống ‘nhỏ nhưng có võ’ giúp giảm nguy cơ đột quỵ, bác sĩ khuyên ai cũng nên áp dụng

Sống khỏe
3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích', hãy kiểm soát chế độ ăn uống của mình!

3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích', hãy kiểm soát chế độ ăn uống của mình!

Sống khỏe
PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top